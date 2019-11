Milica OSTOJIĆ | 17. novembar 2019. 11:00 |

SPECIJALNO ZA "NOVOSTI" - RIM

NAŠLI smo savršen sporazum, profesionalni i prijateljski, i moj kolega iz Srbije i ja odlučili smo da se zajednički suočimo sa tragičnom realnošću da i posle 20 godina od agresije NATO na vašu zemlju, broj ljudi koji umire od posledica bombardovanja projektilima sa osiromašenim uranijumom, neprekidno raste. Zato ćemo advokat Srđan Aleksić i ja zajedno voditi bitke pred pravosudnim organima i dokazivati istinu o pogubnom uticaju NATO bombardovanja na građane Srbije.

Ovako, u ekskluzivnom razgovoru za "Novosti", italijanski advokat Anđelo Fjore Tartalja, prvi put obelodanjuje našoj javnosti odluku o početku saradnje sa kolegom advokatom iz Niša. Aleksić je svoju bitku započeo još 2008. godine kao zastupnik ratnih vojnih veterana, a potom i sakupljanjem dokaznog materijala i medicinske dokumentacije o žrtvama i obolelima iz bombardovanja 1999. godine. Potom, Aleksić je uputio predstavku kancelariji Visokog komesarijata za ljudska prava pri UN, za 211 osoba obolelih od raznih vrsta kancera, ili članova porodica preminulih žrtava od osiromašenog uranijuma, sa nadom da će nezavisni istražitelj UN u Ženevi koji ima ovlašćenje da ispita prijavljene slučajeve o tome obavestiti SB UN.

- Imamo istu sudbinu, ovde u Italiji su oboleli ili preminuli italijanski vojnici koji su bili u misiji na Kosovu ili u BiH, a građani Srbije su bombardovani i u mnogim područjima umiru od posledica tog čina - ističe Tartalja. - Učestvovao sam na međunarodnom simpozijumu u Nišu, kojeg je organizovao advokat Aleksić, gde se razgovaralo o tome, bili su prisutni eminentni pravni i drugi stručnjaci. Potom smo nas dvojica ostvarili susrete kao kolege i profesionalci i dogovorili smo se da krenemo zajedno u dokazivanje istine.

Tartalja kaže kako je uveren da je ovaj sporazum zasnovan na istinskoj volji da izdrže u tom dugotrajnom i teškom procesu koji ih očekuje:

- Znam to iz iskustva, jer u Italiji vodim bitku za istinu o žrtvama osiromašenog uranijuma već 20 godina, imam 138 izvršnih presuda na raznim nivoima i u različitim pravosudnim organima. Nažalost, do sada je broj preminulih 370, a obolelih sa dokazanim uzročnicima oko 8.000.

Na konstataciju da je to, izvesno, više nego dovoljno iskustvo za pravosudnu bitku radi obeštećenja obolelih i materijalnog obezbeđenja porodica preminulih, Tartalja kaže:

- Morao sam tokom ovih godina da detaljno i mnogo izučavam sveukupnu građu, da bih došao do svih pobeda na sudu. Jedini sam u Italiji napisao knjigu o uzrocima obolevanja kod vojnika u misijama ("Uzročna veza") i to je moje stečeno znanje. I veoma je bitno da smo advokat Aleksić i ja, a kojeg smatram izuzetnim profesionalcem, čovekom visokog kredibiliteta i sada već prijateljem, istomišljenici. Bićemo ujedinjeni u izradi strategije i sučeljavanju sa bitkom koju ćemo voditi radi istine i pravde za građane Srbije.

Naš sagovornik ističe da će javnost u Srbiji biti obaveštena o vremenu i načinu o onome što su Aleksić i on započeli i što će preduzimati u tužbama i procesima koje će voditi zajedno. Zasada, kaže Tartalja, može da potvrdi da je strategija usaglašena.

Mnoge Tartaljine kolege mišljenja su da se svetsko pravosuđe nije do sada susretalo sa ovakvom specifičnom borbom za žrtve osiromašenog uranijuma, a on sam na to kaže:

- I to je moja prednost koju hoću da iskoristim u pravosudnoj bici u kojoj sam odlučio da stanem u odbranu građana Srbije.