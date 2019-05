Tanjug | 19. maj 2019. 12:33 > 15:50 |





Predsednik Srbije je taj intervju dao tokom vožnje, sinoć, upravo otvorenom deonicom Koridora 10 kroz Grdeličku klisuru.



On je rekao da je juče bio predivan dan i da misli da su svi ljudi bili zadovoljni.



"Nešto radite, gradite. Za to vam je bilo potrebno vreme i onda se prikaže rezultat. Mislim da ste i vi bili zadovoljni, jer ste videli drugačiju Srbiju, uspešniju, moderniju. Srbiju za koju smo verovali da možemo da je napravimo, tako da sam baš srećan", naglasio je predsednik Srbije.



Kako je naveo, Srbija mora da nastavi da se takmiči sama sa sobom, sa svojim manama, da ih pobeđuje, prevazilazi ih.



Ali, dodaje, Srbija mora da se takmiči i sa svima drugima, jer, ističe, zemlje oko nas napreduju i svi se bore.



"To je jedna stalna utakmica", istakao je Vučić.



Kako navodi, dovoljno je da se pogleda kako je Poljska izgledala pre 40 godina, a kako danas, kako je Srbija izgledala pre 40 godina, a kako danas.



On je podsetio da je Srbija u periodu od 2008. do 2013. godine podigla bruto domaći proizvod za svega 700 miliona, a da je u poslednjih pet godina za 6,5 milijardi.



Prolazeći pored tunela Predejane, Vučić kaže da postoji bojazan "za Dragana, vlasnika motela, koji zapošljava celo selo" kako će opstati, jer više nije na glavnom putu.



Pomoći ćemo mu, stavićemo jedan znak za njegov motel, kako bi ljudi mogli da svrate, rekao je predsednik Srbije.



Prema Vučićevim rečima, nacionalni simbol je nešto najlepše.



"Volim i što je nacionalni simbol i ovaj tunel. Pogledajte, mnogo je važno što je asfalt ovde, a ne beton. Signalizacija je fantastična sa ovim džet-ventilatorima, izuzetno izgleda", napomenuo je Vučić.

Srbija mora da nastavi da se takmiči sama sa sobom, sa svojim manama, da ih pobeđuje, i prevazilazi, poručuje predsednik Srbije Aleksandar Vučić u intervjuu portalu Telegraf.Predsednik Srbije je taj intervju dao tokom vožnje, sinoć, upravo otvorenom deonicom Koridora 10 kroz Grdeličku klisuru.On je rekao da je juče bio predivan dan i da misli da su svi ljudi bili zadovoljni."Nešto radite, gradite. Za to vam je bilo potrebno vreme i onda se prikaže rezultat. Mislim da ste i vi bili zadovoljni, jer ste videli drugačiju Srbiju, uspešniju, moderniju. Srbiju za koju smo verovali da možemo da je napravimo, tako da sam baš srećan", naglasio je predsednik Srbije.Kako je naveo, Srbija mora da nastavi da se takmiči sama sa sobom, sa svojim manama, da ih pobeđuje, prevazilazi ih.Ali, dodaje, Srbija mora da se takmiči i sa svima drugima, jer, ističe, zemlje oko nas napreduju i svi se bore."To je jedna stalna utakmica", istakao je Vučić.Kako navodi, dovoljno je da se pogleda kako je Poljska izgledala pre 40 godina, a kako danas, kako je Srbija izgledala pre 40 godina, a kako danas.On je podsetio da je Srbija u periodu od 2008. do 2013. godine podigla bruto domaći proizvod za svega 700 miliona, a da je u poslednjih pet godina za 6,5 milijardi.Prolazeći pored tunela Predejane, Vučić kaže da postoji bojazan "za Dragana, vlasnika motela, koji zapošljava celo selo" kako će opstati, jer više nije na glavnom putu.Pomoći ćemo mu, stavićemo jedan znak za njegov motel, kako bi ljudi mogli da svrate, rekao je predsednik Srbije.Prema Vučićevim rečima, nacionalni simbol je nešto najlepše."Volim i što je nacionalni simbol i ovaj tunel. Pogledajte, mnogo je važno što je asfalt ovde, a ne beton. Signalizacija je fantastična sa ovim džet-ventilatorima, izuzetno izgleda", napomenuo je Vučić.





Foto: I. Mitić







Osim regionalnih puteva, gledaćemo, kako kaže predsednik Srbije, da dodatno uredimo put Paraćina, pa do skretanja za Šarbanovac i Zaječar.



Dolaskom novih investitora, dolaskom Zi Đina u Bor, to će biti veliki napredak, dodao je on.



"Jedina bojazan koju imam, jer smo stvari postavili dobro, jeste situacija na Kosovu. Nikakvih drugih problema nemamo", naglasio je Vučić.



Ovaj Moravski koridor je od izuzetnog značaja i on povezuje Čačak, Kraljevo i Kruševac i više manjih mesta, naglasio je Vučić i dodao da se time spajaju koridori 10 i 11.



"Mi se sada borimo za ove koridore, da pridobijemo putnike. Ove godine ćemo imati 67 miliona, pre tri godine smo imali 32 miliona", rekao je on istakavši da je cilj da se dođe do 120 miliona.



Sada radimo Beograd-Budimpešta, ali će svi ići prugom iz centralne Evrope i to Beč-Budimpešta-Beograd, bilo da se ide na Skoplje-Solun-Atinu ili Sofiju-Istanbul, naveo je predsednik Srbije.





Printskrin Telegraf.rs



Posle toga moramo da radimo ovaj Koridor 10 kroz centralnu Srbiju, imamo ugovor i radi se Niš-Dimitrovgrad za 263 miliona evra, varimo prve cevi za gasovod, do kraja godine moramo završiti gasovod, rekao je Vučić.



Kaže da ima drugačijih mišljenja i da bi bilo nezdravo da ih nema.



"Ali kad pričate podeljeno, to znači da je to negde 48-52, 49-51.. pa to nema veze s tim. Oni institiraju da je srpsko društvo podeljeno, jer kada je njih 10 odsto, smatraju da su jednako vredni kao da ih je 90 odsto", rekao je Vučić.



Kako kaže, neće da prihvata podeljenost, ali hoće različitosti, ako su zasnovane na argumentima, ozbiljnosti i odgovornosti.



Intervju je, inače, dao vozeći sopstvenu škodu oktaviju, uz opasku da mu se takva prilika retko pruža od kada je na čelu države.



Ekipi Telegrafa, koju je povezao svojim automobilom, rekao je da nije dugo vozio putevima Srbije, pa zato ima "i malo tremu", ali je, ističe, presrećan zbog završetka autoputa.



Škoda oktavija je njegov lični automobil, 2006. godište, koja se, kako kaže, poslednjih 5-6 godina i ne vozi.



O OČEKIVANjIMA OD SEDNICE SKUPŠTINE I KIM



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić od predstojeće sednice Skupštine Srbije o Kosovu i Metohiji očekuje da se građanima pokaže šta je to što se zaista zbiva, šta je urađeno dobro, šta pogrešno i šta je to što može još da se uradi.



On je, u intervjuu portalu Telegraf, rekao da ne očekuje da se neko iz opozicije složi s tim.









Printskrin Telegraf.rs









Kako ističe, suština je da imamo pravo da iznesemo šta je to što smo uradili, šta ćemo raditi, kakvi su nam planovi.



"Druga stvar je ta što nekima od njih ne odgovara da kažu ''vidi, ovi su uspešniji, pa zato gubimo izbore'', nego će uvek biti krivi mediji ili ko zna ko već", kaže Vučić.



Upitan da li bi sednica 27. maja u Skupštini Srbije posvećenoj KiM mogla da bude začetak dijaloga između vlasti i opozicije, Vučić je rekao da dijaloga ima svakog dana i da "niko od nas ne čezne da se sretne jedan s drugim, niti se mnogo volimo, niti treba da se foliramo kako ćemo mnogo da se volimo".



Nemam velike snove, ali mislim da je važno da se čuje argumentacija, naglasio je predsednik Srbije.



On je izneo očekivanje da će današnji izbori na severu KiM proteći mirno i kaže da je siguran da će 99 odsto Srba glasati za Srbe i politiku koja podržava Beograd.





Printskrin Telegraf.rs









Upitan da li i šta može da se desi u narednih mesec i po dana do 1. i 2. jula kada je u Parizu zakazan nastavak razgovora između Beograda i Prištine, Vučić je rekao da nema nikakve sumnje da ne može ništa da se dogodi.



"Da li će nešto u pojavnom obliku da se dogodi, da bude tobož nešto manje agresije i nešto prijatnije", to je već pitanje, rekao je predsednik Srbije u intervjuu Telegrafu.





PORUKA NA INSTAGRAMU: SAMO KAD SE GRADI I RADI, TU JE REZULTAT







Na Instagram nalogu predsednika Srbije Aleksandra Vučića danas je objavljena poruka da kada nešto radite i gradite onda dođe i rezultat.



"Nešto radite i gradite, i za to vam je potrebno vreme i onda se pokaže rezultat", poruka je na nalogu "budućnostsrbijeav", koja je objavljena nakon što je juče otvoren južni krak koridora 10 kroz Grdeličku klisuru.





Pročitajte još - VUČIĆ SVEČANO OTVORIO AUTOPUT: Kiptim od sreća, radosti i ponosa, za ovako nešto veliko, moćno i lepo, što nadilazi naše snove (FOTO+VIDEO)



Uz poruku je objavljen i kratak video na kome se vidi da se i predsednik Vučić lično provozao tim putem u subotu uveče. Uz poruku je objavljen i kratak video na kome se vidi da se i predsednik Vučić lično provozao tim putem u subotu uveče.