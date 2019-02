Lj. P. | 05. februar 2019. 11:02 |

NEMA od bola, porodica rukometaša Novaka Boškovića (29), koji je u nedelju ujutro sebi oduzeo život, ispalivši metak iz pištolja, u ponedeljak je u kapeli na groblju primala saučešća povodom iznenadne tragedije. Poslednji ispraćaj bivšeg reprezentativca je u utorak u 15 časova u rodnoj Crvenki, odakle se "vođen" rukometnom loptom, otisnuo u svet.

Njegovi najmiliji, majka Jela, sestra Danijela, supruga Milica, rodbina i prijatelji, bezuspešno pokušavaju da odgonetnu najveću enigmu. Ostaje bez odgovora njihovo pitanje - zašto je mladi, uspešni sportista, u punoj snazi, dan po dolasku iz Izraela, gde je nastupao za klub Hapoel Rišon, odlučio da sebi prekrati život, i porodicu ostavi ucveljenu.

- Verovatno nikada nećemo otkriti zbog čega je na takav način skončao život, on koji je kritikovao suicid - veli jedan od Boškovićevih prijatelja, ne želeći da mu se ime objavljuje u novinama. - Prošle godine, prisustvovao je ovde u Crvenki sahrani jednog sugrađanina, sportskog radnika koji je sebi prekratio život. Rekao je da osuđuje taj čin, a sada je on to učinio sebi.

Po Crvenki se posle tragedije rukometaša, mogu čuti svakakva govorkanja i spekulacije o razlozima zbog čega je, posle rasprave sa suprugom i majkom, podigao ruku na sebe.

- Priče da je bio sklon alkoholu i kockanju su notorne izmišljotine - tvrdi jedan od Boškovićevih bliskih prijatelja. - Bio je posvećen sportu, ali kada bi dolazio u Crvenku, nije zaboravljao prijatelje i druženje. Ma kakav problem da je imao, nije trebalo da ga rešava na ovakav, tragičan način. Uvek je bio fin i spreman drugima da pomogne.

PROČITAJTE JOŠ - VELIKA TRAGEDIJA: Rukometaš Novak Bošković (29) se ubio u kući u Crvenki

U razgovoru za naš list, Boškovićeva majka Jela Vukašinović otkriva da je njen sin imao planove za budućnost. Nameravao je da uskoro u Izrael dođe Milica sa njihovom šestomesečnom ćerkicom i budu zajedno. Pre izvesnog vremena je kupio i zemlju, jer je, po majčinim rečima, po završetku sportske karijere želeo da se bavi poljoprivredom.

- Voleo je rukomet još od malih nogu - kaže majka Jela i pored Crvenke gde je kao dečak počeo, nabrajajući klubove u našoj zemlji, Sloveniji, Bugarskoj i Izraelu gde je gradio karijeru. - Poslednji, pobedonosni gol za izraelski klub je dao na utakmici prošlog petka. Igrači su se dogovarali ko će da puca, njemu su dali loptu, nije promašio.

PROČITAJTE JOŠ - KO JE BIO NOVAK BOŠKOVIĆ? "Princ Izraela" razočaran u srpski rukomet

OPROŠTAJ SPORTISTA

NA večni počinak, Boškovića će ispratiti i prijatelji iz RK Crvenka, u kojem je ponikao. U klubu će prethodno održati sastanak, a onda će uprava i igrači prisustvovati sahrani nekadašnjeg saigrača.