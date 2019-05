G. ĆIROVIĆ | 24. maj 2019. 20:47 |

GOTOVO sam siguran da moja kćerka Vesna i unuke Suzana i Tanja nisu umrle od gladi! Pre nekoliko dana njihova komšinica nam je rekla da je često viđala Vesnu sa kesama iz prodavnice punim hrane, tako da mi je sumnjiva ta priča da su izgladnele. O njihovoj smrti još uvek ne znamo mnogo detalja, ni kako su, ni zašto su sve tri preminule, ali ne mogu da poverujem da nisu imale šta da jedu.

Sa očima punih suza i teško dolazeći do reči, ovo je u petak, za "Novosti", rekao Stevan Ilić iz sela Vitanovac nadomak Kraljeva, otac Vesne Milošević (46), koja je zajedno sa svojim bliznakinjama - Suzanom i Tanjom (18), u utorak pronađena mrtva u svom stanu u Beču.



Prema pisanju austrijskih medija, tri beživotna tela pronašli su pripadnici bečke policije i vatrogasci koji su došli na poziv Vesnine prijateljice. Kako navode, Suzana i Tanja ležale su na krevetu, a na podu pored njih bila je Vesna. Mediji, takođe, navode da su Vesnine kćerke bile osobe sa invaliditetom, ali njihova baka, a Vesnina majka Danica, kaže da to nije istina.

- Bile su zdrave i prave devojke, ne znam o kakvom invaliditetu i poremećaju govore. Potpuno zdrava i normalna deca. Sa njima sam se poslednji put čula 15. aprila. Tada smo dugo razgovarali i ništa nije nagoveštavalo da će se ovakva tragedija dogoditi - kaže Danica, dok u rukama steže fotografiju svojih najmilijih.

Stevan i Danica su za smrt svoje kćerke i unuka saznali iz medija, a zatim su sa njima kontaktirale austrijske službe od kojih su dobili zvaničnu informaciju.

Ilići dodaju da se njihova Vesna 1988. zaljubila u jednog čoveka iz sela, a zatim počela da živi sa njim i njegovom majkom.

- On je potom otišao u Austriju i tamo se zaposlio. Vesna je kod njega otišla kada su Suzana i Tanja imale po sedam meseci. Niko, međutim, nije znao da on tamo ima drugu porodicu i decu. Vešto je to skrivao - priča Stevan. - Vesna je imala problematičan brak i zbog toga se razvela pre nekoliko godina, ali je ostala u Beču sa decom koja su živela u strahu jer su im se roditelji često svađali.

Skrhana bolom, i primajući saučešća od rođaka i prijatelja, Danica dodaje da je taj brak bio sve samo ne idealan.



- Bilo je tu svega i svačega i zbog toga su naše unuke bile tihe, povučene i mirne. Ne znam, možda su zato ljudi mislili da su ometene u razvoju ili šta već. Branile su Vesni da se ponovo uda i zato je ona njima posvetila svoj život - kaže Danica.

Po okončanju procedure i formalnosti oko preuzimanja tela, Ilići ističu da će kćerku Vesnu sahraniti u Vitanovcu, ali nisu sigurni da će uspeti da prebace i tela svojih unuka.

- Bivši zet nam sigurno neće dozvoliti da preuzmemo tela naših devojčica - odmahujući glavom na kraju dodaje Stevan. - Voleo bih da ih sahranim ovde, zajedno, jednu do druge, ali nekako ne verujem da ću uspeti u toj svojoj nameri.

PORODIČNA TRAGEDIJA

VESNINI roditelji Stevan i Danica kažu da im je žao što su kćerki dozvolili da ode u Austriju.

- Da je sreće da je ostala kod nas sa decom, možda bi se ovde i zaposlila - ističu Ilići. - Sigurno bi joj pomogla naša starija kćerka, visoka opštinska službenica, koja je nažalost od bolesti preminula pre nekoliko godina. Samo da su ostale, bile bi pred našim očima, a unuke bi se ovde školovale i rasle. Bliznakinje nisu ni pomišljale na udaju, verovatno zbog svega što su se nagledale tokom Vesninog nesrećnog braka punog trzavica, suza i neprospavanih noći.