U NAREDNE tri godine biće rekonstruisano oko 5.000 kilometara puteva u Srbiji! Na spisku su 143 deonice koje će biti presvučene asfaltom, a među njima je oko 300 kilometara auto-puteva, više od 2.000 kilometara magistralnih pravaca, oko 2.500 regionalnih saobraćajnica, kao i oko 200 kilometara lokalnih puteva.

Ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović, za "Novosti", kaže da očekuje da će predlog saobraćajnica koje će biti rekonstruisane biti usvojen na sednici Vlade Srbije u narednih mesec dana.

- Rekonstruisaćemo 5.000 kilometara puteva, a za to će biti izdvojeno oko milijardu evra - navodi Mihajlovićeva. - Taj posao je jednako značajan kao izgradnja celog jednog novog koridora. Uložićemo u magistralne, regionalne i lokalne puteve. Važan nam je regionalni ekonomski razvoj. To su žile kucavice po okruzima.

Putare čeka ozbiljan posao, a ministarka kaže da će resorna ministarstva pomoći domaćim građevinskim firmama.

- Tražili smo od "Puteva Srbije" da vidimo koje kompanije imaju kapacitet da se uključe u ovaj projekat - kaže ministarka. - U Srbiji će se graditi 650 kilometara auto-puta i rekonstruisaće se 5.000 kilometara. To je ozbiljan posao i zato razmatramo mogućnost da osnažimo srpske građevince i da im obezbedimo subvencije za kupovinu kamiona i opreme. Razgovaraćemo i sa Ministarstvom odbrane. Oni imaju fantastičnu operativu, Direkciju za građevinu, da i njih pod tržišnim uslovima uključimo u izgradnju puteva.

Dok se završavaju deonice na novim koridorima, one koje su pre nekoliko decenija izgrađene na auto-putu od Subotice do Niša "zrele" su za ozbiljnu popravku. Na potezu od Subotice do Novog Sada biće rekonstruisane tri trake sa desne strane u dužini od 52 kilometra, dok će deonice na Koridoru 10, Požarevac-Batočina, Paraćin-Ćuprija-Jagodina, Pojate-Niš "Sever" i Niš "Jug"-Doljevac-Leskovac, biti sređene u punom profilu. Kompletnu rekonstrukciju čeka i deonica na auto-putu ka Zagrebu, od Kuzmina preko Rume do Beograda.

Najviše posla za putare biće u Vojvodini. Radiće se magistrale Subotica-Sombor, Čoka-Kikinda, Vrbas-Kula-Sombor, Srbobran-Bečej, Sombor-Odžaci, Novi Sad - Bačka Palanka, Zrenjanin - Žitište - Srpska Crnja, Bačka Palanka-Bač-Odžaci, Zrenjanin-Sečanj-Vršac, Kuzmin - Erdevik - Bačka Palanka, Beograd-Zrenjanin i Pančevo-Kovin-Smederevo-Ralja. U planu je i rekonstrukcija 50 kilometara od Sremske Mitrovice do Bogatića, kao i 40 kilometara od Bele Crkve do Vršca.

Najduži magistralni put koji vapi za rekonstrukcijom je Požarevac-Kladovo, preko Velikog Gradišta, Golupca i Donjeg Milanovca u dužini od 164 kilometra, a odmah za njim i Beograd-Lazarevac-Rudnik od 101 kilometar. Posla za putare će biti i na potezu od Male Krsne do Požarevca, zatim na putu Ćelije-Lajkovac-Valjevo, Mali Požarevac-Mladenovac-Topola, Topola-Kragujevac.

Novi asfalt dobiće i magistralni putevi Valjevo - Kosjerić - Požega, Požega - Arilje - Ivanjica, Ivanjica - Sjenica, Lazarevac - Aranđelovac, Topola - Rača, Majdanpek - Negotin, Kladovo - Negotin, Negotin - Zaječar, Zaječar - Knjaževac, Niš - Svrljig - Knjaževac, kao i potez od petlje Merošina do Prokuplja i od Prokuplja preko Beloljina do Kuršumlije. Dalje će se raditi na trasi od Kuršumlije do Merdara, kao i na delu puta Beloljin - Blace, Ivanjica - Ušće, Raška - Novi Pazar, Novi Pazar - Ribariće, Novi Pazar - Sjenica, Leskovac - Lebane - Medveđa, Vladičin Han - Surdulica, Loznica - Osečina - Valjevo, Sušica - Kremna - Kotroman, Užice - Rogačica, Mijoska - Jabuka, Novi Pazar - Tutin, Mehov krš - Ribariće. Predviđene su popravke i na putu Ostružnica-Umka-Barič-Obrenovac, kao i na potezu od Obrenovca do Vladimiraca.

GRADE I TURCI

DO kraja nedelje će početi pripremni radovi za novi most na Savi u Sremskoj Rači, čime počinje gradnja auto-puta Beograd - Sarajevo. Ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović održala je u sredu u Vladi pripremni sastanak sa turskom kompanijom "Tašjapi" koja će graditi ovu deonicu dugu oko 18 kilometara. Vrednost radova je oko 220 miliona evra.

- Očekujem u oktobru i predsednika Turske Erdogana, koji će posetiti gradilište - rekla je Mihajlovićeva. - Sa "Tašjapijem" počinjemo uskoro i rekonstrukciju puta Novi Pazar – Tutin.

KAD BANKE KOČE

OVO nije prvi pokušaj nacionalnog programa rehabilitacije putne mreže. Krajem 2013. potpisana su tri sporazuma o zajmu sa Evropskom investicionom bankom, Evropskom bankom za obnovu i razvoj i Svetskom bankom za obnovu, za rekonstrukciju 1.100 kilometara saobraćajnica. Vrednost radova je procenjena na 390 miliona evra, a projekat obuhvata rehabilitaciju 54 deonice. Planirano trajanje projekta je bilo pet godina. Ministarka građevinarstva kaže da je urađeno tek oko 40 odsto posla:

- Nismo imali problem sa izvođačima, već sa bankama koje nisu mogle da se dogovore. Ubuduće ćemo tražiti da se tačno podeli po deonicama ko šta finansira, da bismo izbegli nesporazume.