A. Ećimović | 21. novembar 2019. 21:59 | Komentara: 0

MALENI, sedmogodišnji Vuk Paunović iz Beograda ima najteži oblik epilepsije, a njegovi roditelji se nadaju da su za stanje svog sina našli lek u dalekoj Kini. Putovanje i boravak na tamošnjoj klinici za lečenje ove bolesti ne mogu da finansiraju od svojih plata ekonomiste i snimatelja, pa su se za pomoć obratili Fondu humanosti "Večernjih novosti".

Pročitajte još: O tac Sofije Nakić krivi birokratiju: Dugo smo čekali dokumentaciju, da smo samo ranije stigli u Atinu

Marija i Dušan Paunović, zajedno su od studentskih dana i vredno rade kako bi na pravi put izveli svoje petoro dece, jer uz Vuka imaju još četvoro - Viktora (10), Andriju (9) i petogodišnje blizance Aljošu i Alisu. Velika porodica u današnje vreme prava je retkost, što ovaj par čini još ponosnijim roditeljima.

- U trećoj godini Vuk je dobio prvi, težak epileptični napad - vidno uznemirena govori Marija. - Bili smo vrlo uplašeni, mislili smo da ćemo ga izgubiti. Dijagnostikovan mu je status epilepticus. To je najteži oblik epilepsije sa napadima koji traju od 10 do 45 minuta i mogu dovesti do slabljenja govora, invaliditeta, pa i smrti. Nekoliko puta bio je hospitalizovan na Institutu za majku i dete u Beogradu, međutim, lečenje nije davalo željene rezultate.

U to vreme, Marija je upoznala mladića koji je svojevremeno bio u invalidskim kolicima i imao probleme sa govorom, kao posledice teške epilepsije. Posle 10 godina lečenja u Kini gotovo je potpuno ozdravio. Od njega saznaje za Kliniku za lečenje od epilepsije, gde se koriste alternativne metode. Glavni sastojak leka koji se tamo primenjuje je škorpijin otrov.

- Vuk je do sada putovao u Kinu tri puta i lečenje je dalo izvanredne rezultate - tvrdi Marija. - Napadi su smanjeni na po 10 sekundi, posle kojih on uglavnom zaspi. Ovog puta Vuk bi trebalo da ostane najmanje od mesec do mesec i po, kako bi mu se odredila terapija pod nadzorom lekara. Put je dalek i neophodna nam je pomoć. Budući da je samo cena leka izuzetno visoka, sakupljanjem 8.000 evra naš Vuk bi bio obezbeđen narednih godinu dana. Ovo bi mu omogućilo da otputuje u Kinu i dobije adekvatno lečenje, kao i da jednog dana ozdravi i nastavi normalan život sa braćom i sestrom. Konačno smo dobili nadu u bolje sutra.

ŽIRO RAČUN

ZA pomoć malom Vuku, sredstva mogu da se uplate na dinarski račun Banke Inteza broj 160-5100102639432-46, na ime Marija Paunović. Svrha uplate - lečenje Vuka Paunovića. Za devizno plaćanje račun Banka Intesa IBAN 35160513020195092835 SWIFT DBDBRSBG.