S. Mišljenović | 23. april 2019. 13:35 | Komentara: 0

Premijer Srbije Ana Brnabić izjavila je danas na Jahorini da su digitalizacija i komunikacione tehnologije najvažnija ekonomska tema kojom bi trebalo da se bave i Republika Srpska i Srbija, jer četvrta industrijska revolucija, odnosno inovacija i digitalizacija omogućavaju više novca za građane i privredu, ali i kvalitetniji život građana.





-Uvođenje elektronske uprave u zemlji najbolji je odgovor za efikasnu, transparentnu državnu upravu, za efikasnije usluge građanima i najbolja alatka u borbi protiv korupcije", istakla je Brnabićeva na otvaranju dvodnevnog "Jahorina ekonomski forum 2019" pod nazivom "Ekonomija novog doba - inovacije, digitalizacija i komunikacione tehnologije kao baza ekonomskog razvoja".

Ona je navela da relativno male države poput Irske i Estonije, oslanjajući se isključivo na inovacije i tehnologije, ostvaruju godišnji ekonomski rast veći od 10 odsto, na čemu im mogu pozavidjeti mnogo veće zemlje.



-Tehnologije donose velike prilike za rast, ne samo za pojadinačne kompanije, već i za države", istakla je ona, te dodala da je to zbog digitalizacije i automatizacije.

Prema njenim riječima, digitalizacija omogućava protok informacija koji je trenutan, bez logističkih poteškoća koje prate protok fizičke robe, što omogućava kompanijama da pristupe cijelom svijetu.

Brnabićeva je navela primjer srpske kompanije "Nordeus" koja proizvodi video-igrice za mobilne telefone, koja, za 10 godina svog poslovanja, ostvaruje godišnji prihod od 75 miliona evra, a zaposleni su u 22 zemalja širom svijeta.

Kada je riječ o automatizaciji, premijer Srbije kaže, da ona čini poslovni proces efikasnijim.

- To znači da će naše kompanije ili brzo rasti ili će to učiniti neke druge firme, što će dovesti do toga da naše kompanije neće moći da se takmiče na svjetskom tržištu", rekla je predsjednik srpske Vlade.



Prema njenim riječima, Srbija, Republika Srpska i BiH imaju neke konkuretne prednosti kao što je jako tehničko obrazovanje, srednje stručne škole, ali i gimnazije, ali su tu i jaki tehnički fakulteti, kao i prirodni, što pomaže da se IKT sektor brzo razvija i postaje najbrže rastuća izvozna grana privrede.

Ona je naglasila da je obrazovanje ključni alat, koji će odrediti gdje će jedna zemlja biti, dodajući da obrazovanje mora biti takvo da nauči djecu da razmišljaju, kako bi mogla biti spremna za ona zanimanja koja će se tek pojaviti u budućnosti.

Brnabićeva je rekla da su vremena u kojima se živi veoma turbulentna, ne samo na Balkanu, već u cijelom svijetu, te naglasila da je u takvim vremenima od izuzetnog značaja politička stabilnost i mirno okruženje, što je preduslov za privredni rast i jaku ekonomiju.

- To je on što je potrebno cijelom regionu. Srbija ulaže velike napore i veliki politički kapacitet i energiju da se gradi politički stabilan i integrisan Balkan koji ekonomski može da ide napred", naglasila je ona.

Brnabićeva je dodala da je vlada na čijem je čelu donijela odluku kojom Republici Srpskoj uplaćuje 9,3 miliona evra za ovu godinu, za realizaciju 37 projekata

-Ovim sredstvima ćemo zajedno sa Vladom Republike Srpske rekonstruisati domove zdravlja, kulturne centre, škole, izgraditi nove vrtiće, sportske dvorane", rekla je ona.