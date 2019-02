Tanjug | 04. februar 2019. 13:22 > 13:37 |

Teško da će se dogovor o KiM brzo postići ako do njega ne dođe u narednih godinu ili dve, izjavio je danas ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić i istakao da ne treba gubiti vreme, već ubrzati dijalog Beograda i Prištine."Potrebno je da u narednih godinu ili dve dođe do dogovora. Ako ne dođe, teško će doći u brzo vreme", rekao je Dačić na konferenciji za novinare.On je rekao da na prošlonedeljnom sastanku ministara spoljnih poslova EU i zemalja kandidata u Bukureštu nije bilo ozbiljnijih rasprava o nastavku dijaloga Beograd i Prištine ili ukidanja kosovskih taksi na robu iz centralne Srbije i BiH.Ministar kaže da je pozvao EU da ozbiljnije "pritisne" Prištinu, jer bez tog pritiska neće doći do ukidanja odluke o taksama, pa ni nastavka dijaloga.Dačić je potvrdio i da je kosovski ministar inostranih poslova Bedžet Pacoli u Bukureštu posle sastanka rekao da se, "ako se desi neki atentat, zna da smo to mi Albanci".Ministar, međutim, kaže da se građani na Kosovu svakoga dana suočavaju s takvim pretnjama."To govori da im ne ide onako kako su hteli, a to je politika svršenog čina. Sada je situacija drugačija, na njih se vrši pritisak. Oni se nalaze u živom pesku, blatu i traže način da izađu iz te situacije", rekao je Dačić.On je naveo da je Beogradu interes da se dijalog završi trajnim rešenjem, a ne da se bori protiv Kosova, i istakao da se Srbija trudi da bude jasan i predvidiv partner.Ocenio je i da Priština pokušava da takse postavi kao realnost i da njihovo ukidanje postane centralno pitanje, a da svi zaborave na Zajednicu srpskih opština (ZSO) i druga otvorena pitanja.Kosovski predsednik Hašim "Tači kaže, mi smo za kompromis, ali severna (Kosovska) Mitrovica, Gazivode neće biti deo sporazuma... Pa o čemu onda pričamo, šta će da bude deo sporazuma", upitao je Dačić.Ministar navodi da je trajno rešenje u interesu mira, te da je i za srpski narod važno da do njega što pre dođe, jer se i međunarodne prilike, koje su sada naklonjenije Srbiji, mogu promeniti.Dodao je da se šefica diplomatije EU Federika Mogerini sada zalaže za kompromis, a da je aktuelna američka administracija takođe otvorena za kompromisno rešenje, što Beogradu ide u prilog.Lider SPS i šef diplomatije Ivica Dačić kaže da je delovanje dela opozicije štetno jer je u ovom trenutku potrebna politička stabilnost za rešavanje važnih državnih pitanja, pre svega Kosova i Metohije. On je na konferenciji za novinare rekao da je nezadovoljan načinom na koji se deo opozicije ophodi prema državnim pitanjima, uključujući i KiM.Umesto da pokažu da postoji zajednička politika i konsenzus oko državnih interesa, deo opozicije organizuje demostrancije u Kosovskoj Mitrovici, kaže Dačić i dodaje da lideri Saveza za Srbiju Dragan Đilas i Vuk Jeremić najavljuju da će njihova glavna aktivnost biti spoljnopolitička. "To znači da će u Briselu da pričaju da je u Srbiji diktatura, da nema ljudskih prava, da je faktor nestabilnosti i izazivanja konflikta u regionu. To je isto kao što pričaju naši neprijatelji. Pa je li to državna politika", upitao je Dačić i dodao da veruje da je to u ovom trenutku štetno.Dačić je rekao i da vešala koja su viđena tokom protesta u subotu u Beogradu, kao i pretnje porodici predsednika Aleksandra Vučića nisu stvari za koje je dovoljna samo osuda, već da je potrebna i kazna. "Mora da se pravi razlika u tome kad ste protiv Dačića ili Vučića i kad ste protiv Srbije i državnih i nacionalnih interesa", kazao je on. Dačić je rekao i da je bojkot parlamenta, protesti, ''tužakanje'' zemlje u inostranstvu nešto što je već viđeno."Istorija se ponavlja kao tragedija ili farsa. Molim se bogu da bude farsa, što i jeste", kazao je Dačić i dodao da mu je svojevremeno jedan od lidera petooktobarskih promena rekao da se oni tada nisu ni borili za demokratiju, već za vlast. Dačić je rekao da u trenutku kada Srbija treba da se bori za svoje nacionalne interese, zbog štetnog delovanja opozicije mora da se bavi "unutrašnjom poliitčkom krizom koja i ne postoji i izazivanjem političke nestabilnosti".Na pitanje kada je vlada poslednji put u parlamentu predstavila svoj plan i delovanje u vezi sa KiM, Dačić je rekao da se u skupštinu izlazi sa predlogom, a da takav predlog za KiM još ne postoji. "O briselskom dijalogu je bilo reči u parlamentu, nakon toga nije bilo novih rešenja da bi se izjašnjavao parlament", rekao je on. Dodao je i da će, kad bude postojao nagoveštaj da će se doći do dogovora sa Albancima, o tome izjasniti i građani.Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da ima još prostora da karipske zemlje preispitaju odluke o priznanju jednostrano proglašene nezavinosti Kosova i Metohije.Dačić je to rekao na konferenciji za novinare Ruzveltom Skeritom, predsednikom vlade Komonvelt Dominike, inače prve zemlje na Karibima koja je povukla priznanje nezavisnosti.Skerit je rekao da je odluka njegove zemlje čvrsta i doneta na osnovu principijelnog stava o teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije, te da želi da domaćini u Beogradu budu uvereni u posvećenost njegove zemlje tom pitanju."Obezbedićemo i da razumevanje situacije bude preneseno u celom karipskom regionu i radićemo zajedno na ovom pitanju", rekao je Skerit.On je najavio i da će ta zemlja uskoro ukinuti vize građanima Srbije, što je Srbija već učinila za građane Dominike.Skerit je rekao i da dve države mogu da rade zajedno i po pitanju međunarodne bezbednosti, ali i klimatskih promena."Srbija ima zadivljujuću istoriju, odrastao sam čitajući o Titu, osnivaču Pokreta nesvrstanih i osobi koja je pokazala da bez obzira na veličinu svi imaju mesto za stolom", rekao je Skerit.Srbija i Komonvelt Dominike potpisali i sporazume o saradnji u oblasti poljoprivrede, turizma, visokog obrazovanja i naučnog istraživanja, a Dačić je Skeritu zahvalio na ličnoj hrabrosti i rešenosti da se principijelno postave kad je reč o KiM.Dodao je i da Srbija želi da sarađuje sa karipskim zemljama, tražeći zajedničke interese, te podsetio da je Srbija ukinula vize za građane Dominikane."Nećemo zaboraviti takav njihov pristup, oni u nama imaju velike prijatelje i siguran sam da će to biti naša zvanična politika i u narednom periodu", kazao je Dačić.Dominika je zbog svoje lepote izabrana za mesto snimanja većeg dela filma "Pirata s Kariba". Ostrvo je najbolje čuvana tajna Kariba, jer se stanovnici trude da ga zaštite od najezde turista. Ono krije i drugo najveće termalno jezero na svetu "Boiling Lake".Nazvano je Dominika jer ga je Kolumbo otkrio u nedelju. Evropljani su ga poslednjeg kolonizovali zbog snažnog otpora domorodaca. Nezavisnost su stekli pre 40 godina. Druga karipska država koja je povukla priznanje nezavisnosti Kosova je Grenada.