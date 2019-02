Novosti online | 03. februar 2019. 13:45 | Komentara: 0

Vest o tragičnoj smrti Novaka Boškovića bivšeg reprezentativca Srbije odjeknula je poput bombe. Momak, koji je već duži niz godina branio boje mnogih evropskih klubova izvršio je samoubistvo u rodnoj Crvenki odakle je i uplovio u rukometne vode.

- Davne 2003. otišao sam na trening kao i većina moje generacije jer je to bio popularan sport u Crvenki, bila je to jedna zdrava priča, igrači su selektirani po kvalitetu što govori činjenica da je cela moja generacija u inostranstvu. Bili smo kulturna deca i nismo plaćali članarinu, prisetio se nedavno početaka u intervju za “Srbija sport” Novak Bošković, koji je pored Crvenke nosio još dres Vrbasa i Priboja.

“ Princ Izraela” kako je bio nadimak Boškoviću ostavio je najveći trag u Makabiju i Hapoel Rišonu, a igrao je još za Koper, Tatabanju i Dinamo Bukurešt.



- Makabi je posebna priča, moje prvo inostranstvo, imao sam dvadeset i jednu godinu kada sam došao u prosečan klub u Izraelu. Nije se toliko znalo za njega, tamo sam napravio istorijske titule i dobio tu laskavu titulu. Za ukupno pet godina osvojio sam dve titule, jedan kup, igrao EHF grupu, polufinale “Challenge Cup”, bio sam najbolji strelac tog takmičenja. Cimos Koper je bio klub kakav se poželeti može ali kriza je učinila da se on ugasi. U Tatabanji je bilo super, došao sam na insistiranje tadašnjeg selektora i pokazalo se uspešno iako sam izašao iz teške povrede ahilove tetive, pružao sam dobre partije i završili smo na trećem mestu odmah iza Vesprema i Segeda. O Rumuniji ne bih trošio mnogo reči jer nema ništa pozitivno da kažem.- rekao je Bošković.

PROČITAJTE JOŠ: VELIKA TRAGEDIJA: Rukometaš Novak Bošković (29) se ubio u kući u Crvenki

- Nakon par meseci sam promenio klub, vratio sam se u Izrael, ovoga puta u Hapoel gde sam osvojio duplu krunu i opravdao taj nadimak što me prati baš protiv mog Makabija u finalu, pričao je Bošković u svom poslednjem intervju za srpske medije.

Bošković je nosio dres reprezentacije Srbije na Evropskom prvenstvu u Poljskoj, gde su naši momci završili tek na 15. mestu.



Foto: instagram





- Iako sam zabeležio dvadesetak nastupa, video sam mnogo stvari i ne bojim se da pričam o tome, situacija je katastrofa i mora da se promeni sve iz korena, od ljudi koji to vode pa sve do odnosa igrača prema zemlji. Kada obučeš dres reprezentacije to više nisi ti, nemaš ime i prezime, predstavljaš svoju zemlju, od tog sekunda nema boli, nema umora, nema ne mogu, tvoje ponašanje i način borbe moraju biti takvi da predstavljaš svoju zemlju onako kako je doživljavaš. Zato smatram da za reprezentaciju ne treba da igraju najbolji već oni koji su spremni da izginu na terenu. E kod nas je to najveći problem, oni najbolji su odustali jer su razočarani kao i ja, ćute i gledaju svoja posla a to nije dobro. Javnost treba da zna sve, sa puno gorčine u duši je pričao o reprezentaciji Srbije "Princ Izraela".



Foto: instagram





- Ja verovatno ne dobijam poziv jer nemam menadžera, ne promovišem se preko “rukometnog” sajta i prestao sam da finansiram sebi put. A ovi što bi trebalo da ginu, tu su, imaju veliki uticaj menadžera koji im obećava sve i svašta a to nije realno. Oni zabeleže par nastupa i misle da će da se prodaju u neki veliki klub poput Kila. Ni ti momci nisu krivi samo su pogrešno učeni da stavljaju sebe i svoje interese ispred svetog grba. Misle takođe da su zvezde a onda usledi loš rezultat, debakl. Ko je kriv? Matke, Perke, sada Perun, pa nisu! ali na njih je najlakše usmeriti prst i smeniti ih, lako će doći neko novi. U slučaju kada bih dobio poziv siguran sam da bih ga odbio uz obrazloženje selektoru naravno. Mnogi će to osuditi, ali ja nisam manji Srbin od njih, sebe smatram najvećim, jednostavno ne mogu da radim sa ljudima gde je prioritet da se vrati oprema a ne da se napravi rezultat gde reprezentativci sami sebe finansiraju a oni prikazuju suprotno, gde igrači troše svoje telo a posle povrede ih niko ne nazove a kamoli poseti. Reprezentacija mi duguje, to su putni troškovi, govorio je Novak.



Foto: instagram





- Nikada mi nije palo na pamet da tužim svoju reprezentaciju jer sam pre svega Srbin. Ne želim da neko drugi uzima novac uz obrazloženje mi nećemo da tužimo reprezentaciju ali eto takva je situacija koja mora da se menja iz korena. Pitao sam nekoliko puta za putne troškove ali odgovora naravno nije bilo. Ja ne bih da gubim dragoceno vreme na nešto što nema svrhu. Kada se odazovem dam 100%. Trenutno to nisam i ne želim da nosim dres iz koristi, već da bih napravio uspeh , završio je Bošković u nedavnom intervju za “Srbija sport”.

Foto: instagram







Veliki gubitak pre svega za porodicu odličnog rukometaša, ali i za srpski rukomet...