Marijana SPASENOV | 17. maj 2019. 09:02

Izdata građevinska odobrenja za deonice gasovoda od Ćuprije do Dunava i od Dunava do Zrenjanina. Pripremni radovi uveliko traju, a na pojedinim mestima već zavarene prve cevi

IZGRADNjA deonice "Turskog toka" kroz Srbiju, dugog 403 kilometra, konačno je počela! Bez pompe i ceremonijalnih presecanja crvene vrpce kapitalni projekat, koji bi našoj državi mogao da donese energetsku stabilnost i učvrsti njene geopolitičke pozicije, započeo je svoj život, a svi radovi trebalo bi da budu gotovi do 18. decembra.

Prema dostupnim podacima, izdate su dozvole za pripremne radove za deonice 1, 2 i 3. Ta tri dela unutrašnjeg gasnog sistema, koji se može nazvati i "Srpski tok", ukupno su dugačka 300 kilometara. Prva deonica rasprostire se od bugarske granice do Ćuprije, druga od Ćuprije do Dunava, a treća od Dunava do Zrenjanina. Četvrta deonica ide od Gospođinaca do Subotice.

Izdata je građevinska dozvola za deonicu tri i dva, a ovih dana, kako nezvanično saznajemo, deonica jedan će dobiti građevinsko odobrenje. Eksproprijacija na deonicama 1,2,3 je urađena i trenutno je faza uklanjanja bespravno podignutih objekata na toj trasi. Krči se šuma, uklanjaju svi "divlji" objekti... priprema se teren za postavljanje cevi.

Inače, barže ovih dana neprekidno dopremaju kontejnere u luke Smederevo i Novi Sad. Prevoze ogromne cevi u koje bi lako i čovek mogao stati. Ekipa "Novosti" prati put gasovoda. U Šajkašu, Kovinu, Beloj Palanci, uveliko su u toku pripremni radovi. Bruje džinovski bageri, buldožeri... Ravna se teren, a pristižu i cevi. U Ćupriji i Zaječaru su već i mašine, spremne da krenu sa radovima na izgradnji prvih kilometara magistralnog gasovoda, koji bi trebalo da Srbiji obezbedi sigurno snabdevanje plavim energentom.

Kako nezvanično saznajemo, sve pripreme rade srpske kompanije u saradnji sa "Srbijagasom".

- Svi radnici ovde su zaposleni u našim firmama. Koliko znam stranaca na pripremnim radovima nema. Mi smo zaduženi za ravnanje terena, iskopavanje i zatrpavanje - priča nam jedan od radnika.

Na pojedinim mestima cevi su već i sastavljene. Zavarivanje je u toku. Nosilac posla je velika ruska kompanija, u saradnji sa "Srbijagasom". U tom delu izgradnje gasovodnog sistema, kako nezvanično saznajemo, biće angažovane tri zapadnoevropske kompanije. I to iz Italije i Nemačke. Upravo ove kompanije biće glavni izvođači radova na podbušivanju Dunava i Tise, koje bi kako saznajemo trebalo da počne ovih dana. Pripreme za prolaz kroz reke su već počele.

Sredstva za izgradnju nisu bila problem. Odlukama Vlade i Skupštine Srbije, dosada su izvršene tri dokapitalizacije. "Srbijagas" i "Gasprom" su uplatili po 15 miliona evra. Sledeća tranša je bila po 75 miliona evra. I nedavno je završena dokapitalizacija od po 70 miliona evra. Ta računica pokazuje da su partneri u ovom poslu uložili po 160 miliona evra, čime je očigledno početni akcionarski kapital skoro obezbeđen.











Jer, odlukom srpske Agencije za energetiku predviđeno je da udeo akcionara u finansiranju bude 30 odsto. U tom fondu je tako 320 miliona evra, a ukupna vrednost čitavog posla oko izgradnje dodatnih unutrašnjih gasnih kapaciteta je oko 1,4 milijarde. Veći deo sredstava za projektno finansiranje je obezbeđen, a o ostatku svote za 2020, za kada se kod Ćuprije planira izgradnja kompresorske stanice, već se vode razgovori sa bankama. Sve to pokazuje da je Srbija ozbiljno ušla u ovaj posao.

Početak radova na deonici "Turskog toka" kroz Srbiju prvi je najavio predsednik Aleksandar Vučić, i to prilikom posete Kini. On se u Pekingu na Forumu "Pojas i put" sastao sa šefom ruske države Vladimirom Putinom i razgovarali su i o energetskoj saradnji i gasovodu. Vučić je tada naglasio značaj tog gasovoda za našu državu.

I ministar energetike i rudarstva Aleksandar Antić najavljivao je početkom marta da u aprilu počinju pripremni radovi. Prvi čovek "Srbijagasa" Dušan Bajatović više puta je izjavljivao da ne vidi nijednu prepreku za izgradnju ovog gasovoda.

Srbija se godinama bori da obezbedi rezervni pravac snabdevanja gasom. Posebno su se te pripreme zahuktale kada su počeli problemi sa isporukama iz Ukrajine. Za narednu godinu "Gasprom" najavljuje da će Kijevu prekinuti dotok energenata, što bi Srbiji, ali i celoj jugoistočnoj Evropi stvorilo veliki problem u obezbeđivanju gasa.

Podsećamo, prošle godine je kompanija "Gastrans" u kojoj "Srbijagas" ima 49, a "Gasprom" 51 odsto vlasništva, podnela zahtev srpskoj Agenciji za energetiku za izgradnju gasovoda, kao deo izgradnje unutrašnjih transportnih kapaciteta u Srbiji. Agencija je u novembru preliminarno donela pozitivno rešenje u skladu sa srpskim Zakonom o energetici, koji je usklađen sa Trećim energetskim paketom Evropske energetske zajednice. Na njihovu adresu u Beču zahtev je poslat na mišljenje.

Krajem februara je Energetska zajednica dala pozitivno mišljenje sa izvesnim brojem primedaba i zahteva. Nakon toga je srpska agencija donela konačno pozitivno rešenje i odobrila da se gradi gasni interkonektor od srpsko-bugarske granice do granice sa Mađarskom. Odlučeno je po principu izuzeća. Naša agencija je prihvatila najveći broj primedaba koje je dala Energetska zajednica. Tako je "Gastrans" dobio "zeleno svetlo" da gradi gasovod kroz Srbiju. Trasu plavog energenta projektovao je italijansko-srpski konzorcijum "Sajpem - Srbijagas".





UŠTEDA 45 MILIONA EVRA

KAKO je ranije govorio direktor "Srbijagasa" Dušan Bajatović, izgradnjom gasovoda naša zemlja će uštedeti milione evra:

- Ovim gasovodom smanjujemo trošak u transportu sa 60 miliona na 15 miliona evra. Direktna ušteda u odnosu na sadašnje stanje je 45 miliona evra. Za ostalu računicu ćemo znati kada budemo znali koliko će gas da košta.

PRODATO 100 ODSTO KAPACITETA

KOMPANIJA "Gastrans" je raspisala aukcijsku prodaju kapaciteta gasovoda i sve je prodato. Zakupljeno je sto odsto, i to na 20 godina.

Taj podatak govori o komercijalnosti ovog gasovoda i potrebama za gasom u Jugoistočnoj Evropi. Bez obzira na to što je ovo srpsko-ruski projekat, interesovanje zapadnoevropskih banaka za finansiranje je ogromno. Banke se gotovo utrkuju da daju kredite i to po najpovoljnijim uslovima.

