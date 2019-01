Tanjug | 10. januar 2019. 13:37 | Komentara: 0

BEOGRAD - Pored najbolje političke saradnje između Srbije i Rusije, potrebno je intenzivno raditi na unapređenju ekonomske saradnje, gde imamo ogroman potencijal za razvoj naših odnosa, poručeno je na sastanku ministra za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović i ambasadora Rusije u Srbiji Aleksandra Čepurina.Popović i Čepurin su ocenili da veliki potencijal za saradnju, pored oblasti energetike, poljoprivrede, trgovine, postoji u oblasti inovacija, tehnološkog razvoja i digitalne ekonomije, saopštilo je ministarstvo. To će sigurno biti jedna od važnih tema tokom razgovora predsednika Aleksandra Vučića i Vladimira Putina, istakli su Popović i Čepurin.Dvojica sagovornika istakli su zadovoljstvo zbog brojnih i značajnih sporazuma koji će dve zemlje potpisati tokom predstojeće posete predsednika Putina Srbiji. Popović i Čepurin su ocenili da je to dokaz izvanrednih međudržavnih odnosa Srbije i Rusije, ali i zalog za razvoj najbolje političke i ekonomske saradnje u budućnosti.PROČITAJTE JOŠ -"Srbija vidi Rusiju kao jednog od svojih najvažnijih strateških partnera", naveo je Popović. On je istakao da je Rusija uvek pružala najsnažniju podršku zaštiti ključnih državnih i nacionalnih interesa Srbije i srpskog naroda. "Rusija nas podržava u zaštiti našeg teritorijalnog integriteta po pitanju Kosova, kao i u očuvanju Republike Srpske", rekao je Popović.On je poručio da je srpski narod zahvalan Rusiji i ruskom predsedniku Vladimiru Putinu na podršci u očuvanju srpskih nacionalnih interesa "uvek kada je to za Srbiju bilo najvažnije i najpotrebnije".