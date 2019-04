NovostiOnline | 27. april 2019. 20:12 | Komentara: 0

Unuka nisu pravo ni videli, a toliko su se radovali kada se rodio! Dva dana je svirala muzika, a sada ih familija oplakuje! - kažu komšije supružnika Janković, Žikice (47) i Aleksandre (43), koji su prekjuče poginuli u saobraćajnoj nesreći u Hrvatskoj.

U toj nesreći, na autoputu Beograd - Zagreb, kada je "škoda oktavija" sletela sa puta, stradali su vozač Vladica Rašić (42) i njegov sin Nikola (14) iz Kruševca, dok je Dragan Vučićević (28) iz Batajnice povređen. Oni su se upoznali posredstvom sajta za vožnju i podelu troškova puta.Uzrok nesreće je, navodno, što je vozač zaspao, pa je "škoda" pri brzini od 130 kilometara na sat, probila bankinu i sletela s puta.Troje putnika je preminulo odmah od zadobijenih povreda, dok je četvrta žrtva umrla u bolnici. Vučićević, koji je sedeo na mestu suvozača, jedini je bio vezan, pa je prošao sa povredama, i juče je, dan posle nesreće, pušten na kućno lečenje.On je nakon što je izašao iz bolnice ispričao da je prizor na licu mesta bio užasan i da je do udesa došlo nakon ponoći jer je vozač zaspao za volanom.- Ostao sam budan do naplatnih kućica u Hrvatskoj. Video sam da je vozač otkopčao sigurnosni pojas jer nije mogao da dohvati karticu za auto-put. Ponovo sam zaspao, a probudio me je vrisak. Video sam da vozač spava za upravljačem automobila koji je jurio. Vrisak je probudio i vozača. Trgao se i naglo okrenuo volan ulevo, a zatim udesno. Naleteo je na stub, koji je automobil podigao u vazduh, poletili smo poput aviona - ispričao je policiji Vučićević.Posle kratkog leta, "škoda" je pala na travu, proletela kroz zaštitnu ogradu i udarila u kanal.- Sledeće čega se sećam je prazan auto na kom su sva vrata otvorena - opisao je jezive slike koje je video kad se posle kratkog gubitka svesti povratio.Odmah posle nesreće obavljena je obdukcija dve žrtve, a juče je urađena i autopsija još dvoje stradalih.- Još ne znamo ni kada ćemo ići, ni ko će preuzeti tela. Radili su u Sloveniji i prvi put su putovali sa tim čovekom. Molimo vas, razumite nas, ne mogu više ništa da kažem - kratko je rekla rođaka stradalih supružnika iz beogradskog naselja Voždovac.Komšije supružnika Janković naveli su da su Žikica i Aleksandra često su putovali u Sloveniju, odakle su dovozili automobile i delove za kola i preprodavali ih.- Imaju ćerku Mariju, to im je jedino dete. Čini mi se da niko nije bio srećniji od njih pre mesec dana kada su dobili unuka - rekla je komšinica supružnika.Svetlana Rašić, kojoj su u stravičnoj nesreći nastradali suprug Vladica i 14-godišnji sin Nikola, ispričao je kroz suze i jecaje da je sinčić insistirao da krene sa ocem na put.- Ostala je je samo ćerkica. Nema više mog Nidže - jecala je neutepna Svetlana.Ona je rekla da je na vestima čula za udes, kao i da je odmah pozvala policiju u Vinkovcima koji su joj rekli da će tela biti u Vukovaru.- Čuli smo za udes u vestima. Odmah sam pozvala policiju u Vinkovcima i oni su mi rekli da će tela biti u Vukovaru i da ćemo tamo moći da preuzmemo tela. Suprug Vladica je krenuo sa sinom Nikolom u Sloveniju jer je trebalo da obavi neke lekarske preglede, pošto on ima slovenačke papire. Tamo se lečio od gojaznosti i pripremao se za operaciju želuca pa je zbog toga svakog meseca imao zakazane preglede. Sin je hteo da krene, da razgleda automobile i da kupe neki - rekla je Svetlana koju su reporteri zatekli u porodičnoj kući u Kruševcu.Prema saznanjima medija, vozač Vladica Rašić svojevremeno je radio u Sloveniji u ljubljanskoj firmi. Međutim, sa tom firmom je, pred slovenačkim sudom, bio u sporu zbog povrede na radu 2012. godine, kada je menjao gumu na prikolici kamiona. Naime, tada ga je prikolica priklještila i zadobio je teške povrede. Njegove bivše kolege su za Vladicu Rašića imale samo reči hvale, navodeći da je dok je radio s njima živeo u naselju Kamnik.