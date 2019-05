Tanjug | 09. maj 2019. 14:37 | Komentara: 0

Od svih nemačkih firmi koje posluju u Srbiji, 57 odsto zadovoljno je uslovima poslovanja u našoj zemlji, rezultati su ankete koju je sprovela Nemačko-srpska privredna komora (AHK) koja je pokazala da bi se svi nemački investitori koji posluju u Srbiji ponovo odlučili da ovde ulažu.

Na predstavljanju rezultata ankete nemački amabasador Tomas Šib rekao je da je dobro što je 25 odsto nemačkih firmi veoma zadovoljno uslovima poslovanja u Srbiji.

"To je dobar podatak i tako ćemo doći do sveukupne brojke veće od 80 odsto onih koji su se pozitivno izrazili o uslovima poslovanja u Srbiji i to je još jedno poboljšanje u odnosu na 2018. godinu", rekao je Šib.

Ambasador Nemačke je rekao da je kada je stupio na tu dužnost zvanično u Srbiji bilo zaposleno 48.000 ljudi u nemačkim firmama, a da je samo za godinu dana 60.000 zaposlenih.

To je, ocenio je, veliki napredak koji pokazuje pozitivan razvoj za koji su, naglašava, zaslužne reforme u Srbiji i uspešna makroekonomska situacija.

Podsetio je da je ove sedmice Svetska banka sačinila analizu po kojoj je rast Srbije u ovom trenutku 4 odsto na godišnjem nivou, a da SB vidi potencijal za rast od 7 odsto, ali pod uslovom da se reforme nastave i da privatni sektor bude jači.

"Nadamo se da će taj potencijal biti iskorišćen", poručio je Šib.

Naveo je da uvek postoje mogućnosti da se stvari poprave, jer je, dodaje, jasno gde su izazovi.

Šib je naglasio da je važno što u Srbiji ima sve više takozvanih "složenih inevsticija" koje omogućavaju otvaranje novih radnih mesta za kvalifikovaniju radnu snagu.

Kaže da je važzno da postoje takva radna mesta i da to ujedno doprinosi da investicija bude dugoročna.

Ambasador je rekao da je primetno da mnoge kompanije svoje razvojne i istraživačke aktivnosti prebacuju upravo u Srbiju što smatra važnim.

Ocenio je da je važno i uvođenje dualnog obrazovanja i dodao da je treba ojačati saradnju između nauke, univerziteta i privrede, kao i da je neohodno ponuditi praksu u nemačkim firmama.

Uveren je da bi to uticalo na da se smanji odlazak radne snage u inostranstvo.

Srbija se, navodi Šib, nalazi na pravom putu i teži ka članstvu u EU, i što brže bude sprovodila reforme brže će se kretati ka EU.