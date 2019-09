D. Milinković | 10. septembar 2019. 22:02 | Komentara: 0

BORSKI rudnik trebalo bi u narednim godinama da dobije najsavremeniju tehnologiju, ali i neuobičajeni "imidž" - da postane pravi zeleni rudnik. Naime, kineska kompanija "Ziđin", većinski vlasnik RTB "Bor", planira da u Srbiju prenese najmoderniju tehnologiju, otvori novu fabriku za preradu u Majdanpeku, investira u rudnike Jama i Cerovo i primeni visoke standarde u očuvanju životne sredine, za koje su zainteresovani čak i Japanci i Nemci.

Ove poruke poslali su danas ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić i izvršni direktor i viši potpredsednik "Ziđina" Džordž Fang i to sa više nego simboličnog mesta - sa kopova u blizini kineskog grada Šanghang, odakle je pre više decenija krenuo rast ovog rudarskog giganta. Ziđin danas ima ukupno 34 rudnika, 20 u Kini I 14 u inostranstvu, a pre nekoliko dana potpisan je memorandum o otvaranju još jednog rudnika, i to u Srbiji, Čukaru peki. U njega će samo u prvoj fazi uložiti 474 miliona dolara, to znači da će njihove investicije u Srbiji, sa planirane 1,4 milijarde dolara za Bor, premašiti dve milijarde dolara.

- Impresionirani smo onim što smo videli i uverili smo se koliko je "Ziđin" moćna kompanija, koliko je razvijena i koliko podjednako posvećuje pažnju tome da budu uspešni i društveno odgovorni - rekao je ministar Antić. - Taj nivo zaštite životne sredine i standardi koje su postigli u topionici i rudniku je impresivan. Kada dođete u topionicu kao da ste ušli u park, a kad uđete u rudnik kao da ste ušli u mesto netaknute prirode. Verujemo da će sve to biti "preslikano" i u Srbiji.

Foto AP



Izvršni direktor "Ziđina", Fang, potvrdio je da planiraju da u Bor prenesu svu svoju tehnologiju obrade ali i očuvanja životne sredine.





"PLES LAVOVA" KAO DOBRODOŠLICA

MINISTAR Antić dočekan je danas u Šanghangu vatrometom i tradicionalnim kineskim "plesom lavova" koji se priređuje kao dobrodošlica posebnim gostima.

- Na svakom koraku Srbiji se ukazuje velika čast. Oduševljen sam prijemom, doduše, malo su me na početku isprepadali muzika i vatromet - našalio se ministar.