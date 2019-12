J. Subin | 03. decembar 2019. 23:00 | Komentara: 0

u utorak

OD aprila 2020. lažna država Kosovo postaće deo energetskog bloka zajedno sa Albanijom. Ovo su, otvoreno kršeći Briselski sporazum, potpisali "Operator sistema, transmisije i tržišta električne energije Kosova" (KOSTT) i albanski "Operator prenosnog sistema" (OST).

Prištinske vlasti ponovo su se narugale EU, jer su se potpisom iz 2015. obavezale da će KOSTT postati zasebna kontrolna oblast, ali uz uslov da kompanija "Elektrosever" prethodno dobije licencu za snabdevanje električnom energijom i da ona postane operativna.

Briselskim sporazumom predviđeno je da Kosovo postane zasebna energetska kontrolna oblast, ali je preduslov da se formiraju dve srpske kompanije na severu KiM. Osnivači bi bili "Elektroprivreda Srbije" i Zajednica srpskih opština, a ona nikako da se formira već pola decenije. To, opet znači, da je ZSO preduslov svih preduslova. Kako Priština to nije uradila, oni su mimo tog dogovora,potpisali sporazum sa Tiranom, i tako pokušali da izađu iz Elektromreže Srbije (EMS) i priključe se Albaniji. Da sve bude brutalnije, sporazum je potpisan uz znanje Evropske mreže operatora prenosnih sistema električne energije.

I dok izvršni direktor KOSTT Iljir Šalja ocenjuje ovaj sporazum kao istorijski, jer su do sada bili deo regulatornog bloka EMS (Srbija, Crna Gora i Severna Makedonija), direktor Kancelarije za KiM Marko Đurić naglasio je i ponovio da je Srbija vlasnik i graditelj elektromreža na KiM. O tome ima i nebrojeno mnogo dokaza, pa "energetska velika Albanija" nikada neće postojati!

- Angažmanom EMS, EPS i resorno nadležnih institucija prethodnih godina sprečavano je i sprečeno članstvo prištinskog operatera, koji ilegalno koristi deo naše mreže na KiM, u ENTSOE - rekao je Đurić. - To je nesprovodivo na terenu, i mora da bude zaustavljeno od međunarodne zajednice pre nego što to proizvede posledice po regionalnu energetsku, pa i političku stabilnost i zapečati perspektive dijaloga. Umesto priče o "energetskoj velikoj Albaniji", koja nikada neće postojati, Priština treba da se okrene ispunjavanju preuzetih obaveza i formira Zajednicu srpskih opština, na šta se obavezala pre 2.415 dana.

Jedan od vodećih stručnjaka u našoj zemlji za energetiku objašnjava da energetski blok u koji spadaju Srbija, Crna Gora i Makedonija funkcioniše duže od 20 godina, i tu se nalazi i Kosovo, kao sastavni deo Srbije. Lider u ovom bloku je Srbija, i ona ima zadatak da na tom nivou isprati bilo kakav minus ili deficit energije. Ukoliko se to dogodi, naša zemlja pojačava proizvodnju da bi taj manjak nadoknadila, a onda to naplati od onog ko je uzrokovao disbalans.

- Tako se dogodilo da kada je Kosovo kralo struju, bili su u minusu, pa je Srbija morala to da pokrije zbog Evrope, a oni nikada nisu to nadoknadili - objašnjava naš stručnjak. - Albanija ima hidrostruju, a Kosovo je dobija iz kopova. Onda se spoje i funkcionišu. Albanija je do sada bila sama, a sada će u toj kombinaciji sigurno biti lider i preuzeti odgovornost i za Kosovo. Inače, ranije sa Albanijom niko nije hteo da uđe u posao, jer su loše radili. To znači, da niko nije hteo da pokriva njihove minuse.