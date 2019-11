S. BULATOVIĆ | 27. novembar 2019. 20:00 | Komentara: 0

U JEKU potrošačke groznice "crnog petka" građani Srbije bi lako mogli da zaborave da krpice, nakit, kozmetika, uređaji kupljeni u inostrostanstvu, na neverovatnom popustu, ipak, neće baš tako jeftino platiti. Ukoliko u šoping potegnu preko granice, moraju da imaju na uma da su carinskih dažbina oslobođeni na robu vrednosti do 100 evra. Ukoliko su kupoholočari preko interneta - carinu ne plaćaju na paket do 50 evra. Sve preko toga, a za on-lajn i do limita, obračunava im se i - porez na dodatu vrednost.

Ako u koferima nose robu vredniju od 100, ali ne i preko 3.000 evra, obračunava se carina od 10 odsto i 20 odsto poreza na dodatu vrednost. Dažbine mogu da plate na samoj granici.

- Potpuno je prirodno da ljudi požele da iskoriste mogućnost velikih popusta tokom "crnog petka", koji je popularan u susednim zemljama, samo ne treba da zaborave na važeće propise u putničkom prometu koje naša služba dosledno sprovodi - kaže šef carinske ispostave Horgoš Budimir Zagorac. - Zahvaljujući saradnji sa susednom administracijom, nakon povraćaja PDV, vrednost robe koju su putnici nabavili poznata je svim službama koje rade na granici - tako da je prostor za zloupotrebe i neprijavu sveden na minimum.

Carina upozorava i sve naše sugrađane koji su se namerili na ponudu na Aliexpress, Ebay, Amazon... Ko potroši više od 50 evra, prilikom prijema pošiljke, moraće da plati i carinu od deset odsto i PDV od 20 odsto. Ko je kupovao do 50 evra, plaća samo PDV.





- U 90 odsto slučajeva se događa, da pošiljke kupljene preko interneta pristižu bez prateće fakture, na osnovu koje bi mogla da se ustanovi vrednost robe - objašnjava šef carinske ispostave "Pošta Beograd" Slobodan Marković. - Carinski službenici osim računa, za utvrđivanje carinske vrednosti, koriste i druge metode, poput upoređivanja vrednosti slične ili istovetne robe. Zato prilikom kupovine preko interneta treba insistirati da prodavac pošalje fakturu uz pošiljku, jer kada pristigne pošiljka bez pratećeg računa, carinski službenici moraju na drugi način da utvrde vrednost pristigle robe.





I TRANSPORT U OSNOVICI

VALjA imati na umu da se u svakom slučaju više isplati ako se naručuje roba bez troškova isporuke, jer i ti troškovi ulaze u carinsku osnovicu. Ukoliko se preko interneta kupe cipele od 100 evra, one na kraju koštaju 132 evra. Carina je deset, a PDV još 22 evra. Ukoliko za cipele od 100 evra transport košta 20 evra, na dažbine ide još 38,4 evra. Te cipele na kraju koštaju ukupno 158,4 evra.