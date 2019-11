Tanjug | 28. novembar 2019. 13:42 |

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović odbacio je danas kao "apsolutnu laž" tvrdnje dela opozicije da je bilo ko iz države imao veze sa kriminalom na poljoprivrednom dobru "Jovanjica" u Staroj Pazovi, gde je nedavno otkrivena plantaža marihuane, a više ljudi uhapšeno i poručio da je država ozbiljna u borbi protiv trgovine drogom."Neverovatne su laži koje slušam već danima, a koje se dešavaju. Pogotovo od ovih koji su očigledno baštinici ideologije Milovana Brkića iz Tablioda i prepisuju ono što kaže u Tabloidu pa to čitaju na konferencijama za novinare", rekao je Stefanović novinarima u Smederevu.Putpuno je laž da je bilo ko iz naše države imao veze sa kriminalom u Jovanjici, podvukao je Stefanović i istakao da je rasad otkriven, a odgovorni pohapšeni zahvaljujući dobrom radu policije, čime je pokazano apsolutno poštovanje zakona i vladavine prava."Slušao sam razne izmišljotine da je navodno policija, odnosno da su ljudi sa značkama, čuvali taj rasad. Kada je započela operacija, po nalogu tužilaštva, koje vodi istragu, naređeno je da, dok se sprovode istražne radnje, policija obezbeđuje lice mesta kako slučajno nešto ne bi nestalo", rekao je Stefanović.Dodao je da je policija to radila da bi se sačuvali materijalni dokazi."Još jedna velika laž koju sam čuo, je da pominju kako smo navodno ja ili brat predsednika umešani u ovo ili da imamo kontakt sa tim ljudima. To je apsolutno bolesna izmišljotina i svako ko pokaže da smo ikad imali bilo kakav kontakt sa tim ljduima, spremni smo da odemo odmah. To je laž i oni se sami upliću u klupko svojih laži", rekao je Stefanović.Ne čudi ga što to govore ljudi, koji, kako kaže, svakog dana nešto izmišljaju.Ministar je čestitao ljudima iz MUP-a koji su uspešno radili, te podvukao da je potpuno normalno što je MUP čekao da dobije saglasnost Tužilaštva kada može da izađe u javnost sa informacijama."Strpljivo smo čekali da se završi tužilački deo istrage, da tužilaštvo odobri da se saopšti šta smo pronašli, koje količine i čega... I onda nam kažu - vi prikrivate. Ne, poštujemo vladavinu prava", rekao je Stefanović.Dodao je da su svi uhapšeni i u pritvoru od prvog trenutka, zahvaljujući radu policije.Stefanović je poručio i da je država ozbiljna u borbi protiv trgovine drogom."U ovoj godini, do sada imamo više od 6,2 tone zaplenjene droge i očekujem da će ove godine možda biti i više od 6,5 tona zaplenjenih nakrotika. Ovo će u poslednjih 30-40 godina biti najbolja godina u borbi protiv narko-trafikinga", rekao je Stefanović.