Tanjug | 15. januar 2019. 19:20 | Komentara: 0

BEOGRAD - Bivša glavna tužiteljka Haškog tribunala Karla del Ponte smatra da je prošlo previše godina od zločina na Kosovu i da ne očekuje da će Specijalni sud doći do istine i zadovoljiti pravdu."Previše je kasno da se utvrdi istina o zločinima počinjenim na Kosovu, a pogotovo o Žutoj kući. Pokušavali smo da to uradimo svojevremeno, ali nismo uspeli rekla je Del Ponte u telefonskom razgovoru za Tanjug.Del Ponte je tako odgovorila na pitanje Tanjuga da prokomentariše mogućnost da žrtve OVK i njihove porodice ipak dočekaju pravdu i pored toga što su brojni dokazi o tim zločinima uništeni u čemu je udela imao, kako se spekuliše, i bivši tužilac Haškog tribunala Džefri Najs, koj će biti advokat odbrane bivšeg komandanta OVK Samija Ljuštakua pred Specijalnim sudom za ratne zločine."Najs, koliko se sećam, nije bio umešan u slučaj istrage o Žutoj kući", rekla je Del Ponte i dodala da ne zna da li će sud posle toliko vremena moći da utvrdi istinu. Kako kaže, ne može ništa više da kaže o tome, jer je prošlo mnogo godina, pa se ni sama više ne seća detalja vezanih za to, a u međuvremenu se bavila i drugim predmetima.PROČITAJTE JOŠ -Advokat Branislav Tapušković, koji je učestvovao u procesima pred Haškim tribunalom, tvrdi da je Džefri Najs, kao tužilac Haškog tribunala imao udela u uništavanju dokaza u vezi s trgovinom ljudskim organima u slučaju "žuta kuća", što je kako je u utorak naveo medijima, svojevremno tvrdila i Karla Del Ponte.Priča o uništavanju dokaza u Tribunalu orvorena je pre desetak godina, a Del Ponte je u jednom od intervjua 2011. navela da je Diku Martijiu rekla da treba da ide u Hag, jer tamo postoji dosije i dokazi koji su sakupljeni u "žutoj kući" , a da pri tom nije znala da su "dokazni uzorci bili uništeni".Tada je izjavila i da je zatražila od Tribunala da sprovede unutrašnju istragu i otkrije ko je dao nalog za uništavanje dokaza. "Čim sam saznala za uništenje uzoraka postavila sam pitanje Tribunalu. Oni su zatim sproveli unutrašnju istragu i treba njih da pitate za rezultat. Ja znam koji je taj rezultat, ali ne mogu da vam to kažem jer nisam više u Tribunalu. Pitajte Serža Bramerca, sadašnjeg glavnog haškog tužioca. Zna vrlo dobro ko je naredio", rekla je ona tada.