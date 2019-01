Novosti Online | 30. januar 2019. 17:32 |

U Krivičnom sudu u Lucernu, u Švajcarskoj, jutros je počelo suđenje 23-godišnjoj Srpkinji, koja je optužena za ubistvo tek rođenih blizanaca.Tada dvadesetogodišnja "Jelica S." (ime promenila redakcija) bila je u sedmom mesecu trudnoće kada su joj iznenada počeli trudovi. Legla je u kadu, gde je desetog decembra 2015. rodila bebu, bez ičije pomoći. A onda je počeo pravi pakao.- Nisam znala kako se odvija porođaj. Kad je počelo, napunila sam kadu. Danas mi uopšte nije jasno kako sam uspela. Ležala sam u kadi i na internetu gledala kako se to radi - izjavila je ona pred sudom.Kako je "Jelica" dodala, nekoliko meseci pre porođaja ostavio ju je dečko, Srbin, otac blizanaca. Kako je naglasila pred sudom, on je od nje tražio da abortira, što ona nije htela.Kako je ova Srpkinja rekla pred sudom, njeni ukućani, roditelji i sestra nisu znali da se porodila.- Beba je plakala, i to nije zvučalo ljudski. Uplašila sam se - brani se majka monstrum pred sudom.Kako je ispričala, nakon što je rodila prvu bebu, uzela je ključ od podruma i tamo odela novorođenče. Sakrila ga je ispod odeće, a onda je bebu, svom silinom udarila o zid i bacila na pod!Dečak je zadobio nekoliko preloma lobanje i tešku traumatsku povredu mozga... Brzo je preminuo.Na pitanje kako se osećala u tom trenutku, odgovorila je kroz suze:- Ne znam.SAKRILA MRTVO DETE U PLIŠANOM MEDIKako je sama ispričala, telo mrtve bebe umotala je u majicu i sakrila ga u velikom plišanom medvedu sa rajsferšlusom.- Jednostavno sam ga tamo ostavila. Ne znam šta mi se motalo po glavi - rekla je ona sudiji.Horor ni tada nije bio završen. Trideset jedan sat kasnije ponovo je legla u kadu i rodila drugo dete.Beba je izdahnula ubzo nakon rođenja. "Jelica" je mrtvog dečaka uvila u frotir i ostavila ga u korpi za prljav veš u kuhinji. Tu je kasnije i pronađen...Doktori koji su svedočili pred sudom rekli su da je druga beba imala šanse da preživi da je "Jelica" posle prvog porođaja otišla u bolnicu.63 DANA U PRITVORU"Jeličin" zločin mogao je da prođe nekažnjeno da joj nakon drugog porođaja nije pozlilo. Obilno je krvarila i izgubila svest, pa su je roditelji odveli u bolnicu.Lekari su vrlo brzo shvatili da je bila trudna i da se nedavno porodila. Pozvali su policiju iako je ona poricala sve.Nakon što se oporavila, "Jelica" je uhapšena. U pritvoru je provela 63 dana. Za to vreme priznala je zločin."Jelica" je optužena je za ubistvo predumišljajem, u jednom, i ubistvo s predumišljajem usled nečinjenja, u drugom slučaju.