POSKUPLjENjE mesa poslednjih meseci predstavljalo je udar na kućni budžet, ali građani sada mogu da odahnu jer je cena za nijansu oslabila i više neće biti dramatičnih skokova do kraja godine, već blagih oscilicija u zavisnosti od ponude i potražnje, nezvanično saznaju "Novosti" od poznavalaca tržišta. Bez obzira na sve, potrošnja ove namirnice nije značajno umanjena, a prodaja je očekivano niža zbog letnjeg perioda, ističu naši sagovornici u malim mesarama i velikim trgovinskim lancima.

Trenutno se najviše prodaju svinjetina, junetina i piletina. U megamarketima promet je dobar, a i mnogi prodavci koji rade u okolini prestoničkih pijaca veoma su zadovoljni. Međutim, građani sa kojima smo razgovarali u Beogradu žale se i naglašavaju da je cena koju moraju da izdvoje za meso izuzetno visok. Uglavnom se snabdevaju u velikim trgovinskim lancima jer je jeftinije, iako je tamo, kako kažu, ova namirnica nešto lošijeg kvaliteta, ali nekima odgovara i kada je pred istekom roka zbog niže cene.

- Mislim da je meso skupo, ali kvalitetom sam zadovoljna - kaže penzionerka Milena B. sa Banovog brda. - U manjim mesarama je kvalitet možda i bolji, ali u velikim marketima je povoljnije, tu mogu da se nađu i pakovanja koja su pred istekom roka i 30 odsto su jeftinija.

Jasna, koja radi kao sekretarica, kaže da njena porodica može redovno da kupuje meso zato što joj suprug ima dobru platu i ističe da ona sa svojom ne bi "mogla ni da ga vidi".

Penzioner Jovan kaže da je za njega sve "papreno":

- Ja sam šest godina penzioner, a supruga radi, ali teško je, jedva krpimo kraj s krajem.

S druge strane, prodavci u malim privatnim mesarama su zadovoljni prodajom koja, kako ističu, ima svoje očekivane oscilacije.

- Bitan je dobar kvalitet i dobra usluga. Vikendom napunim vitrinu i to se sve isprazni.





Mesara na Ceraku najviše prodaje juneći i svinjski but. Prodavci nam objašnjavaju da imaju uslužno pečenje roštilja i da na tome izvlače promet 50 do 60 odsto. Smatraju da nikada nema nestašica, već se to koristi da se cene podignu i onda ima svega.

U "UnivereksportU" građani pazare pretežno svinjetinu.

- To meso je sa naše farme i ono se nikada ne uvozi i ne zamrzava, a kao sveže do naših radnji stiže u roku od 48 sati - objašnjava Milica Ivanković iz ove kompanije.

Na pitanje da li je poslednjih meseci opala prodaja zbog skoka cena, Milica kaže da postoje skokovi i padovi određenih kategorija mesa zbog sezone.

Ova kompanija kao i ostali megamarketi ima redovne i tematske akcije kada spušta cene najprodavanijih proizvoda.





Foto A.Stanković



U jednom drugom trgovinskom lancu, u kojem nisu želeli da se navodi ime njihove kompanije, kažu nam da je najveća potražnja za svinjskom i junećom plećkom, kao i da piletina ima niže cene u odnosu na isti period lane.





STATISTIKA

U Srbiji se, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u 2017. godini u proseku po domaćinstvu pojelo 13,9 kilograma goveđeg, 45,4 svinjskog i 50 kilograma živinskog mesa.