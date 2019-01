S. B. | 31. januar 2019. 19:02 |

NAŠI ljudi su se pokazali vrlo sposobni da u kratko vreme, na više jezika, klijentima sa različitih tačaka sveta objasne kako da poprave bankomat, kasu ili neki sličan tehnički uređaj. Upravo je to osnova poslovanja američke kompanije NCR koja je, zadovoljna dosadašnjim uspehom u Srbiji, najavila nova ulaganja. Na proleće će investirati još 90 miliona dolara i sagraditi svoj kampus u novobeogradskom bloku 42. Na jednom mestu okupiće sve radnike, a veruju da će ih dotad biti - 4.200.

NCR je u Srbiju došao 2012. godine. Kako objašnjava Stefan Lazarević, direktor ove kompanije za Srbiju, kad je NCR došao u našu zemlju ideja je bila da odavde pružaju osnovni vid tehničke podrške i zaposle 300 do 600 ljudi. Zahvaljujući talentovanim radnicima koji govore više od 20 stranih jezika i imaju različite IT veštine i tehnička znanja, a spremni su da rade za mnogo manje novca negoli oni u drugim državama, NCR danas u Srbiji zapošljava 3.100 ljudi. Plan je da do kraja ove godine za njih radi 3.600 ljudi, a dok se sagradi kampus, u 2020. godini, verovatno i 4.200. Što je najmanje sedam puta više od prvobitnog plana zapošljavanja.



- To će biti regionalni centar NCR koji će se prostirati na 30.000 kvadratnih metara - istakla je premijerka tokom posete ovoj kompaniji u Sjedinjenim Američkim Državama. - Pokazali smo da idemo na transformaciju ekonomije zasnovanu na znanju i inovacijama, kao i našoj poreskoj politici. Mi od 1. januara imamo posebne poreske olakšice ukoliko kompanije ulažu u istraživanje i razvoj i inovacije i nadam se da će NCR dalje da se širi u Srbiji, a da će biti i drugih kompanija.



PODSTICAJI

MINISTARSTVO privrede i NCR potpisali su 2017. godine ugovor o dodeli podsticaja od 10,2 miliona evra za izgradnju novog poslovnog prostora u Srbiji. Ova kompanija je u tom trenutku zapošljavala 2.134 radnika. Tada je počela priprema izgradnje novog poslovnog objekta u Beogradu.