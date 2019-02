Tanjug | 06. februar 2019. 14:48 |

BEOGRAD - Ministarka pravde Nela Kuburović rekla je da još postoji mogućnost da se sutra u Savetu bezbednosti UN raspravlja o redovnom izveštaju generalnog sekretara UN o situaciji na KiM.“I dalje postoji nada da ćemo imati priliku da se pojavimo u SB UN i da ukažemo na ono što se dešava na teritoriji KiM”, rekla je Kuburović novinarima u Beogradu.Ona je navela da činjenica da se dan pred sednicu na kojoj je trebalo da se raspravlja o redovnom kvartalnom izveštaju još uvek ne zna da li će se to dogoditi pokazuje da pojedine zemlje članice SB UN nisu principijelne jer ne poštuju dokumente koje su same donele.PROČITAKTE JOŠ -.“To samo pokazuje da pojedine države nisu principijelne. Bilo je ustanovljeno da se na kvartalnom nivou podnosi izveštaj i raspravlja u SB UN u skladu sa Rezolucijom 1244, u čijem su usvajanju učestvovae i te članice, to pokazuje da ni same ne poštuju ono što su donele”, rekla je Kuburović.