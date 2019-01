Tanjug | 01. januar 2019. 14:40 |

On je naglasio da tu pre svega misli na to da je Srbija iz minusa ušla u visoki plus, da je iz deficita budžeta ušla u suficit, da se smanjuje javni dug na mesečnom nivou, nezaposlenost smanjena s 26 posto na 11,3 odsto, a plate i penzije rastu.





"Dinar je od 2012. do 2018. godine apsolutno stabilan, dok je izmedu 2008. i 2012. sa 75 otišao na 117 dinara za evro", podsetio je Vučić.





Na pitanje da uprkos svemu tome, ima nezadovoljnih građana, koji su svake subote na ulicama, kaže da su prošle i pretprošle godine bile demonstracije po obimu i po intenzitetu veće i da nije primetio nikakav problem.





"Neću ja nikom da se dodvoravam. Radim pošteno i odgovorno. Ne sviđa vam se, ljudi? Hoćete da ukinete sve fabrike? Hoćete da vratite Srbiju na minus 3,1 umesto na plus 4,5? To što neko misli da vas se plašim i da ću da bežim iz Srbije, pa ne pada mi na pamet", poručio je Vučić i dodao da živi ovde i da će ovde uvek živeti.





Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je za poslednjih šest godina urađeno mnogo dobrih, bitnih stvari za Srbiju, a da je posebno ponosan na ekonomske reforme."To smo uspeli zahvaljujući građanima Srbije, njihovoj veri u teške reforme, a ne u laka, obično lažna obećanja", rekao je Vučić u novogodišnjem intervjuu za Espreso.rs.On podsetio da je Srbija za to dobila nagrade i najbolje ocene MMF-a, Svetske banke i kreditnih agencija.On je ukazao i na problem Kosova i Metohije kao najteži s kojim se suočava Srbija."Teško vreme i teško breme, pre svega što se tiče Kosova i Metohije. Kad nasledite proglašeno nezavisno Kosovo 2008. godine, a protiv toga ste, kad nasledite to da su vas izvukli iz UN i prebacili u EU, kad nasledite presudu Međunarodnog suda pravde koja je apsolutno nepovoljna po nas... e, onda su vam ruke vezane, a morate da ostanete u ringu, i to ne tri minuta, nego 12 rundi po tri minuta", navodi predsednik.Međutim, kako ističe, ono na šta je ponosan, to su globalne reforme, to je dovodenje fabrika u udaljena, mala mesta."Dakle, od Lebana, koje je ponovo počelo da živi, a gde smo izgubili gotovo 18.000 ljudi za nekih 30 godina, preko Krupnja, Vladicinog Hana - tu smo pokrenuli život. Onda Niš, pa Vranje", naveo je Vučić.On naveo da se kasnilo reformi zdravstva, mada je ono najviše napredovalo, iako je moglo još bolje i mnogo više."Imam globalne brojeve: kad uložite 102 mlilijarde u zdravstvo, očekujete više. Ponosam sam i na smederevsku železaru, na Bor. To će da spasi istocnu Srbiju... To je dobra stvar, da ljudi žive tu, a ne da idu u Švajcarsku i Austriju", ukazuje predsednik.On kaže i da sada nije čuo poruke koje ti ljudi na protestima upućuju, već da je samo čuo "Vučiću, pederu".Ponovio je i da neće da podleže politickim pritiscima, ali da je spreman da ako bude toliko ljudi kao što kažu, pa čak i mnogo manje, da raspiše izbore."A šta ćete demokratskije i lepše? A šta biste? Da upadate, ubijate i na silu uzimate vlast zato što vas narod neće i zato što na izborima ne možete da dobijete? E pa, to ne može više", poručio je Vučić.Na pitanje da li bi najavljeni protest za 15. januar, dan pre dolaska ruskog predsednika Vladimira Putina u Beograd mogao da bude zabranjen, kaže da se to neće desiti."Zašto da bude zabranjen? Mislite zbog veličine skupa? Što da bude zabranjen?", upitao je Vučić i dodao da nikada u Srbiji ništa nije bilo zabranjeno i da svi slobodno mogu da šetaju."Baš je to lepo, jedni da se skupe 16. januara, drugi 17. januara, neka cveta demokratija", rekao je Vučić i podsetio da je 16. januara ubijen lider kosovske Građanske inicijative SDP Oliver Ivanović.Upitan da prokomentariše neprofesiomnalno izveštavanje pojedinih medija o politici ubijenog Olivera Ivanovića, Vučić je istakao da mediji treba da razgraniče "da li je neko nekog ubio ili neko o nekom misli loše ili dobro", jer, kako je kazao, to jedno s drugim nema nikakve veze.On dodaje i da nema šta da priča o načinu izveštvanaja, ali da misli da niko ne treba da drži pridike nikom, dodajući da je novinarka Studija B Barbara Životić napadnuta zato što je rekla da je na protestu "daleko malo ljudi", nego što je to tvrdila opozicija.."Da li vi razumete da pričate da vas neko broji? Niko vas ne broji, osim što sami lažete sebe i ceo svet baš o broju. Pošto o porukama ne možete da govorite, jer politike iza Đilasa i Jeremića nema. Kakva je politika? Da je ''Vučić izdajnik'', kako je rekao Jeremić ili ono što je Đilas rekao da imam više para od njegovih 500 miliona? Jedino čime se bave su brojevi. Po 10-20 puta uveličavaju broj prisutnih. Kako ćete malu Barbaru da poredite uopšte s tim? I sad mi govorite o nečemu što je inače naša bolest. Izveštavanja nekih televizija su isuviše ekstremna i oštrašcena na raznim stranama. Pogledajte samo hrvatsku televiziju, pa ja sam bukvalno umirao od smeha. Kad saberete sve glasove Đilasa, Jeremića, Obradovića, Stefanovića, Veselinovića, Živkovića i dodate tome HDZ i SDP u Hrvatskoj, ne mogu svi zajedno da me pobede", ističe Vučić.Na pitanje da li je uloga političara da smiruje političke strasti ili da ih raspiruje, kaže da to radi svaki dan (smiruje), ali da to ne značci da treba nekom da se ulizuje."Nisam bogat i nisam ukrao, za razliku od vas, takvih političara. Hoće da prave dilove, pa se pitaju što ne napadaju koalicione partnere... Nikog nisam uvredio, nikom ništa ružno nisam rekao, ja samo radim svoj posao. Govorim ono što mislim", ističe Vučić.Na pitanje da ljudi koji protestuju često ističu socijalnu nejednakost kao razlog za protest, kaže da su ljudi koji protestuju uglavnom viša srednja klasa i da to nisu ljudi kojima bi smetale socijalne nejednakosti."Najbogatiji Srbi šetaju zajedno s njima. Ne govorim o narodu, već pričam o političarima. To su Đilas, Jeremić, Mišković to podržava. Je l'' znate nekog bogatijeg? Možda Šolak još?", zapitao je Vučić, dodajući da im je i Stanko Subotić mnogo para davao.Kaže i da je Beograd okićen, i da je ponosan na to. "Jedino se stidim onih koji seku kablove i žice ne bi li uništili nešto što nam donosi novac i turiste", rekao je Vučić.Na pitanje da li je u vreme kad je toliko socijalnih nejednakosti potreban grad koji sija, kaže da je potreban grad koji privlači ljude, jer Beograd i Srbija idu napred, a ne unazad."Neće Beograd da bude poslednja rupa i mrak u kakav bi ga odveli oni. Da u Beogradu nema ni sijalice, ali da oni imaju 500 miliona evra. Ja nemam ni 500.000 ni 1.000.000 evra, a kamoli 500 miliona evra (kao Ðilas), ali zato će grad da bude uređen i doteran", rekao je Vučić.Govoreći o televizijama, Telekomu i SBB, kaže da su N1, Šolak i Đilas koristili najdirektnije državne resure da bi formirali kablovskog operatera SBB."Pola Telekoma je radilo za njih. Uništavali su Telekom, razarali akcionarsko društvo u kojem je država većinski vlasnik da bi oni bili bogatiji. To je jedini slucaj koji ja znam. Izvolite vi ako imate neki drugi primer", rekao je Vučić.Povodom kupovine Prve i B92, kaže da nije tačno da su te dve privatne televizije kupljene državnim parama."Telekom prvo nije državna firma, već akcionarsko društvo s većinskim državnim kapitalom, ali Telekom nije kupio nikave dve privatne televizije. Nijednu nije kupio, ni dinara nije dao. Telekom je kupio Kopernikus, kablovskog operatera, zato što hoće da se takmiči sa Šolakom i Đilasom, jer nece da ga razore. Kopernikus je svoj novac napravio u vreme Đilasa i Šolaka i prodao Poljacima, pa je ponovo otkupio. Telekom nije postao vlasnik medija, Telekom se bori u kablovskoj mreži s konkurentima Šolakom i Đilasom", komentariše Vučić.Na pitanje zašto se izmene zakona o igrama na sreću ne stavljaju na dnevni red u Skupštini već dve godine, a čime bi se poboljšalo lečenje dece u inostranstvu, ne zna o čemu je reč, ali i da se dosta novca troši na lečenje bolesne dece."Tako da tu vrstu bezobzirnosti, posebno od onih političara koji nikoga nisu lečili u inostranstvu koji nikoga nisu lečili ovde, koji ni o čemu nisu brinuli, da to zaista ne da nije fer, nego ne znam šta bih vam rekao... Svako dete smo se potrudili i pokušali da pomognemo. I pomažemo deci na sve moguce načine... Imam troje dece koje obožavam i volim svako dete u ovoj zemlji. I neću da vam dam da vi više volite decu nego ja. I hoću da vam kažem da se više dece leci danas u Vučićevo vreme nego što se lečilo u svih njihovih 12 godina", istakao je Vučić.