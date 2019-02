Tanjug | 04. februar 2019. 21:26 > 23:41 |

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić kaže da je spreman da učini sve što može, sve što nije ponižavanje i rušenje Srbije, da spreči da dođe do bilo kakvog ratnog sukoba, a da pri tome čuva dostojanstvo Srbije.

"I nemojte vi da mi držite patriotske lekcije, nemojte da mi pričate vi, političari, koji ste ste nakrali para i svoju decu sakrili u inostranstvu. Držite mi pridike, ali decu ste sklonili. Nemojte, jer se za Kosovo borim bolje nego vi, i više sam ga sačuvao...i danas Srbi na severu i u Gračanici u kosovskom Pomoravlju osećaju se slobodnije nego pre 10 godina kad su svaki dan brinuli za svoju bezbednost. Brinu i danas ali makar za nijansu manje",rekao je Vučić gostujući na TV Hepi.

On kaže da je aktuelna vlast uspela i da ostvari reverzibilan proces, odnosno povlačenje priznanja Kosova.

"Koja je to zemlja povukla priznanje u njihovo vreme, ko se to bori, oni ili ja", upitao je on.

KRAJ KAD TO BUDE ŽELEO NAROD PREDSEDNIK Srbije kaže da će kraj njegove vlasti biti onda kad to bude želeo on i srpski narod a ne Đilas, Jeremić i Obradović.

- Hoće (Milomir) Marić da kaže - sve ima svoj kraj, pa i vlast Aleksandra Vučića. Hoće kraj, uskoro, ali ne kad to hoće Đilas, Jeremić i Obradović, već kad to budem želeo, kad to bude želeo narod", rekao je on za Hepi TV u trenutku kad je voditelj završavao emisiju.

Na opasku novinara da smo na domak sporazuma o Kosovu, Vučić kaže da nismo nikada bili.

"Kad je reč o razgraničenju, pošto su svi nešto skočili, moje pitanje je - nema problema, vi ćete stvarno da kažete Albancima, a oni će sa oduševljenjem da prihvate, oni će da sede i čekaju šta ćemo mi sledeće da uradimo, da im objasnite da je Kačanik staro srpsko mestopa ćemo mi sada da ušetamo, verovatno na konjima - prekinite da pričate gluposti, prestanite da lažete i kažite šta se tamo događa. To je mesto gde ima najviše ''isisiovaca'' po glavi stanovnika u svetu", rekao je Vučić.

"Kažite ljudima o kojim granicama govorite, o onim o kojim mi govorimo ili o kojima govore neki drugi, hoćete da rešimo problem ili da se ponovo bijemo? Ako hocehete da se bijemo onda prvo da vidimo gde su čija deca, čiaj će deca da stradaju. Nisam siguran da oni koji se tako junače razmišlaju na taj način da njihova deca ginu. Moja deca neće nigde da idu. jedna je sprema i šta goda se u Srbiji biće tu, ali ja to ne bih voleo da idu ratove i sukobe", kaže on.

SIMBOL POLITIKE OPOZICIJE SU VEŠALA, MOJE - BUDUĆNOST NAŠE ZEMLjE



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio da su vešala simbol politike opozicije odnosno sprečavanje napretka Srbije, dok su simbol politike koju on vodi budućnost naše zemlje, nove fabrike i škole, kao i stanovi za mlade ljude.



Vučić kaže da se nije uplašio vešala i da se tu ne radi o tome već o tome da pristojni ljudi ne bi smeli to da rade - da nose vešala na protestima.



"Žao mi je što je jedan od trojice mladića maloletnik, pošto je i treći pronađen. Žao mi je, ali sam uveren sam da će on popraviti svoj stav u budućnosti, o svojoj zemlji i bolje razumeti koliko su neke stvari nedopustive".



Vučić je rekao da bi voleo da mladi to razumeju kroz obrazovanje i školovanje, a ne kroz kazne i dodao da ne bi voleo da neko to što kaže shvati kao pritisak da ta osoba bude puštena.

"Već da mladi kroz obrazovanje nadomeste svoje nedostatke, jer je to najbolji put za budućnost", poručio je predsednik Srbije.



Na pitanje kako komentariše to što su se pojavile informacije da je ta vešala podmetnuo neko iz SNS, Vučić je rekao da su se strašne stvari događale u prethodna 24 sata od starne lidera Saveza za Srbiju.



Dodaje da ne brine što su vešala njemu bila namenjena od strane onih koji su uništili Srbiju u prethodnom periodu: Đ ilasa, Jermića, Obradovića i drugih.



"Žele da politika postanu vešala, jer sprečavaju napredak Srbije. To je simbol njihove politike - fukse, kurve i vešala, a moje politike simbol jeste budućnost Srbije, fabrike, škole i stanovi za mlade ljude. Ali, vi od mene nećete čuti da plačem što govore o mojoj porodici i prete mi".



Vučić je dodao da svi znamo da to nikada neće moći da sprovedu u delo, ali i da svi znamo na čijoj je strani narod.

VUČIĆ: O RANKU PANIĆU, DVOSTRUKIM ARŠINIMA, "ŠALAMA"...



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pokazao je gostujući na Hepi televiziji fotografiju mladića Ranka Panića, ubijenog na protestima 2008. godine i, kako je rekao, nije se iznenadio što niko u studiju ne prepoznaje ko je na slici, jer je, navodi, prethodna vlast krila da je on stradao tokom demonstracija zbog hapšenja Radovana Karadžića.



O ubijenom Paniću Vučić je govorio upitan da komentariše kako mogu da ga smene sa vlasti oni koji mu traže ostavku na ulici.



Vučić je odgovorio da za smenu postoji ustavna procedura i da mogu da ga smene, ali da mu se čini da nemaju dovoljan broj glasova poslanika, niti narodnu volju.



"Jedino što ne mogu jeste nasiljem. Sve drugo, demokratski je u redu", rekao je Vučić.



Za Panića je rekao da je bio hrabri borac koji je štitio srpski narod u Krajini, te da je bio odvažan i sposoban.



"Nije čudo što ga ne znate, jer je to bila čuvana tajna u vreme demokratskog režima. Taj čovek je ubijen 2008. godine. Ovaj mladi momak je ubijen na demonstracijama, niko nije smeo da objavi da je ubijen. Danas oni koji mi pričaju o medijskoj zatvorenosti, tada nisu smeli to da objave", rekao je Vučić nakon što Panića niko u studiju nije prepoznao na fotografiji, primetivši da je upravo današnji "autokratski režim" omogućio svima da štaju koliko hoće, da zaustavljaju saobraćaj, da sami obezbeđuju skupove.



Krili su da je ubijen i "je l' ste čuli da je neko tražio od velikih demokrata Đilasa, Tadića... da podnese ostavku", zapitao je Vučić.



Komentarišući proteste, poručio je da se nasilje neće dozvoliti, kao ni nasilno upadanje u institucije i prebijanje ljudi.



"Mi nikoga dirnuli nismo. To samo govori kako su u svemu dvostruki aršini. Jedna javnost za njihove potrebe, u redu je da kažu kurve, jel to ta Srbija pristojna? Pristojna Srbija neće da bude deo takve Srbije. Pristojna Srbija nije Srbija u kojoj krijete lice ovog ubijenog čoveka zato što vam to politički ne odgovara", rekao je on.



Podsetio je da je na mrežama 2014. godine bilo reči kako ima na stotine mrtvih u Obrenovcu, da se ljudi bacaju u peć u Lazarevcu, kasnije da je voda zatrovana u Beogradu, da se ne treba vakcinisati...



"Posle su kazali, malo smo se šalili. Pa imate ovo sa vešalima, malo smo se šalili, pa kurve...Prekinite više da se šalite", poručio je Vučić.



VUČIĆ: SRBIJA MORA DA SAČUVA SVOJE NACIONALNE INTERESE



Srbija mora da sačuva svoje nacionalne interese, do sada smo uspevali, a nadam se da ćemo i ubuduće, poručio je večeras predsednik Srbije Aleksandar Vučić.



Vučić je istakao da građani danas zato daju podrsku stranci koju vodi i politici koju predstavlja, i ta je podrška sve snažnija uprkos najzesćim napadima sa raznih strana.



On je u emisiji " Ć irilica" na Hepi TV rekao da su spoljni pritisci imaju vrlo veliki uticaj na našu zemlju i da nije lako izdr ž ati.



Vučić je objasnio da sa jedne strane spolja žele slabiju Srbiju, da je nateraju na rešenje za Kosovo koje ne bi bilo kompromisno, drugi žele da ne dođe do re š enja, a treći da Balkan bude poligon sukoba.

"Nama nijedna opcija ne odgovara. Mi moramo svojom budućnošću i rešenjima da se bavimo", istakao je Vučić.



Govoreći o kosovskom "čvoru" on je naveo da se ne možemo praviti da se ništa nije dogodilo, jer je Kosovo proglasilo nezavisnost 2008. godine.



"Oni su rešili. Kosovo je proglasilo nezavisnost, nemojte da s e pravimo da se nista nije dogodilo. To defakto postoji na terenu", rekao je Vučić dodajući da su se vlasti posle 2000 ponašali neozbiljno i neodgovorno.



Dok su se oni svađali zimeđu sebe otišla je Crna Gora, a Kosovo proglasilo nezavisnost, istakao je Vučić i ddoao da je narod to naučio.



"Ljudi u Srbiji odlično razumeju sve. Narod ne možete više da prevarite. Znaju koliko smo bili slabi 2008." rekao je Vu č ić dodajući da je jedan lider tada otišao u Rumuniju, a drugi izdao dva saopštenja.



Vučić kaže da ne može nikoga da optužuje da je organizovao paljenje američke ambasade, ni Ko š tunicu ni bilo koga drugog, jer nije neodgovoran.



Dodaje da je te večeri on osuđivao paljenje ambasade, da je pozivao da se to ne čini i da mu ne padana pamet da s epravda.



"Ono što su ljudi prepoznali da nam je tako rasturena Srbija donela mnogo loseg, nismo mogli da zastitimo nacionalne interese", što se, kako je naveo, odrazilo i u ekonomskoj i u političkoj sferi.





VUČIĆ: U ČETVRTAK POČINjEMO KAMPANjU "BUDUĆNOST SRBIJE"





Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je večeras da će u četvrtak započeti kampanju "Budućnost Srbije", u okviru koje će obići svih 29 okruga u Srbiji kako bi građanima predstavio postignute rezultate, kakvi su dalji planovi i da čuje njihove primedbe.



"Moja želja je bila, a razgovarao sam i sa premijerkom Anom Brnabić, da obiđemo, to pokrećem kao predsednik, svih 29 okruga u Srbiji - 25 u centralnoj Srbiji, Vojvodin i Beograd, i 4 na Kosovu i Metohiji", rekao je on u intervjuu za Hepi TV.



Hoću da razgovaram sa svim ljudima šta smo uradili, da pokažemo rezultate i podnesemo izveštaj, ali i da kažemo šta ćemo da radimo u budućnosti, dodao je predsednik Srbije.



Kako kaže, krenuće se od Pčinjskog okruga, gde se inače završava najteži deoputa kroz Grdeličku klisuru, ali radićemo i na izgradnji jeftinih stanova.



"Uz subvencije države, verujem da ćemo moći da ponudimo kvadrat za 400 e u Vranju, da ljudi ostanu da žive", rekao je Vučić.



Kako kaže, očekuje da obiđe više od 100 opština, da čuje primedbe ljudi, šat ih tišti, da pokažemo koliko smo škola, vrtića, bolnica otvorili ili obnovili, a u kakvom su koatrastrofalnom stanju bili.



"Borićemo se za svakog čoveka. Pogledao sam raspored, od 7 ujutro do 22 sata, pokušaćemo sve to da ostvarimo. Ljudi ne vole kada svoj posao i sebe hvalite, ali razlika postoji. Samo u Nišu imamon šets novih fabrika. Srećan sam što Nišlije to umeju da poštuju", rekao je Vučić.





On je najavio da uskoro kreće izgradnja autoputa prema Merdaru i Prištini, i to je strateški put za našu Toplicu.



"Naš slogan je "Budućnost Srbije. Smatramo da smo promenili izgled zemlje. Stvari nisu idealne, nikada neće ni biti, ali smo mnogo toga dobro učinili, a možemo i hoćemo još napornije da radimo", rekao je predsednik.

Priča o budućnosti se, dodaje, odnosi na nove fabrike, izgradnju stanova za snage bezbednosti, a kasnije i za deo prosvete, mlade bračne parove...



"Što se ekonomskog razvoja tiče, mislim da sa tim nemamo problema. Problem je stabilnost u regionu sa ovakvim svetskim okolnostima. Za nas ta pozicija nije nimao laka, naročito kada imamo nerešene odnose sa Prištinom...



Na konstataciju da su neki predlagali da uvedemo kontramere Prištini, pošto je ona uvela takse od 100 odsto na robu iz centralne Srbije, Vučić je uzvratio pitanjem - šta bi Srbija time dobila.



"Šta bi bio rezultat osim sve veće nervoze? Šta bismo dobili, osim što bismo pokazali koliko smo jaki i nekome naudili? Šta bi Srbija imala od toga? Ovi ljudi? Možda manje posla, manje radnih mesta...", upitao je predsednik.



U tom kontekstu, podsetio je na napad na njega pre nekoliko godina u Srebrenici i upitao da li je trebalo da odluči da prekinemo diplomatske odnose sa BiH dok ne istraže koje je pokušao da ga linčuje, što BiH neće da uradi.



Kako je rekao, nije važan on, već je važno da imamo mir sa Bošnjacima i pristojne odnose.



"To je suština. Kada vodite državu, morate da pokazujete trpeljivst i strpljenje veće nego kada ste 'običan čovek', jer svaki vaš potez može da nanese štetu zemlji, a to ne možete da dozvolite", rekao je Vučić.





VUČIĆ: KRAJEM APRILA ODLUKA O VELIKOJ INVESTICIJI



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio da se dobro odvijaju pregovori sa jednom velikom stranom kompanijom koja bi mogla da ima najveću investiciju u Srbiji i da odluku o tome očekuje krajem aprila.



Vučić je rekao da je danas dobio izveštaj o tome i da smo trenutno broj jedan u pregovorima u odnosu na druge dve zemlje, članice EU, iz centralne i istočne Evrope.



Predsednik je gostujući na Hepiju rekao da bi velika fabrka mogla da bude izgrađen u jednom od dva grada - u Pomoravlju i Šumadiji.