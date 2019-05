I. MITIĆ | 20. maj 2019. 16:02 |

DAN nakon svečanog otvaranja novog auto-puta kroz Grdeličku klisuru, putnici nisu krili oduševljenje poduhvatom koji su napravili građevinari iz Srbije, Republike Srpske, Bugarske i Španije.

- Novi auto-put čuva ljudske živote. Često prolazim ovom deonicom, pa sam bio svedok teških saobraćajnih nesreća. Koliko god da pazite, u klisuri ste stavljali "glavu u torbu", jer su mnogi vozači nepromišljeni i brzopleti - priča nam kamiondžija iz Makedonije.

Vozači sa kojima smo razgovarali prepuni su pozitivnih utisaka o izvedenim građevinskim radovima, ali i zbog novog pogleda na prelepu Grdeličku klisuru. Sada, kada u njoj nema građevinskih mašina, ona deluje potpuno pitomo, a auto-put ostavlja utisak kao da je oduvek bio njen deo. Prva vozila južnim krakom Koridora 10, kroz klisuru, prošla su u subotu, sat pre ponoći.

- Malo je reći da sam oduševljen. Često prolazim ovuda. Sada imate put kakav se može videti u Švajcarskoj i Austriji. Sve je idealno, a vožnja je provod - smeje se Grk koji živi i radi u Nemačkoj, a zatekli smo ga, na pauzi, na parkingu motela "Predejane".

Njegove utiske dele i mnogi naši građani sa kojima smo razgovarali na petlji kod Vladičinog Hana.

- Čekali smo decenijama, ali smo danas uživali u vožnji. Kao da se nismo vozili Srbijom, već Nemačkom ili Austrijom, ili kao u Grčkoj, kada vozite prema Krfu - kažu Nenad Mladenović i Siniša Verigić iz Vranja.

Mileta Nikoletić iz Mladenovca je često na točkovima. I on je zadovoljan, posebno tunelima i vijaduktima.

- Sada je odlično. Prošao sam starim putem pre dva dana do Surdulice. Bilo je užasno. Zbog gužve, putovao sam duže od pola sata. Sada je to druga priča. Mnogo znači. Putujem stalno i znam koliko je važno kada imate dobar put. Tuneli su me podsetili na one u Italiji - ističe Mileta.

Grupa bajkera iz Vlasotinca i Leskovca je iskoristila lep dan da prvi put prođe novim auto-putem. Tek onako, bez ikakvog povoda ili cilja.

- Meni je divno. Sve je mnogo bezbednije, a vožnja je brža - kaže Goran Stojkov iz Vlasotinca, a njegov kolega Božidar Taskalović dodaje da je cela trasa prelepa, ali da su poseban utisak ostavili tuneli Predejane i Manajle, čija je ukupna dužina 2,8 kilometara.

Bajkeri iz Vlasotinca





U njima, kaže, sve funkcioniše besprekorno. I Aleksandar iz Niša, koga zatičemo u Vladičinom Hanu, zadovoljan je i kaže da je sve za "čistu peticu".

Otvaranje auto-puta je samo kratak predah za izvođače radova. Za njih u Grdeličkoj klisuri ima posla do kraja godine. Treba urediti okolinu moderne saobraćajnice, ali to neće ugrožavati odvijanje saobraćaja. Sva merenja koja su usledila posle prošlogodišnjeg rušenja jedne od kosina pokazaju da je stanje na svim objektima stabilno, ali će radnici nastaviti posao na dodatnoj stabilizaciji nekoliko kosina. Meštani očekuju da država popravi magistralu, lokalne puteve i mostove koji su korišćeni u vreme izgradnje Koridora 10. Takvo obećanje dobili su u subotu od predsednika Vučića lično.

Aleksandar iz Niša nije krio oduševljenje / Foto I. Mitić







MOTEL HRANI POLA PREDEJANA

POPULARNI motel "Predejane" je "žila kucavica" ovog mesta, pa u ovom objektu i celom mestu očekuju da vide kako će se otvaranje novog auto-puta odraziti na njihovo poslovanje. Do motela "Predejane" je moguće doći petljom, odmah posle izlaska iz istoimenog tunela. Petlja je udaljena 1,7 kilometara od objekta, prema Vranju. Putnici namernici mogu da koriste i petlju kod Grdelice, pa da magistralom dođu do motela, a da putovanje ka jugu nastave priključenjem na novi auto-put.

- Broj gostiju će se sigurno smanjiti. Od motela ne očekujem dobit, već samo prihode koji će biti dovoljni da zadržim postojeće radnike čija je egzistencija vezana za motel. Trudićemo se da i dodatnim sadržajima privučemo turiste - kaže Dragan Pavlović, vlasnik motela.

VUČIĆ: KAD SE RADI, TU JE REZULTAT





NA instagram-nalogu predsednika Srbije Aleksandra Vučića u nedelju je objavljena poruka.

- Nešto radite i gradite, i za to vam je potrebno vreme i onda se pokaže rezultat - poruka je objavljena nakon što je u subotu otvoren južni krak Koridora 10 kroz Grdeličku klisuru.

Uz poruku je objavljen i kratak video na kome se vidi da se i predsednik Vučić u subotu uveče u svom autu, "škodi oktaviji" provozao tim putem. Predsednik je u videu još naglasio:

- Mislim da ste videli drugačiju Srbiju, uspešniju i moderniju za koju smo verovali da možemo da je napravimo. Srbija mora da nastavi da se takmiči sa sobom i sa svojim manama, ali i da se takmiči sa svima.