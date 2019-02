Lj. T. | 08. februar 2019. 10:24 | Komentara: 0

Predrag Džonić osuđen je prvostepeno u Višem sudu u Zaječaru na 20 godine robije zbog teškog ubistva, saznaju "Novosti".Da podsetimo, on se teretio da je pre 19 godina svirepo, udarcima kamenom u glavu, ubio svoju nesuđenu snahu Slavicu Manić. Njen leš pronađen je 2000. u šetalištu Kraljevica.Džonić, koji je radio u Italiji, u toj zemlji je bio osuđen zbog bludničenja nad decom, a nakon odslužene kazne deportovan je u Srbiju. Tada mu je uzet uzorak DNK, koji se poklopio sa tragovima na mestu ubistva Manićeve.Žrtva je bila devojka Predragovog brata.Navodno, on je sumnjičio nesuđenu snahu da mu je zapalila kuću dok je on bio u Italiji. Kako se sumnjalo, on je Manićevu usmrtio oktobra 2000. udarcima kamenom u glavu, pri čemu je nesrećnoj ženi smrskao lobanju. Nakon toga navodno je leš zakopao, pa se vratio u Italiju.Nestanak Manićeve je prijavio njen otac, a leš je, posle jednomesečne potrage, pronađen. Tada su na njenom telu otkriveni biološki tragovi, ali DNK nije bio u bazi podataka, sve dok Džonić nije isporučen Srbiji.Džonić je, najpre, u istrazi priznao da je ubio Manićevu, ali je tokom procesa promenio iskaz i negirao izvršenje dela.