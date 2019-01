Beta | 17. januar 2019. 16:33 |

Predsednik Kosova Hašim Tači izjavio je da je na godišnjem odmoru i da nije potpisao nikakav sporazum sa Srbijom, kako to tvrde pojedini političari na Kosovu

Predsednik Kosova Hašim Tači izjavio je da je na godišnjem odmoru i da nije potpisao nikakav sporazum sa Srbijom, kako to tvrde pojedini političari na Kosovu. Do špekulacija o mogućem potpisivanju sporazuma je došlo pošto se kosovski predsednik skoro nedelju dana nije pojavljivao u Prištini i u kancelariji.

"Takođe, jasno sam stavio do znanja da do sada nije bilo ni jednog zvaničnog pismenog dokumenta ili nacrta sporazuma kojeg je pripremila EU. To je normalno, zato što smo na početku pregovaračke faze za postizanje konačnog, sveobuhvatnog sporazuma. I pored toga, čim završim odmor, u ponedeljak, sastaću se sa Pregovaračkom ekipom i pismeno ću dati informacije o dosadašnjem toku razgovora. U ovom istorijskom procesu, radićemo zajedno u koordinaciji jedni sa drugima“, kazao je Tači u pismenom odgovoru na pitanje radija Slobodna Evropa.

PROČITAJTE JOŠ: Tači u martu u Hagu pred Specijalnim sudom?

„ Ja sam kontinuirano informisao oba predsedavajuća Pregovaračke ekipe o svim temama o kojima se diskutovalo do sada u Birselu, a u sklopu poslednje faze dijaloga o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije“, naveo je Tači.

PROČITAJTE JOŠ: Karla del Ponte: Previše je kasno za istinu o zločinima počinjenim na Kosovu