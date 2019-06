S. Bulatović | 20. jun 2019. 16:02 | Komentara: 0

PUTOVANjE Srbijom ovog leta biće skuplje i to za najmanje 12 odsto. Do poslanika još nisu stigle, ali će se verovatno sledeće nedelje na dnevnom redu Skupštine Srbije naći nove cene putarine. Ovoga puta, umesto odlukom Vlade, poskupljenje drumarine sprovodi se izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara. Kada ga poslanici izglasaju, a najverovatnije od 1. jula, vožnja auto-putem umesto 3,64 dinara po kilometru, za automobile će koštati 4,07 dinara.

"Putevi Srbije", koji od prošle godine traže nove cenovnike, još nemaju kalkulaciju. Zvanični iznosi znaće se onog momenta kada počne njihova primena. Jednostavna računica, međutim, kaže da će vožnja od Beograda do Niša, umesto 800, koštati najmanje 896 dinara, bez zaokruživanja. Turisti koji krenu južnije, do Preševa, ovom iznosu treba da dodaju 605 dinara, 65 više nego sada. Ukoliko na more kreću iz Subotice, već do Beograda će platiti oko 627 dinara.

Putovanje Koridorom 10, od severa do juga, koštaće tako 2.130 dinara. To je 230 dinara više nego sada. Ko se ovim putem nije vozio od prošlog leta, s obzirom na to da je u međuvremenu završena i deonica kroz Grdeličku klisuru, putarina će mu, u jednom pravcu, odneti skoro 500 dinara više.

Poskupljenje korišćenja puta Ministarstvo saobraćaja, koje je i iniciralo izmene, pravda većim troškovima održavanja puta.

- Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je podnelo inicijativu kojom se predlaže povećanje visine naknade za putarinu javnog puta u visini od 12 odsto, imajući u vidu da je trenutna visina putarine znatno niža od realne vrednosti i da bi trebalo da dostigne visinu koja bi pokrivala realne troškove povezane sa troškovima izgradnje i troškovima poslovanja, održavanja i razvojem mreže puteva u Republici Srbiji - stoji u obrazloženju. - Procena je da će predloženim povećanjem u 2019. godini, prihod od naplate putarine biti veći za 1,9 milijardi dinara, odnosno da će ukupan prihod iznositi 27,6 milijardi dinara.

Ko ovog leta bude išao ka Bugarskoj, putarina od Niša će ga koštati oko 213 dinara. Sve koji stižu iz Hrvatske, od Šida do Beograda, korišćenje auto-puta stajaće oko 415 dinara. Putnici koji krenu put Čačka, ukoliko koriste deonicu Ljig - Preljina, umesto 140, izdavajaće oko 160 dinara.

PUTNICI kroz Makedoniju, od Srbije do Grčke, prolaze tri naplatne rampe. Ukupan iznos putarina je 200 denara, a pet evra ako se plaća evropskom valutom. U Bugarskoj se kupuju vinjete. Za putnički automobil, sedam dana, košta osam evra, a mesečna - 15 evra. Koliko će koštati korišćenje auto-puta u Grčkoj, zavisi od destinacije do koje se putuje. Izvesno je da prva naplatna rampa, pola kilometra od prelaza Evzoni, odnosi 1,8 evra.