Novosti online | 02. januar 2019. 13:10 |









- Isitina je da na Kosovu nije sve albansko i istina je da na Kosovu nije sve srpsko i istina je da moramo da postignemo kompromis. Onaj ko to ne razume uvešće Srbiju u najveću tragediju iz koje ćemo izaći poraženi, gore poraženi nego ikad. Ako to ljudi ne razumeju, a vidim da ne razumeju, ja takođe s tim nemam problem. Ali, ja da vodim politiku u budućnosti koja će Srbiju da uvede u najteže tragedije, ja to neću. Srbiji ću da podižem nacionalni ponos i nacionalno dostojanstvo, da dobijemo više nego što smo imali ranije. Mnogo više nego što smo imali u vreme onih koji su sve pogubili. Da zaštitimo naš narod na Kosovu i Metohiji, ali i na svim drugim mestima. Da se Srbi podignu i osećaju da su svoj na svome i da imaju zaštitu svoje Srbije. A da uvodim Srbiju u ratove i sukobe iz koijh ne možemo da izađemo kao pobednici, to neću. Znam šta je to što oni ne mogu nama i ne plašim se ni albanske vojske, ni bilo koga, iako bolje da vam ne pričam kakva nam je ostala vojska pre šest godina kad sam bio ministar odbrane. Tad smo imali migova nula do jedan. U februaru i martu imaćemo 14 dvadesetdevetki. Znate li pošto je taj jedan aparat s opremom? Nemojte računati ispod 60 miliona evra, pa puta 14, skoro milijarda. A helikoptere? Imali smo nekoliko, svi stariji, ne pričam o Gazelama, pričam o ovim većim MI-8 i MI-17, tri ili četiri. Sad ćemo dobiti dva nova MI-17, kupili sve, platili. Zatim, novih devet H-145, to je ono što su Hrvati nazvali "Vučićeve đavolje kočije", to je jedan od najmoćnijih ratnih helikoptera ruske proizvodnje i još tri nova MI-17 koji su nam važni transportni helikopteri. Neću da pričam o Lazarima i Norama. Pa, pogledajte samo napredak.







* Da li vas pogađa kad čujete: "Vučića Zapad drži dok ne potpiše predaju Kosova, a onda će da ga pustiti niz vodu"?



- Mene Zapad drži? Slušao sam i kako me mrzi Rusija, pa sam se više puta sreo s Putinom nego svi predsednici i premijeri Srbije pre mene zajedno. Je l' to činjenica ili nije?







* Ima li neko u opoziciji s kim biste mnogli da sarađujete? Da li biste mogli da izdvojite jednog čoveka i da kažete - on je razuman čovek, s njim može da se razgovara?



- Svuda ima razumnih ljudi.



* Ko je taj s kim biste mogli da razgovarate?



- Ja sa svima mogu da razgovaram ko je pristojan, oni koji nisu s njima ne želim da razgovaram, niti da se dodvoravam. Samo sa objasnim moju poziciju. Moja pozicija je, mislim, veoma poštena i fer. Zašto sam ja jedina meta napada najbrutalnijih napada ovih kretena najgorih?



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je, govoreći o Kosovu i Metohiji, rekao je da je jedini način da se reši problem Kosmeta, jeste da se postigne dogovor.Prenosimo vam neke segmente intervjua koji je Vučić dao za “Espreso”- Pa, ne mogu da budem što konkretniji pošto ja to nikad nisam rekao na taj način.- Sad ću da vam objasnim. Uspostavljanje granice između nas i Albanaca...- Čekajte, čekajte, moje pitanje za vas je da li vi mislite da ovako možemo još sto godina? Da li vi hoćete da rešite problem ili nećete? Hoćete da ga ostavimo vašoj i našoj deci, hoćete da oni sutra idu u rovove? Ja ne bih voleo da moje dete ide u rov. Ja bih želeo da moje dete, i jedno i drugo i treće, mogu da razmišljaju o tome kakvu će budućnost da imaju, i ovo koje je sad za vojsku od 21 godine i ovaj mali s godinu i po dana. Šta je to što Srbija ima na Kosovu, pošto sam slušao priče kako sam najgori i najveći izdajnik i ne znam ni ja šta sve, i to mi govore ljudi u čije vreme je Kosovo dobilo nezavisnost. Molim vas, odgovorite mi na pitanje u koje vreme u koje godine je Kosovo proglasilo nezavisnost?.- Kad?- 2008. godine. Mi čak ni ne znamo kad nam se to dogodilo. Dakle, to je bio naš odgovor 2008. godine. A kako je to izgledalo? Jedan je otišao u Rumuniju, drugi je održao protest ovde koji se završio opštom medijskom agonijom oko patika za Kosovo, da vas podsetim. Je l tako bilo?- To je tako bilo u njihovo vreme, a 2009. godine smo Srbe izbacili iz Ujedinjenih nacija i uveli u Evopu i evropske poregovore. 2010. godine dolazimo do najkatastrofalnije odluke, a to je da uputimo pismo Međunarodnom sudu pravde i pitamo da li je deklaracija o proglašenju kosovske nezavisnosti ilegalna ili ne i dobijemo odogovor da nije ilegalna. Da su Albanci bili pametni, na Savetu bezbednosti da su se samo toga držali, a ne onog gde sam ih dočekao i uhvatio i lako ih pobedio, Ahtisarijevog plana i svega drugog, nama bi bilo mnogo teže. Još čuvam delić odgovora i neću vam ga reći sad da bih mogao Albancima da odgovorim na međunarodnoj sceni kad budu potegli sledeći put, ali su nam tu odgovori najtanji. Odgovori su nam najtanji zahvaljujući odgovornosti onih koji bi danas nekom da sole pamet. Ali, dajte da se vratimo na strateško pitanje, a ono glasi: a šta je to što mi hoćemo? Kažite mi, šta je to? Čini mi se da se svi slažemo da hoćemo da imamo mir. Je l' tako?- Ako je naravno, ne postoji drugačije rešenje osim da postignemo neki sporazum.- Ma, bilo kakav sporazum da imamo, koji će da prihvate Srbi i Albanci, to donosi mir. Drugačije mira nema, razumite to. Razumite me ljudi i ponašajte se odogovorno svi i shvatite da je to jedino što je moguće. Ako nemate sporazum Albanci će biti još nervozniji. Oni su mislili da su sve završili još 2008. A onda je neki Vučić čudom čuda u 2013. godini uspeo ponovo da vrati Srbiju u igru i zato su nervozni. Zato sad hoće da završavaju sve to. Ja vas pitam, a šta ćemo da radimo? Šta ćete vi da radite ako sutradan krenu na Vinku Marinović u Klini, šta ćemo mi da radimo?- Kažem vam da mogu da pokušavam da postignem sporazum i da je njima teško da objasne u svetu napad na Vinku Marinović. Pitam vas, pošto su svi junaci i pošto svi sve znaju, kažite mi, šta radimo u tom slučaju? Pošto u obližnjoj Peći u ovom trenutku imamo 110.000 Albanaca i osmoro Srba. Kažite mi ljudi konkretno, pošto svi sve znate, samo niko neće da kaže istinu.- Ne isključujem tu mogućnost, jer u martu ili aprilu ulazimo u izbornu godinu i to nije ništa vanredno. Očigledno svi misle da su mnogo snažni i da mogu da pobeđuju. Mislim da na izbore možemo da idemo. Ima ideje unutar stranke da ja vodim izbornu listu SNS pre nego što dođe neko drugi. Čini mi se da bi im to moglo doneti ubedljivije rezultate. Ali mnogo je važnije videti šta je u interesu građana Srbije. A njima želim dobru 2019, da bude ne manje uspešna nego 2018. godina u istorijskom smislu, kao i u pogledu našeg ekononskog rasta, smanjenja javnog duga i obezbeđivanja bolje budućnosti našoj deci. Želim im da svi zajedno sačuvamo mir, da imamo više racionalnog nego iracionalnog pristupa u rešavanju problema. Da svi zajedno imamo više, jer ako budemo radili više, onda će sve ove mjoe želje biti ostavarene. Ako ne budemo radili više, džaba nam sve ovo što sam poželeo, jer ništa s neba ne pada. Dobro zdravlje, sreće i naravno, pamet.