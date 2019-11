Novosti online | 18. novembar 2019. 21:09 |

- Postavili su bombone malo ukoso da se ne bi lako primetilo. To je ogromna provokacija i ne mogu da verujem da još stoji u rafovima u prodavnica - požalio se razbesneli potrošač.





Nadležni organi smatraju da ima propusta u ovakvm načinu deklarisanja i napominju da carina, a potom i svi ostali moraju biti mnogo pažljiviji i rigorozniji za poslovanje distributera na ovakav način.









Veliki broj trgovinskih lanaca u Srbiji u svojoj ponudi ima "Kamila" bombonjere, na čijoj deklaraciji je jasno istaknuto da je "uvoz sa Kosova" čime se grubo krši Ustav Srbije, gde u preambuli stoji da je to sastavni deo naše zemlje, kao i preporuke Minstarstva trgovine.Da sve bude gore, kada se otvori kutija, primetno je da su čokoladne bombone poređane u obliku "velike Albanije", čime je upućena jasna provokacija svim kupcima i građanima u Srbiji.Nadležni organi, analtičari i predstavnici Udruženja potrošača najoštrije su osudili prodaju ovakvog proizvoda u našoj zemlji i poručili da on pod hitmo mora da bude i sklonjen sa rafova.- U prodavnici sam naišao na bombonjeru "Kamila", koja naoko izgleda lepo i odlučio sam da je kupim. Iskreno, nisam obratio pažnju na deklaraciju jer to nikada ne zagledam. Kada sam došao kući, slučajno sam pogledao i pao mi je mrak na oči. Na deklaraciji proizvoda koji sam kupio u Srbiji stoji zemlja porekla Kosovo. Nisam mogao da verujem da je neko to dozvolio - svedoči vidno razočaran građanin Srbije.Analitičar i izvršni direktor Centra za međunarodnu javnu politiku Mišel Zubenica rekao je da ovakve stvari ne bi smele da se događaju u Srbiji i da bi ovaj proizvod što pre morao da bude sklonjen sa rafova.- Stav naše zemlje po pitanju Kosova je jasan, kao i naš Ustav. S toga ne bismo smeli da dozvolimo da na rafovima viđamo proizvode sa kosovskom deklaracijom. Sve mi je ovo dodatno neshvatljivo ako imamo u vidu da oni već dugo drže 100 odsto takse na našu robu i da se naše firme muče da neki proizvod plasiraju na Kosovo. Uz sve to bombonjera ima oblik "velike Albanije" - što je direktna provokacija za svakog našeg građana.U Nacionalnoj organizaciji potrošača Srbije naglašavaju da je ovakava način deklarisanja mimo svih zakonskih normi, ali i nepoštovanje građana naše zemlje.(Zaštitnik potrošača)