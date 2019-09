M. N. S. | 18. septembar 2019. 08:00 |

JOŠ jedna prepreka pred "Turskim tokom" na Balkanu je - pala. Poništenjem žalbi na izvođača radova ovog gasovoda kroz Bugarsku, njihov vrhovni sud je faktički dao "zeleno svetlo" da se napokon krene sa polaganjem cevi na teritoriji ove države. Za Srbiju to znači da je još jedan pravac snabdevanja plavog energenta sve izvesniji.

Tročlano veće Vrhovnog administrativnog suda Bugarske poništilo je žalbu na odluku Komisije za zaštitu konkurencije o izboru izvođača radova na projektu izgradnje bugarskog dela "Turskog toka". Tako je ovaj sud potvrdio odluku Komisije za zaštitu konkurencije da saudijski "Arkad" ostane graditelj ovog gasovoda na teritoriji Bugarske.

U Srbiji je izgradnja ovog gasovoda počela još u maju i svi radovi bi, prema planovima, trebalo da budu gotovi do 18. decembra. Kroz našu zemlju gradi se mreža od 403 kilometra, koja ulazi iz Bugarske kod Zaječara i izlazi u Mađarsku kod Horgoša. Srbija je stala iza ovog kapitalnog projekta jer garantuje energetsku bezbednost Srbije. Ipak, čitav posao zavisi od Bugarske, koja je, inače, pod pritiskom evropskih i američkih zvaničnika pre nekoliko godina zaustavila izgradnju "Južnog toka".

Stručnjaci, međutim, sada ističu da je najvažnije što je Bugarska odlučna u odluci da gradi ovaj gasovod. Ipak, mnogi naglašavaju da je gotovo nemoguće da ruski gas preko Turske i Bugarske stigne krajem godine do naše zemlje.

- Nerealno je očekivati da budu ispoštovani ti rokovi, jer su do kraja godine ostala samo tri meseca - kaže dr Srećko Đukić, stručnjak za međunarodne gasne prilike. - Nisam optimista jer nam stižu upozorenja iz Energetske zajednice da ne poštujemo evropska pravila. Posebno ističu Treći energetski paket, koji ne dopušta da vlasnik gasovoda bude i vlasnik gasa. To nije pravilo samo za Srbiju, već za sve gasovode. Kada bi nama to dozvolili, to bi bio presedan, što bi srušilo koncept Energetske zajednice. Gas je strateško, političko i bezbednosno pitanje međunarodnih razmera, i tu nam je potrebno da razgovaramo i sa Rusijom, ali i sa Amerikom, koja ima drugačije viđenje snabdevanja Evrope gasom.

Pred "Turskim tokom" su izazovi sa svih strana. Energetska zajednica jugoistočne Evrope nedavno nas je ponovo upozorila da ne poštujemo evropske propise. Direktor Sekeretarijata ove zajednice Janez Kopač u intervjuu "Politici" izjavio je da je "neobično da se ovako veliki projekat gradi u tajnosti".

PROČITAJTE JOŠ - "NOVOSTI" OTKRIVAJU:"Turski tok" kroz Srbiju dobio dozvolu! (FOTO/VIDEO)

Zbog izgradnje ovog gasovoda bili su zabrinuti i Amerikanci. Kako je izjavio Kent Logzdon, predstavnik Biroa za energetske resurse pri Stejt departmentu, taj projekat "vodi sve većoj koncentraciji ruskog gasa na Balkanu". Mitar Kovač, direktor Evroazijskog bezbednosnog foruma i stručnjak za energetsku bezbednost, objašnjava u razgovoru za Sputnjik da Amerika drži Evropu kao taoca i da Vašington želi da uspori razvoj Rusije, prvenstveno u pogledu plasmana energenata, kako bi na duže staze pokidala veze Rusije i Evrope.





PROČITAJTE JOŠ - Odobrena izgradnja Turskog toka kroz Bugarsku





KASNE SA POČETKOM

Izgradnja "Turskog toka" kroz Bugarsku trebalo je da počne u julu, kako bi se svi radovi bili završeni do kraja ove godine. Tada bi bugarski deo ovog gasovoda trebalo da se spoji sa srpskom trasom, koja se uveliko gradi. Početak radova u Bugarskoj, međutim, prekinula je tužba na izbor izvođača radova. Taj zastoj je u utorak prekinula odluka bugarskog suda, koji je odbio da razmatra žalbu konzorcijuma "Gasni razvoj i proširenje u Bugarskoj" i prekinuo razmatranje celog slučaja.