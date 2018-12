J. Su. - M. N. S. | 26. decembar 2018. 21:01 | Komentara: 0

NEMA gužve, jurnjave i posebnih priprema. Doček Nove godine kod kuće ima mnogobrojne prednosti, a najznačajnija je ona koju diktira kućni budžet. Proslava u krugu porodice je mnogo isplativija varijanta od onih koje nude ugostitelji ili turističke agencije. Najjeftinija večera uz nekoliko pića u restoranu staje 2.400, a kompletan praznični meni za četvoročlanu porodicu oko 8.000 dinara.

Jedna od prednosti proslave kod kuće je pazar na čekove, odnosno kupovina osnovnih potrepština na odloženo plaćanje. Tako se novogodišnji meni može platiti na poček i do 300 dana, koliko odobravaju veliki trgovinski lanci. Tako će mnogi građani prazničnu večeru za doček 2019. otplatiti tek uoči dočeka 2020. godine.

Uobičajeno, Novu godinu u krugu porodice dočeka gotovo 70 odsto građana. Ostatak putuje, slavi u restoranima, a mali broj njih je na svom radnom mestu.

- Otkako su nam se rodila deca Novu godinu slavimo kod kuće - priča nam Milena S. iz Niša. - Tog dana su na meniju meso, salate, pite i torta. Naravno, uvek kupimo i piće da bismo počastili goste. Koliko sam računala, za namirnice će mi biti dovoljan jedan ček, a za piće i neke sitnice će biti dovoljno još 2.000-3.000 dinara.

Novogodišnjim praznicima se uvek raduju i trgovci, jer se u to vreme pune i korpe i njihove kase. Posebnim akcijskim sniženjima pokušavaju da ubede potrošače da dođu kod njih i pazare baš u njihovim marketima.

- Uoči dočeka Nove godine najprodavanije je meso - kaže nam Olivera Ćirković, pi-ar "Univereksporta". - Nema korpe u kojoj nema svežeg mesa, ribe ili prasetine. Velika je potražnja i za delikatesom, pa su snižene cene sireva i suhomesnatih prerađevina. Interesantno je da se pred kraj godine ne štedi ni na skupljim alkoholnim pićima, čija je prodaja najveća u ovo doba godine. Specijalno za naše potrošače na novogodišnjoj akciji su najtraženiji proizvodi, i to po cenama nižim od 30 do 50 odsto. I sve to može da se otplati na odloženo od 180 dana, bez obzira na vrednost kupovine. Vlasnici "dina" kartice kupovinu mogu da podmire na šest rata, bez kamate.

ZA 20 EVRA NAJSKROMNIJE

DOČEK Nove godine po prestoničkim hotelima i kafanama ne može da prođe bez 50 evra. To uglavnom podrazumeva piće i svečanu večeru. Ipak, mnogi kafići naplaćaju ulaz dvadesetak evra. U zavisnosti od lokala, neko ima uključeno samo piće dobrodošlice i malu zakusku, dok pojedini organizuju švedski sto i piće cele večeri.

Ipak, ima hotela i restorana u Skadarliji gde doček košta i do 100 evra po osobi. Kako kažu, uz dobre i poznate orkestre, u novu godinu ulazi se uz bogatu večeru i neograničenu količinu pića.