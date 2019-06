J. D. Lj. | 06. jun 2019. 21:02 |

MARKO je stalno dolazio kod nas kući, bio je sa Goranom, jeo i spavao. Međutim, on je tek kasnije, kad su već bili u vezi, saznao da je Goran muško. Marko je, u jednom trenutku, počeo mnogo da pije, po litar rakije čak. I tada su počele njihove svađe i često sam čula kako vređa Gorana. Jednom sam ga uhvatila i da mi tuče sina. Zlo mu se videlo iz očiju i samo je želeo da napakosti, pa sam tada prelomila i rekla Marku da više ne dolazi kod nas.

Pročitajte još: Voleo je Marka, ubio ga je u samoodbrani

Ovako je u Višem sudu u Beogradu počela svoje svedočenje Dragica Abdulov, majka Gorana Abdulova (34), optuženog da je u julu prošle godine nožem ubio studenta Marka Radovića (24) iz BiH, u iznajmljenom stanu u Zemunu. Svedokinja je ispričala da je mislila da će se Goranova i Markova veza, posle svih problema, prekinuti:

- Moj sin je, bio opsednut Radovićem i jako zaljubljen. Njih dvojica nastavila su da se viđaju u Markovom iznajmljenom stanu u Zemunu. Ali, kad bi to Marko želeo.

Prema tvrdnjama majke optuženog, i kobne večeri njen sin se uputio kod Marka:

Pročitajte još: ZLOČIN U ZEMUNU: Transvestit nasmrt izbo ljubavnika (FOTO)

- Goran je molio da ga Marko primi - kaže Dragica.

- Čim je otvorio vrata, Marko je počeo da udara i šutira Gorana. Kad je došao kući, Goran je bio sav izbezumljen i samo mi je rekao: "Mama, izbo sam Marka!". Plakao je i ponavljao da to nije hteo da uradi i da se samo branio.

Dragica je u međuvremenu oprala sinovljevu krvavu odeću. Tvrdi da nije htela da prikrije tragove, jer je mislila da je Marko lakše povređen:

- Tek sutradan ujutru čuli smo iz medija da je Marko umro. Goran je tada pokušao da se ubije, ali srećom naišla sam na vreme i spasla ga. Moj sin je stavio kese u usta i pertle oko vrata i plačući mi je rekao da mora da se ubije, jer ne želi da živi sa tim da je ubica. Žao mi je zbog svega, Marka i njegove porodice, kojoj izjavljujem saučešće. Ali, shvatite me, žao mi je i mog deteta - rekla je na kraju rašnjeg suđenja majka optuženog i, izlazeći iz sudnice, poljubila sina.

Suđenje se nastavlja u julu, kada će biti saslušani svedoci.

PROGANjAO JE MOG SESTRIĆA

SUD je saslušao i Rista Ćuka, ujaka ubijenog Marka Radovića.

- Nepoznata osoba pozvala me je nešto pre zločina telefonom i pitala da li sam ja Markov ujak. Kada sam odgovorio potvrdno, ta osoba mi je kazala da ja ništa ne znam o Marku, da je on žigolo i da duguje novac. Pitao sam Marka da li je to istina, a on mi je odgovorio da ima probleme, da se viđao sa jednom devojkom, sve dok nije saznao da je u pitanju muško. Marko nije više želeo da se viđaju, ali je ovaj počeo da ga proganja.