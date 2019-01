D. MILINKOVIĆ | 12. januar 2019. 10:02 |

PORED rešavanja kosovskog pitanja, ekonomskih reformi i protesta iza kojih stoji deo opozicije, "u igru" za definitivnu odluku o eventualnom raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora polako ulazi još jedan važan faktor - glasanje za lokal.

Prema ocenama političkih analitičara s kojima su "Novosti" razgovarale, glasanje za poslanike i odbornike u lokalnim samoupravama u jednom danu bolje je i sa stanovišta partijskih interesa naprednjaka, jer bi mogli da osvoje i one malobrojne opštine u kojima trenutno nisu na vlasti, ali i iz ugla države, jer bi troškovi narodnog izjašnjavanja bili manji.

U slučaju prevremenog glasanja za republičku skupštinu krajem marta ili početkom aprila, bili bi razdvojeni parlamentarni i lokalni izbori, koji redovno "padaju" na proleće sledeće godine. Naši sagovornici, međutim, ne isključuju ni opciju raspisivanja i vanrednih lokalnih izbora, ali bi se, po njihovom mišljenju, u tom slučaju na birališta, i za poslanike i za odbornike, najverovatnije išlo krajem godine.

Bojan Klačar iz CeSID-a kaže nam da je prevremeno glasanje za lokal tehnički komplikovanije, ali ne i neizvodljivo:

ODLUKA DO KRAJA FEBRUARA PREMA nekim informacijama, konačna odluka o vanrednim izborima biće doneta krajem februara. Narednih nedelja predsednik Srbije i lider naprednjaka Aleksandar Vučić, sa najbližim saradnicima, trebalo bi pažljivo da izvaga stranačke i državne razloge "za" i "protiv" kad je reč o izlasku na birališta pre roka.

- Za to je potrebno da gradonačelnici i predsednici opština masovno podnesu ostavke, a lokalne skupštine se raspuste. S obzirom na to da su naprednjaci na vlasti u većini opština u Srbiji, to može da se sprovede, ali ne toliko brzo da bi izbori bili već sad u martu ili aprilu. Druga mogućnost je da se promeni Zakon o lokalnim izborima. Teoretski postoji i treća opcija - u sadašnjim propisima nije precizno definisano koliko dana najranije od isteka mandata odbornicima mogu da se raspišu izbori za lokal, pa bi oni možda, ukoliko bi se glasalo krajem godine, mogli da se podvedu i pod redovne.

I politički analitičar Dejan Vuk Stanković smatra da faktor lokalnih izbora nije zanemarljiv, pogotovo sa stranačkog stanovišta naprednjaka:

- Za SNS je bolje da parlamentarni i lokalni izbori budu održani u isto vreme. Verujem da će Vučić i vrh SNS tražiti najbolju moguću ravnotežu stranačkih i državnih interesa, s obzirom na to da imamo jedno teško otvoreno pitanje, a to je Kosovo. Takođe, kada uđete u "zonu" predizborne kampanje, sve staje, uključujući i reformske procese.

Za političkog analitičara Dragomira Anđelkovića između "za" i "protiv" vanrednih izbora iz pozicije naprednjaka postoje minimalne razlike:

- SNS je u toliko jakoj poziciji, rejting im je toliko visok, dobro su organizovana stranka da bi odneli ubedljivu pobedu, bez obzira na to kada bi bili raspisani izbori. Opozicija im, prema svim istraživanjima, ne predstavlja ozbiljan problem i mislim da će najvažniji tas na vagi odluke o izborima biti - rešavanje kosovskog pitanja.