Predsednik Srbije Al eksandar Vučić smatra da su šnase Srbije za dolazak "Folksvagena" male, jer nemamo PEM konvenciju, za razliku od konkurenata iz EU, ali da je u svemu ostalom Srbija ispred svih i neuporediva kao konkurent.

On je to rekao na konferenciji za novinare na kojoj je obelodanjeno da će novi investitor u Srbiji i to u sektoru visokih tehnologija biti nemačka kompanija MTU.

Vučić je napomenuo da je danas razgovarao i sa predstavnicima kineske kompanije "Šinđi" koja će od 2020. otvoriti 1.000 radnih mesta u Nišu, a proizvodi svetla za automobile, te da sutra dolazi još jedna nemačka kompanija, iz automobilskog sektora.

"Ni sami nismo očekivali ovakav priliv. Mora da se radi naporno da to možemo da prihvatimo na profesionalni način", rekao je predsednik, dodajući da se na svemu tome radi u saradnji sa nemačkom vladom, konkretno sa savetnikom Jirgenom Heskensom.

"Svaki dan se radi na tome, za to živimo", rekao je on.

U vezi "Folksvagena" poručuje da ne treba imati prevelika očekivanja, mada će Srbija dati sve od sebe.

"Borićemo se do kraja jer mislimo da smo najbolji", poručio je Vučić .

Na pitanje da li i to može da doprinese da se "Folksvagen" opredeli za našu zemlju , Vučić kaže:

"Mislim da su nam male šanse iz različitih razloga, ali ima nešto na šta sam ponosan i nešto čime niko ne može da se pohvali - svi koji rade sa ''Folksvagenom'' a imaju svoje predstavništvo u Srbiji uputili su pismo toj kompaniji, ali i nemačkoj vladi, ističući da je Srbija najbolje mesto. To se nije desilo u zemljama konkurentima. Hvala i ''Bošu'' i svima drugima."

Vučić navodi da su naše šanse male pre svega zbog toga što Srbija nema PEM konvenciju, koju zemlje EU imaju, i to je, kaže, razlog zašto neka od zemalja iz EU ima prednost.

"U svemu drugom mislim da je Srbija ispred svih i to kažem najotvorenije i najčistije, da je Srbija neuporediva u odnosu na sve druge i to je ono što lično i iskreno mislim, poštujući pri tome konkurente jer su to sve ozbiljne zemlje. Tu nema igre, borimo se za nešto što je važno. Srećan sam što smo se izborili za MTU", kaže predsednik Srbije.

Dodaje da je to novi početak za srpsku avioindustriju, a posle njih doći će i druge kompanije iz tog sektora.