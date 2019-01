P. Ž. | 29. januar 2019. 14:02 |

UKOLIKO se ne izmeni odluka osiguravajućih kuća da gazdama tehničkih pregleda za svaku polisu obaveznog osiguranja, koju naplate prilikom registracije vozila, daju proviziju od pet odsto vlasnici kola bi, vrlo brzo umesto plaćanja "sve na jednom mestu" morali da idu na šaltere osiguravača.

- Razmišljam da otkažem saradnju osiguravajućim kućama sa kojima dugi niz godina poslujem - kaže za "Novosti" jedan od vlasnika linije tehničkog pregleda u Beogradu. - Jednostavno, sa pet odsto provizije ne isplati mi se da u mojim prostorijama izdajem polise.



To praktično znači da bi vlasnici vozila prvo išli na tehnički pregled a zatim do najbliže "ispostave" neke od osiguravajućih kuća da plate polisu obaveznog osiguranja. Automatski bi to značilo da bi i po registracione nalepnice morali u MUP jer tehnički pregledi više ne bi mogli da nude "kompletnu uslugu".

Da stav našeg sagovornika nije usamljen, potvrđuje nam predsednik Upravnog odbora Nacionalne asocijacije tehničkih pregleda (NATEP) Vladimir Marinković.

- Umesto provizija od 15-20, pa i 30 odsto koliko su osiguravajuće kuće davale vlasnicima tehničkih pregleda sada se daje svega pet odsto, pa su i prihodi znatno smanjeni.

Prva reakcija je, kaže Marinković, bilo podizanje cene tehničkih pregleda, ali se ispostavilo da je to "odluka na kratke staze".

- Jednostavno, reagovalo je tržište pa su i cene tehničkih pregleda morale da idu naniže, a da bi poslovali rentabilno vlasnici TP moraju da smanjuju troškove pa je ukidanje izdavanja polisa najlogičniji potez.

Računica kaže, objašnjavaju naši sagovornici, da na liniji tehničkog pregleda, u jednoj smeni (po novim propisima vozilo mora da bude na pregledu najmanje 30 minuta), mogu da pregledaju prosečno 10 kola.

- To znači da ako po polisi obaveznog osiguranja ostaje 500-600 dinara zaradite maksimalno 5.000-6.000 dnevno. Pomnožite to sa 24 radna dana i shvatite da nemate dovoljno da platite dva radnika, a kamoli da nadoknadite druge troškove od računara, grejanja, interneta i slično - kaže Marinković.



RADNA GRUPA

U udruženjima tehničkih pregleda u Srbiji kažu da su se, posle smanjivanja provizije na pet odsto od strane osiguravajućih kuća obratili Narodnoj banci Srbije, koja je jedina nadležna da odredi visinu provizija.

- Rečeno nam je da je formirana radna grupa koja će razmatrati, između ostalog, i visinu provizija - kaže Marinković - Rok je, kažu, kraj marta.