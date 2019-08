J. Subin | 28. avgust 2019. 19:02 | Komentara: 0

I DOK su se građani poslednjih godina ljutili na turističke agencije jer su letovanja do kraja jula ove godine obračunavali po gornjem kursu poslovne banke, gotovo da niko nije primetio da to isto rade i srpski hotelijeri. I to za aranžmane u Srbiji! Agencije su ovu računicu pravdale poslovanjem sa inostranim partnerima i time da gube na kursnoj razlici, ali hoteli u Srbiji nemaju nikakav razlog da cene svojih usluga prikazuju u evrima, a posebno ne da evropsku monetu mere po paprenom kursu banaka.

Na mnogim internet sajtovima popularnih hotela širom Srbije, od Kopaonika, Zlatibora, Vrnjačke Banje, Fruške gore, cene su izražene u evrima. Uglavnom za paket-aranžmane. A kada tu cenu konvertuju u dinare, kažu da računaju viši kurs poslovne banke na dan rezervacije.

Kako nam je ispričao Georgi Genov, predsednik Udruženja hotelsko-ugostiteljske privrede HORES, svi koji tako rade krše Zakon o trgovini, a kazne su drakonske. Cena mora biti izražena u dinarima.

- Šaljem svima cirkularno pismo da ih upozorim na novi zakon o trgovini - objašnjava Genov. - Moraju što pre da se prilagode, jer inspekcija još nije krenula u kontrolu, ali je sigurno da će uskoro i to raditi. Svakako, hoteli i ugostiteljski objekti nemaju nikakvu potrebu da cene iskažu u evrima, a naročito da obračunavaju bilo koji drugi kurs osim srednjeg Narodne banke Srbije.

Da prikazivanje cene u evrima nije po zakonu, a naročito obračun po gornjem kursu poslovne banke, potvrdio nam je i Željko Rakić, načelnik odeljenja za trgovinu Ministarstva trgovine. Prema njegovim rečima, kada je data mogućnost turističkimi agencijama da istaknu cenu u evrima, to se odnosilo samo na inostrane aranžmane. Uz to, agencije moraju, po novom zakonu o trgovini, da računaju srednji kurs Narodne banke Srbije.





- Hoteli u Srbiji nemaju pravo to da rade - govori je Rakić. - Nije mi jasno zbog čega domaći hoteli imaju istaknute cene u evrima i računaju viši kurs njihove poslovne banke. Nema nikakve logike da domaći hoteli to rade, naročito za domaće goste. Ukoliko je sajt hotela usmeren na inostrano tržište, na nekom drugom jeziku, cena može biti u drugoj valuti, ali ako je sajt namenjen za domaće tržište, na srpskom jeziku, mora biti opcija i u dinarima. U odnosu sa turističkim agencijama, hoteli mogu da rade kako hoće, to su ugovorne obaveze i sami ih uređuju. Ali kada je reč o potrošačima u Srbiji, zna se da cene moraju biti istaknute u dinarima, ali i da se računa srednji kurs Narodne banke Srbije.





RAZLIKA NA TERET AGENCIJA

IMAMO dosta problema sa ovakvim obračunom. Agencije koje sarađuju sa hotelima u obavezi su da naplaćuju za usluge u Srbiji po srednjem kursu, dok hotelijeri to rade po višem kursu poslovne banke. Razlika u ceni ide na štetu turističkih agencija - ispričao nam je Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija. - Novi zakon o trgovini napominje da samo turističke agencije i rentakar firme mogu da imaju cene iskazane u evrima, a da naplaćuju po srednjem kursu Narodne banke Srbije. Svi ostali, a naročito ugostitelji, to ne mogu da rade. Poslali smo dopis Udruženju hotelsko-ugostiteljske privrede HORES da utiče na članove hotelijere da se ponašaju u skladu sa zakonom.