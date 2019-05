Tanjug | 14. maj 2019. 10:44 > 11:53 |

BEOGRAD - Potrebni su nam pamet i nove tehnologije, poručuje predsednik Srbije Aleksandar Vučić, uz ocenu da je investicija američke kompanije NCR u izgradnju najsavremenijeg tehnološkog kampusa na Novom Beogradu jedna od pretpostavki za bolju budućnost naše zemlje.Vučić je, na polaganju kamena temeljca za kampus, rekao da i ova investicija pokazuje da odnosi između Srbije i SAD mogu da budu neuporedivo bolji.Dodao je da će novi NCR kampus biti veći od kampusa te kompanije u Atlanti. "Mi smo mali da bi menjali budućnost SAD, ali verujem da možemo u skladu sa našom veličinom da doprinesemo da SAD bude za nijansu još uspešnija", rekao je Vučić.Prema njegovim rečima, danas se vraća osmeh na lice Srbije. "Donosimo osmehe ne samo za do sada zaposlenih 3.135 ljudi i novih 1.000 koji će biti zaposleni u kampusu, već vrahacmo osmeh na lice celoj Srbiji", naglasio je Vučić.PROČITAJTE JOŠ -Predsednik Srbije i predsednik korporacije NCR Majkl Hejford prethodno su položili kamen temeljac za izgradnju najsavremenijeg tehnološkog kampusa, koji podiže američka kompanija NCR na Novom Beogradu.Zatim su temeljac položili i na digtalan način polaganjem šaka na digitalnu "crnu kocku". Vučić kaže da veruje da zajedničkim radom možemo da stvorimo uslove za bolju budućnost našeg naroda.Vučić je istakao da je Srbija podržala taj projekat sa 14 miliona evra, kao i da su Srbiji potrebne nove tehnologije i pamet, koja će sve da doživaljava kao izazov koji treba rešiti, a ne kao problem. Ovde će raditi 4.000 ili 5.000 ljudi dnevno i stvarati uslove za bolju budućnost naše zemlje.Kaže da je pisac Vilijam Gibson stvorio izraz "sajber spejs" svojevremeno rekao da je budućnost već ovde, samo nije ravnomreno raspoređena. "Sa NCR i sa ovim kampusom i sa našom pameću mi činimo baš ono čemu Gibson teži, raspoređujemo ravnomerno budućnost i uzimamo deo koji nam pripada. I učestvujemo u njenoj izgradnji i izbegavamo najgori scenario za svaku državu da zaostanemo u budućnosti i samim tim iz nje budemo izbačeni", naglasio je Vučić.Srbiji danas, ističe, potrebne su više nego bilo šta pamet i nove tehnologije. "Što više ovakvih mesta otvorimo i što više razvijamo svoju pamet i upotrebljavamo za rešavanje konkretnih situacija i izazova, to će nam i budućnost biti bliža onome što Mičio Kaku, tvorac čuvene knjige Fizika budućnosti, zove bajkom i mestom na kojem je sve moguće", istakao je predsednik Srbije.Zbog toga nam je NCR tako važan jer je to kompanija koja nam pokazuje da je moguće ono što nam se dugo činilio nedostižno, zato što nas uči da smo sposobni za velika dela i da nema ciljeva i zadataka koji se ne mogu ostvariti. "To je put kojim je Srbija definitvno krenula i od kojeg više nećemo da skrenemo", rekao je predsednik Srbije.Vučić je takođe obelodanio da je Srbija prvi put uvrštena na listu svetskih destinacija za softvere, naučne inovacije i tehnologije - peti smo u svetu po broju talaneta za softvere i blokčejn, a jedini u regionu. I to pokazuje, dodaje on, da smo ovo zaslužili zahvaljujući znanju i pameti mladih ljudi .I na to me moramo da radimo na imamo više takvih ljudi. "Sa ponosom mogu da vam dam još jednu informaciju, da u gimnazijama do 17. maja primamo prijave za specijalizovana odeljenja - za internet, za softverske tehnologije i do sada je prijavljeno 1.630 mladih ljudi", rekao je Vučić.Kako kaže, verujemo da će u budućnosti biti još više jer njima je garantovan dobar posao, dobre plate i sugurna i dobra budućnost u našoj zemlji. "Srbija želi da ulaže u svoju pamet i hoće projekte, da sa kompanijama poput NCR nagrađujemo i razvijamo našu pamet".On je naglasio da nije lako dovesti NCR i da to nikada ne bismo učinili bez više potpredsednice za korporativni marketing Marije Živanović koja se u Americi, Atlanti i Vašingtonu, borila za svoju Srbiju. "Voleo bih kada bismo imali više takvih primera. Hvala Vam Marija što volite Srbiju, na energiji, trudu i znanju koje ste uložili u pomoć Srbiji", poručio joj je predsednik.Vučić je podvukao da je Srbija pomogla projekat NCR sa 14 miliona evra i da to bilo moguće zahvaljujući merama fiskalne konsolidacije, jer je država sada na stabilnim nogama, a javne finansije pod punom kontrolom.Verujem da će i ovo što ćete ovde da izgradite biti nesto čime će se Srbija odužiti i NCR-u i vama lično i SAD, jer ćemo moći da doprinesemo i napretku kompanije, pa i SAD, poručio je Vučić.Imajući sve u vidu, predsednik je rekao da je uveren da ćemo doživeti iznenađenje, ravno onom od pre jednog veka, kada su i pored članka u Njujork tajmsu da su "leteće mašine nemoguće", braća Rajt uspela da polete."Uspećemo i mi da poletimo i da stignemo do visina o kojima sanjamo", poručio je Vučić i dodao da je zato kampus na Novom Beogradu važan. On je naveo da saradnja donosi donosi bolje, sadržajnije i odnose koji će da budu zasnovani na drugačijim osnovama i na još većem poštovanju Srbije i SAD."Želimo još više američkih kompanija. Ovo je američka kompanija koja zapošljava najveći broj ljudi u Srbiji i na tome sam im zahvalan. Ali, zahvalan sam i našim ljudima, pre svih mladima koji ovde rade i koji su podiogli Beograd i Srbiju na pijadestal i pokazali da može da se takmiči sa svetom i da bude uspešnija od mnogih", rekao je predsednik.On se obratio američkim partnetima iz kopmanije obećavši im da će košarkaška reprezentacija Srbije da se bori i da u Kini na svetskom prventstvu. "Verujem, pošto smo dve najbolje košarkaške nacije u svetu, nadam se da ćemo i u savremenih tehnologijama i modernim uslugama, moći da napravimo saradnju i budemo najuspešniji u svetu. A, iz ovog kampusa dobijamo nov vrednost, novo znanje i drugačiju budućnost", podvukao je predsednik.Na kraju, poželo je uspeh u radu kompanije. NCR kampus će biti najveći tehnološki kampus te kompanije u Evropi, a završetak radova je planiran za početak 2021. godine. Investicija u novi kampus je vredna oko 90 miliona dolara i nalaziće se u Bloku 42 u Bulevaru Milutina Milankovića, preko puta ulaza u Super Vero.Predstavnica NCR Srbija Marija Živanović Smit, koju je predsednik odlikovao medaljom zbog zasluga za dolazak te američke korporacije u Srbiju, izjavila je da je polaganje kamena temeljca za kampus NCR epski dan za istoriju kompanije, Srbiju i srpsko-američke odnose.Ona je napomenula da NCR u Srbiji zapošljava više od 3.000 "blistavih umova" koji su doneli talenat i kreativnost, te posebno zahvalila predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću na beskrajnoj energiji."Velike stvari se dešavaju kada kada se spojimo Srbiju i Ameriku. Pogledajmo primere Nikole Tesle, Mihaila Pupina, ratne heroje Mičel Pejdž i Aleksu Mandusića ili sportiste poput Vlade Divca i Pita Maravića...", rekla je Smit.Na Novom Beogradu danas je označen početak gradnje najsavremenijeg tehnološkog kampusa NCR-a, koji će biti najveći tehnološki kampus te kompanije u Evropi.Investicija je vredna oko 90 miliona dolara. Zgrada kampusa će zauzimati površinu od oko 30.000 metara kvadratnih i imaće dva nivoa ispod zemlje za parking, prizemlje u kome će se nalaziti maloprodajni i ugostiteljski objekti i još sedam spratova najsavremenijeg poslovnog prostora. U kampusu će moći da radi više od 4.200 ljudi.NCR je sjajan primer zbog čega sve više američkih kompanija želi da investira i otvara radna mesta u Srbiji, poručio je danas u Beogradu ambasador SAD Kajl Skot, na ceremoniji kojom je obeležen početak izgradnje najsavremenijeg tehnološkog kampusa NCR-a u Evropi.Skot je rekao da je NCR u Srbiju došao nakon analize investicione klime, a zbog visoko školovane i tehnički osposobljene radne snage koja govori strane jezike, predvidivosti kretanja tržišta, sve bolje infrastrukture i podrske Vlade Srbije. "Što Srbija bude više radila na jačanju tih ključnih elemenata, sve više američkih kompanija će slediti primer NCR", rekao je Skot.On je naveo da je novi kampus "blistav simbol saradnje dve zemlje i privrede" i polazna osnova za mlade da napreduju i vode zemlju u buduće digitalne transformacije. Dodao je da će kampus doprineti razvoju inovacija i u Srbiji i SAD, te da će stručnjaci u Srbiji doprinositi globalnom uspehu NCR.Prema rečima Skota, kompanije iz SAD uložile su do sada četiri milijarde i zaposlile više od 20.000 ljudi. "Nijedna kompanija kao NCR nije zabrležila ovakav rast", dodao je ambasador SAD.Naveo je i da je kampus NCR nešto najbolje što Srbija može da ponudi, uz odlične plate, odlične radne uslove i mogucnost napredovanja. Ambasador je zahvalio Vladi Srbije što je podržala NCR i omogućila da izgradnja kampusa počne brzo i efikasno.