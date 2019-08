J. SUBIN | 30. avgust 2019. 20:02 |

ODELjENjE delikatesa neće raditi u popodnevnim časovima, zbog nedostatka radnika. To obaveštenje potrošačima jednog trgovinskog lanca, možda je iznenadilo kupce, ali ne i za ljude koji se bave trgovinom. Naime, gotovo da nema veće prehrambene trgovine da ne traži radnike. Na svim pozicijama, a naročito na odeljenjima gde se prodaje meso, suhomesnati proizvodi i sirevi. Konkursi su stalno otvoreni.

- Poslednjih nekoliko meseci imamo osetno manji broj kandidata za te slabo plaćene poslove u ugostiteljstvu i trgovini - kazala nam je Vida Janković, potpredsednik Samostalnog sindikata trgovine Srbije. - Maltene i da nema zainteresovanih. Ko hoće da radi, sada postoji otvorena mogućnost za sezonske poslove, gde je zarada mnogo veća. Uz to, došlo je i nekoliko stranih kompanija u našu zemlju. One se bave proizvodnjom, i to zadovoljava neke kriterijume radnika sa srednjom stručnom spremom. A, nude im i veću platu, nego što mogu da dobiju u trgovini. Mlađa populacija odlazi na sezonske poslove u Hrvatsku, Sloveniju, a naročito Grčku. Muškarci se sve više odlučuju za Slovačku i Češku.

Prema rečima Jankovića, mladi najviše gledaju da odu u inostranstvo, jer je sada to mnogo otvorenije nego što je bilo ranije. Situacija je ista skoro kod svih trgovinskih lanaca, ali ne samo prehrambenih već i tamo gde se prodaju tehnika, garderoba, obuća...

- Najveća tražnja je za odeljenja delikatesa, mesa, ribe i u pekari - ističe Janković. - To su specifična radna mesta. Teže je tu naći kandidata. Posao je u odnosu na ostale pozicije naporniji, zahtevniji i fizički i psihički. Plata na ovim odeljenjima je u proseku oko 35.000 dinara. Ove linije imaju nešto veću zaradu u odnosu na druge. Mnogi trgovci su upravo zbog toga i došli na ideju da podignu plate ljudima koji rade na odeljenjima mesa i u pekari.

Naša sagovornica ističe da male plate i radno vreme najviše odbijaju mlade da rade.

- U velikim sistemima radnici su prijavljeni, zarada je redovna, u odnosu na recimo manje radnje i firme, ali ni to ih više ne privlači - jasna je Jankovićeva.

VIŠEGODIŠNjI PROBLEM

DA najviše nedostaje mesara i onih koji bi radili na liniji delikatesa, potvrdili su nam i u jednom trgovinskom lancu. Problem sa pronalaženjem radnika imaju sigurno više od dve godine.

- Ljudi traže da rade sezonske poslove, na crno, jer imaju veću zaradu - kažu nam u trgovini. - Brža zarada sada je prioritet. Uz to, dosta fabrika se otvorilo po Vojvodini, pa posao traže i tamo. Ima i dosta novih velikih trgovinskih lanaca koji nude bolje uslove rada i veće plate.