Predsednik Aleksandar Vučić izrazio je uverenje da bi izgradnja metroa u Beogradu mogla da počne krajem sledće godine.





Od početka radova, biće potrebno četiri do četiri i po godine da se izgradnja metroa završi, rekao je Vučić za TV Prvu.

On nije mogao da govori o potencijalnim izvođačima radova i naveo je da se čeka dogovor Kineza i Francuza, ali da ne može da govori dalje o toj temi.

"Tek tada, kada budemo imali metro, ćemo moći da rešimo problem gradskog saobraćaja", rekao je Vučić.

Predsednik je primetio da je Beorgad grad kranova, navodeći da se gradi Klinički centar Srbije, druga kula "Ušće", "Skyline", Beograd na vodi, da NCR gradi svoj objekat...

Vučić je rekao da će se metro graditi, da su ubrzane procedure, ali da mora da se sačeka dogovor Kineza i Francuza, ne navodeći više informacija.

Najavio je i da će se u septembru na gradskim ulicama naći 250 novih autobusa.Vučić je istakao i da se ulazak u centar grada neće naplaćivati i dodao da ne zna ko je izmislio tu informaciju."Ali želimo da imamo što više pešačkih zona", istakao je Vučić.

On je naveo da Srbija želi da privuče što više turista, pa je kao primer naveo Kineze.Kako kaže, 2017. godine u Srbiji je bilo 52.000 kineskih turista, 2018. godine 103.000 što je rast od 100 odsto.

OTVARANjE NEMAČKE FABRIKE "ZF" 12. JUNA U PANČEVU

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će 12. juna u Pančevu otvoriti nemačku fabriku "ZF", koja se bavi proizvodnjom autodelova.

"Nemačka kancelarka Angela Merkel mi je čestitala kad smo uspeli da dovedemo tu fabriku. Rimac je rekao da je Hrvatska izgubila trku sa Srbijom komentarišući dolazak te fabrike", rekao je Vučić za televiziju Prva.

Istakao je da je otvaranje te fabrike veliki uspeh i napredak i da je veoma srećan zbog toga.

On je naveo da će ta fabrika imati i druge dobre vesti i za Pančevo i za Južni Banat, te dodao da će još neke od najpoznatijih nemačkih kompanija da grade fabrike u Srbiji.

To će uticati na pozitivne promene u ekonomiji, ali i infrastrukturi, istakao je Vučić. Dodao je da dualno obrazovanje privlači investitore u Srbiju.





ZA VEĆI RAST POTREBNA TRŽIŠNA EKONOMIJA, ZATO I VEĆE CENE

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže, na pitanje čime opravdava povećanje cena ako je dinar stabilan i plate povećane, da je njegov cilj zdrava ekonomija a da, na primer, zbog najniže cene električne enrgije, privreda sporo raste.

Za TV Prva kaže da su ta povećanja, na ukupnom nivou, minimalna - do dva odsto.

" Uvek ćemo ići na povećanje standarda. Hoću da nemamo socijalne ustanove, nećemo da kupujemo socijalni mir, birače, hoću da pravimo zdravu ekonomiju kao što imamo danas", ističe Vučić.

Privredni rast će, uprkos lošijim pokazateljima u prvom kvartalu, u drugom biti 3,5 odsto a u trećem i četvrtom će biti još bolji, dodao je on.

"Gledaćemo da idemo svake godine rast bude 4,5 odsto ili pet. Za to morate da imate tržišno orijentisanu privredu. Hoćemo da gradimo puteve? Za to treba puno novca, sad nam treba 30 miliona evra za puteve po Kraljevu zbog poplava", naveo je on.

Govoreći o poplavama navodi da je država zaštitila ono najvažnije i da voda nije prodrla do fabrike "Milan Blagojević" u Lučanima.

EKONOMSKI RAZVOJ IDE U DOBROM SMERU Upitan da li bi potencijalno rešenje kosovskog problema značajno doprinelo privredi odgovorio je da bi svakako to ubrzalo naš ekonomski razvoj, ali i da i danas naš ekonomski razvoj ide u dobrom smeru. Podsetio je da je prosečna plata, kada je došao na mesto predsednika, bila 329 evra, a da je sada 442. Najavio je da će se do kraja godine ići ka daljem povećanju, i da će pokušati da digne i minimalac, najmanje do 29.000 dinara. U razgovoru sa poslodavcima, kako je najavio, pokušaće da se dostigne magična linija od 30.000 dinara za minimalac. U poređenju sa 2012.kada je minimalac bio 15.000 to bi bilo ogromno uvećanje, konstatovao je on. Na tvrdnje opozicije da on završava svoju valdavinu a da nije svestan, Vučić je kazao da je svestan toga i da je „završio svoju vladavinu i za Vaskrs kako je obećao Jeremić“.

Kad je reč o Krupnju , navodi da Bogoštica jeste prodrla nekima u kuće ali da Likodrag, iako nabujao, teče mirno, jer je podignuto korito reke.

Kaže da je, međutim, Grdica uvek problem, zbog depresije, a da će se rešenje tražiti u saradnji sa nemačkim naučnicima.

Vučić je istakao da će se novac ulagati u puteve i dodao je ponosan na to koliko je puteva urađeno.

Upitan da li je zadovoljan i održavanjem puteva i kako komentariše to što Zoran Drobnjak iz "Puteva Srbije" kaže da će mu za održavanje puteva, i pored povehanja cena putarine, biti potrebno još 100 miliona evra, Vučić kaže da on samo tvrdi pazar, a da bi bio zadovoljan i sa 26 miliona evra .

"Puteve dobro održavamo, bolje nego neke druge zemlje, ali problema ima i voleo bih da uložimo više."

Kako kaže, za tri meseca Srbija će prestići Hrvatsku i imati više puteva, a radi se i na deonici od hrvatske granice do skretanja za Kuzmin.

Smeta mu što se sve uvek predstavlja negativno, kaže da o rupama u Beogradu izveštava nadležne i sam, ali da treba priznati da "u Rimu ima više rupa nego u celoj Srbiji".