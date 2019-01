Lj. T. | 28. januar 2019. 21:05 | Komentara: 0

U VIŠEM sudu u Zaječaru danas je završen glavni pretres u procesu protiv Predraga Džonića (56), koji je optužen da je pre 19 godina svirepo, udarcima kamenom u glavu, ubio svoju nesuđenu snahu Slavicu Manić. Njen leš pronađen je 2000. u ovdašnjem šetalištu Kraljevica. Tužilaštvo je zatražilo da se Džonić osudi na 40 godina robije.

Džonić, koji je radio u Italiji, u toj zemlji je bio osuđen zbog bludničenja nad decom, a nakon odslužene kazne deportovan je u Srbiju. Tada mu je uzet uzorak DNK, koji se poklopio sa tragovima na mestu ubistva Manićeve. Žrtva je bila devojka Predragovog brata.

Navodno, on je sumnjičio nesuđenu snahu da mu je zapalila kuću dok je on bio u Italiji. Kako se sumnja, on je Manićevu usmrtio oktobra 2000. udarcima kamenom u glavu, pri čemu je nesrećnoj ženi smrskao lobanju. Nakon toga navodno je leš zakopao, pa se vratio u Italiju.

Nestanak Manićeve je prijavio njen otac, a leš je, posle jednomesečne potrage, pronađen. Tada su na njenom telu otkriveni biološki tragovi, ali DNK nije bio u bazi podataka, sve dok Džonić nije isporučen Srbiji.

Džonić je, najpre, u istrazi priznao da je ubio Manićevu, ali je tokom procesa promenio iskaz i negirao izvršenje dela.