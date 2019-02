S. S. R. - V. M. | 06. februar 2019. 11:02 |

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić počinje u četvrtak akciju "Budućnost Srbije", u okviru koje je planirano da obiđe oko 100 opština u 25 okruga u centralnoj Srbiji, a predviđen je i odlazak na Kosovo i Metohiji. On će zajedno sa premijerkom Anom Brnabić i ministrima u Vladi građanima predočiti plan za razvoj naše zemlje, ali i položiti račune za sve što je do sada urađeno.

Prva stanica mu je Aleksinac, zatim Vranje i Grdelica, koje će obići u četvrtak i označiti početak "turneje" tokom koje će se događaji i mesta ređati kao na traci. On će se, zajedno sa predsednicom Vlade, u četvrtak veče obratiti Vranjancima, a obići će i radove na auto-putu kod Grdelice i most Vrla.

PROČITAJTE JOŠ - Vučić: Učiniću sve da sprečim ratni sukob, bez poniženja Srbije; Simbol politike opozicije su vešala, moje - budućnost naše zemlje

Konvoj će put nastaviti u petak obilaskom novog vrtića u Vladičinom Hanu. Predsednik Vučić će zatim posetiti fabriku nameštaja "DN kompani" koja 90 odsto proizvodnje izvozi i godišnje proizvede od 70.000 do 80.000 stolica i drugih elemenata od furnira. Još jedna stanica biće i "GN komerc", preduzeće iz Vladičinog Hana koje se bavi proizvodnjom trpezarijskih stolova i stolica.

Šef države će u petak da razgovara sa stanarima obnovljenog Doma penzionera u Surdulici. Zatim će postaviti kamen temeljac za izgradnju jeftinih stanova za predstavnike službi bezbednosti u Vranju, dok će premijerka istovremeno to isto učiniti za stanove koji se grade u Nišu.

Vučić će posetiti radove na Koridoru 10 i fabriku "Jumko" u Vranju,foto Tanjug



Na mapi mesta koja će obilaziti predsednik nalazi se i Trgovište. Prema planu posetiće i "Simpovu" fabriku za proizvodnju dečjih krevetića, koja je sredinom prošle godine ponovo počela da radi posle dvoipogodišnje pauze, nakon što je ugovoren plasman sa nemačkom kompanijom "Mobi nameštaj". Zatim je na redu poseta Srednjoj stručnoj školi "Milutin Bojić" koja je nedavno obnovljena. Priliku da razgovaraju sa predsednikom imaće i žitelji Bujanovca, gde će Vučić obići i osnovnu školu. Prvi deo obilaska Srbije završava se u Vranju, posetom "Jumku" i pričom sa građanima.

PROČITAJTE JOŠ - BUDUĆNOST SRBIJE: Vučić promovisao kampanju za infrastrukturalne projekte i ekonomske rezultate (FOTO)





Vučić je najavljujući početak akcije "Budućnost Srbije" istakao da će narodu podneti izveštaj za sve što je rađeno od 2012. godine, kada je SNS došla na vlast. On je objasnio da će obići većinu mesta u Srbiji i da hoće da razgovara sa ljudima kako bi video šta za njih može da uradi. Posebnu pažnju Vučić i predstavnici vlade posvetiće opštinama na KiM i na jugu centralne Srbije.

Vučić će posetiti radove na Koridoru 10 i fabriku "Jumko" u Vranju,foto Tanjug

- Ljudi neretko kažu da mi pričamo sa svim političarima iz sveta, ali hoću da čujem građane, da vidim šta oni misle i šta je njima potrebno - rekao je Vučić.

Komentarišući najavu kampanje "Budućnost Srbije", izvršni direktor CeSID Bojan Klačar ocenjuje da ova akcija ima višestruke ciljeve:

- To se može posmatrati kao reakcija na proteste, posebno s obzirom na to da je plan da Vučić zajedno sa najodgovornijim ljudima iz vlasti obiđe veliki deo Srbije. Isto tako, ova akcija može da bude uvod u izbornu kampanju. Čak i da izbori ne budu ove godine, za SNS će to biti korisno jer će "podići borbenu gotovost" svojih aktivista. Izborna "mašina" naprednjaka tako će svakako biti u punom pogonu, kad god da izbori budu raspisani.



Foto Z.Jovanović



START NA "INSTAGRAMU"

POČETAK kampanje "Budućnost Srbije" predsednik Vučić promovisao je u utorak na novom instagram-nalogu "budućnostsrbijeav". Na prvoj fotografiji koja je objavljena na ovom nalogu vidi se kako predsednik predstavlja plan saradnicima. Na tabli je ispisan spisak gradova i objekata koje Vučić namerava da poseti u četvrtak i petak. Na spisku koji pokazuje saradinicima navedeni su Grdelica, "Jumko", Vladičin Han, Trgovište, a crvenom bojom dvaput je podvučena stavka - razgovor sa građanima u Bujanovcu.