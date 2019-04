J. D. LjUTIĆ | 19. april 2019. 07:30 |

DA, kriv sam i mnogo mi je žao!

Ovo je izjavio Goran Abdulov, poznatiji kao Jovanica, kome je u četvrtak u Višem sudu u Beogradu počelo suđenje zbog ubistva Marka Radovića (24), studenta iz Bosne i Hercegovine, početkom jula prošle godine u iznajmljenom stanu u Zemunu.

Optuženi je sudu priznao da se ne oseća baš najbolje, ali da je popio "bromazepam" i da želi da iznese odbranu:

- Marka sam upoznao 19. oktobra 2015. godine preko sajta "Badu". Tako sam stupio u kontakt sa više od 100 korisnika, od kojih sam upoznao njih desetak. Većina ih je samo razgovarala sa mnom, neki su tražili da se upoznamo, odemo na piće, šetamo pored reke. Međutim, Marko je odmah bio zainteresovan.

Kada su se upoznali, tvrdi Abdulov, Marko mu je rekao da je student ekonomije, da je ostao kao mali bez majke, da mu je otac alkoholičar. Navodno je ispričao Abdulovu da nije baš ni u zavidnoj materijalnoj situaciji. Kazao je i da ima devojku u rodnom kraju, ali da je to "prolazna varijanta".

- Nije mi to smetalo - kazao je optuženi. - Marko i ja započeli smo vezu, bili smo par, ali ne u javnosti.

Više od šest meseci Goran nije rekao Marku da je transvestit, a kada se to dogodilo ovaj je, navodno, to i prihvatio. Međutim, Abdulov tvrdi da se Marko ubrzo promenio i počeo da verbalno i fizički maltretira svog partnera.

- Tukao me je, vezivao i silovao, pa mu je moja majka zabranila dolaske u našu kuću - ispričao je optuženi. - Kad nije imao para terao me je da se prostituišem sa drugim muškarcima i ja sam mu stalno davao novac, pa mi je tako ostao dužan negde od 600 do 800 evra.

Dan pre nego što se dogodio zločin Abudlov je, kaže, išao da se vidi sa Markom, a on je to odbijao, bio agresivan i preteći raspoložen:

- Takav je bio i tog 8. jula, kada me je pustio u stan i odbio da mi vrati novac i da bilo šta ima sa mnom, "jer mu se tako može". Onda me je udario pesnicom u lice, pa još jednom, i nastavio da me šutira.

Goran Abdulov i Marko Radović

Kako tvrdi, Abdulov je onda na frižideru ugledao nož:

- Pod dejstvom velike količine lekova za smirenje i popijenog alkohola, u strahu i besu, uzeo sam ga da bih se odbranio. Marko me je privukao ka sebi kako bi me udario i skoro se sam nabio na nož. Ne sećam se detalja, znam da je pao, a ja na njega. Video sam posekotinu na njegovoj levoj mišici i krv. Pomerio sam se u stranu, Marko je istrčao napolje, a ja sam otrčao na stanicu i otišao kući. Sve sam ispričao komšinici i mami i te noći pokušao da se ubijem, stavljajući kesu na glavu kako bih se ugušio. Majka me je u tome sprečila.

"ISTRAGA JE ISKONSTRUISANA"

OPTUŽENI je u četvrtak izjavio da je sve što je rekao na sudu istina, a da je njegova odbrana u istrazi iskonstruisana od strane tužioca:

- Moje saslušanje nije trajalo ni pola sata, a doveden sam posle primljene injekcije u "Lazi". Bio sam uplašen i ne baš zdravstveno dobro. Međutim, ni tužilac, kao ni advokat po službenoj dužnosti o tome nisu vodili računa, brzo su me ispitivali i u zapisnik koji nisam valjano ni pročitao, a potpisao sam ga, uneli ono što su mislili da treba. Mnogo je neistina i tužilac je većinu stvari slagala u zapisniku.