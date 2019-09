A. Rovčanin | 09. septembar 2019. 13:02 | Komentara: 0

U noći između petka i subote oko jedan sat iza ponoći, ispred kafića "San Marko", nedaleko od centra grada, bez ikakvog povoda, grupa huligana pretukla je metalnim šipkama dvojicu mladića Đorđa Drobnjaka (23) i Eldara Kozicu (23) i tom prilikom nanela im telesne povrede u predelu glave, vrata i leđa.

Povređene mladiće vlasnik lokala je odvezao do bolnice gde su im sanirane povrede. Ono što je simptomatično za ovaj slučaj, to je da su u grupi napadača bili isti oni mladići koji su nedavno u Prijepolju krvnički pretukli fudbalera Polimlja Emira Hamzića. On je iz te tuče jedva izvukao živu glavu, a posledice tog napada još uvek nisu sanirane, dok se napadači nalaze na slobodi i seju strah gradskim ulicama. O napadu na dvojicu dvadesettrogodišnjaka policija se nije zvanično oglašavala, a kako nezvanično saznajemo, napadači su lišeni slobode i određeno im je zadržavanje do 48 sati nakon čega će biti izvedeni pred tužioca.



U izjavi datoj policiji, u koju su "Novosti" imale uvid, Đorđe Drobnjak navodi da su on i njegov drug Eldar napadnuti bez ikakvog povoda odmah pošto su napustili kafić "San Marko".

- Kada sam izlazio ispred kafića na ulazu sam sreo Sinana M. koji je odmah i bez povoda počeo da mi se unosi u lice i da me psuje. Sa njim u društvu su bila braća Branko i Marko S. i Dragan B. koje poznajem iz grada, a pored mene je stajao drug Eldar. U jednom momentu Dragan B. je izvadio metalni teleskop i udario Eldara u predelu glave a potom i mene. Kada smo pali na tlo ostala trojica mladića su počela da nas krvnički udaraju rukama i nogama po telu dok je Dragan nastavio da nas tuče teleskopom - stoji između ostalog u iskazu Drobnjaka datom policiji.





Tuča se dogodila ispred popularnog kafića,foto A.Rovčanin



Mladiće Eldara i Đorđa još težih povreda od razularene grupe momaka, spasli su gosti i vlasnik lokala. Nedugo zatim stigla je i policija a povređeni momci prevezeni su u bolnicu gde su im sanirane povrede.

Očevici događaja kažu da su prebijeni mladići sedeli u kafiću i većinu vremena razgovarali između sebe i da nisu pili alkohol. Međutim, kada su krenuli napolje, sačekala ih je grupa od nekoliko momaka, koji su ih napali bez povoda.



STRAH I TREPET