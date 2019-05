D. STOJAKOVIĆ | 04. maj 2019. 09:02 | Komentara: 0

NEMAČKI "Folksvagen" još nije odlučio na kojoj će lokaciji graditi novu fabriku. Ovo je, za "Novosti", izjavila Lesli Botge, portparol nabavke i proizvodnje nemačkog automobilskog giganta.

- Još uvek smo u istražnoj fazi, u kojoj definišemo zahteve i procenjujemo moguće lokacije u istočnoj Evropi - kaže u pisanoj poruci Botge. - Odluka za lokaciju još nije donesena. Molimo vas da razumete da ne možemo da komentarišemo naše interne procese i planove zbog konkurentskih razloga.

Naša sagovornica nije konkretno odgovorila na naša pitanja, a zanimalo nas je da li su dobili ponudu iz Srbije da svoju novu fabriku grade u Inđiji. Botge je ostala zakopčan do grla, ali iz njenog odgovora se može zaključiti da je naša država još u igri za dobijanje ove važne investicije.

Već nekoliko meseci traju spekulacije za koju državu će se "Folksvagen" odlučiti. Iz uprave najvećeg proizvođača automomobila na svetu saopšteno je da je plan da 2021. godine sagrade novu fabriku, vrednu 1,4 milijarde evra, u istočnoj Evropi. Za postrojenja u kojima će raditi 5.000 ljudi konkurišu, osim naše države, i Bugarska, Severna Makedonija, Rumunija i Turska.

Iako su mediji spekulisali da je Srbija ispala iz trke za ovu fabriku i da se izbor suzio na Bugarsku i Tursku, iz "Folksvagena" su to demantovali. Naš državni vrh je podigao ulog i Nemcima ponudio lokaciju u Inđiji, kao mestu na pola puta između Beograda i Novog Sada, kako bi za radna mesta bio raspoloživ kapacitet od tri miliona stanovnika, koliko živi u široj okolini Inđije.

Uz plac, naša država nudi i izgradnju linije brze železnice do Inđije, kojom bi se za dvadesetak minuta stizalo iz Zemuna do ove varoši. Država će zbog izgradnje Nacionalnog stadiona u Surčinu napraviti šinsku vezu sa prestonicom, a ako se Nemci odluče za Srbiju, ona bi se produžila do Inđije. Završetkom brze pruge od Beograda do Novog Sada, i iz ovog grada će se veoma brzo stizati do buduće fabrike.

Ipak, sve to treba da sačeka odluku iz Volfsburga. Prve informacije, da će ona biti poznata u aprilu, pale su u vodu, tako da se čeka da do novembra budu objavljene zemlja i buduća lokacija fabrike.

Dok traje odlučivanje, naše državno rukovodstvo čini sve da dobije ovu investiciju. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, osim što na ruci nosi "Folksvagenov" sat, kad god je u prilici poručuje da je Srbija, koliko god druge zemlje ponudile za ovo ulaganje, spremna da ponudi više.

I DUALNO ADUT

PRE nekoliko dana i nemački "Frankfurter algemajne cajtung" pisao je mogućnosti dolaska "Folksvagena" u Srbiju. Kao jednu od prednosti naše države naveo je izjave predsednik Vučića i prvog čoveka Privredne komore Srbije Marka Čadeža, koji su objasnili da se kod nas ubrzano usvaja dualno obrazovanje. Oni tvrde da će na ovaj način, kroz istovremeni rad i školovanje, Nemci vrlo brzo doći do neophodnih 5.000 radnika.

HAN: SRBIJA JE KANDIDAT

O MOGUĆEM dolasku "Folksvagena" u Srbiju, na nedavnom Samitu zemalja Zapadnog Balkana u Berlinu, govorio je i Johanes Han, komesar za proširenje EU. On je objasnio da velike kompanije prate evropski put zemlje u koju žele da investiraju, a posebnu pažnju posvećuju poštovanju pravne države.

- Primećujem da "Folksvagen" traži novu lokaciju za fabriku u Jugoistočnoj Evropi. Govori se o Srbiji kao o jednom od kandidata za to. Tu se nešto dešava. Odluka za neku balkansku zemlju bi imala jako psihološko dejstvo. Trudim se da privučem firme u region - rekao je Han. S. S. R.