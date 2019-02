Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je, komentarišući pisanje pojedinih medija o tome da će na proteste dela opozicije doneti stotinu vešala, da razume da to kod ljudi izaziva strah, ali da oni ništa od toga niti će moći da ostvare niti će narod biti na njihovoj strani.



"Ne zanima me šta će doneti, ne mogu time da se bavim, imam važnija posla", kazao je Vučić novinarima tokom obliska dela Koridora 10 u Grdeličkoj klisuri gde je počeo kampanju "Budućnost Srbija".



Kako kaže, zna da se ljudi zbog toga sekiraju.



"Samo mirno, polako. Narodu pokazujemo šta smo uradili i šta ćemo u budućnosti da radimo, to ljude zanima, a motke, vešala... , to kod ljudi izaziva bojzan, ali ništa od toga neće moći niti da ostvare niti će narod biti na njihovoj strani", poručio je on.



Opoziciji - Ðilasu, Jeremiću, Obradoviću - poručuje da na proteste ne šalju ljude, nego neka svako od njih uzme po motku i neka dođu.



"Ja predlažem svakom od njih - nemojte da šaljete narod u propast , nemojte da šaljete ljude da čine krivična dela, vi junaci uzmite po motku pa dođite. Sam ću da izađem pa da vidim šta ćete da mi uradite. Pa, videćete - ništa, samo će pobeći glavom bez obzira, eto toliko su hrabri. Hrabri su kad to neko radi umesto njih, a oni da budu lideri koji će moći da kradu u budućnosti kao što su krali u prošlosti", kaže on.



Dodaje da je reč o ljudima koji su danima lagali da ih je 40, 50, 60.000.



"Takve brutalne, zastrašujuće laži da ne verujete da to može da neko izgovori a da za sebe misli ili kaže da je ozbiljan", rekao je on.



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da je program koji je predstavio deo opozicije neozbiljan i da u njemu nema ništa o Kosovu, Evropskoj uniji, niti neke ekonomske mere osim "razvlastićemo, lustriraćemo, hapsićemo".



"Što se tiče onoga što bi trebalo da predstavlja program, ja sam razumeo da me to niste ni pitali. To je toliko neozbiljno sastavljeno, da je svaki program koje god hoćete stranke iz 1991. godine, kada su se najgluplji programi sastavljani koji veze sa realnošću nisu imali, je 10 puta pametniji od onoga što su napisali. Nemate ništa o Kosovu, EU, nemate da je bio ko bilo kakvu ekonomsku meru napisao, osim razvlastićemo, lutriraćemo, pohapsićemo, uništićemo. Vi ćete nekog da hapsite? Vi što ste pokrali 500 miliona evra, ali dobro...", rekao je Vucicć odgovarajući na pitanja novinara u Grdelici.



On je primetio da deo opozicije sve što radi, od medijskog do svakog drugog istupa, je vraćanje u prošlost.



"Ja sam ovde da bih pokazao da Srbija gleda i ide u buducnost i da oni koji žele da je vrate u prošlost u tome neće moći da je spreče, pobedićemo ih čisto kao i uvek", poručio je predsednik.