NEBO nad Srbijom od marta do juna 1999. bilo je vedro, idealno za NATO bombardere i pametne prijektile sa kamerama. Posmatrači neba primetili su da neke letelice Alijanse prave akrobacije ostavljajući dugotrajne bele tragove za sobom. To nije bila kondenzovana vodena para iz mlaznih motora već oblaci nano-čestica koje su ometale srpske radare i komunikacije, ali i uticale na vremenske prilike. Oko njih se kondenzovala vodena para u oblake. Kada je Alijansi trebala kamuflaža od magle, on ju je pravio.

Prva prava ozbiljna višednevna teška kiša sručila se širom Srbije posle ulaska Kfora na KiM izazivajući bujice. Pred kraj bombardovanja desio se i manji zemljotres. Niz takvih nesrećnih slučajnosti bio je neverovatan. Ukoliko su zaista bile slučajnosti.

Danas, posle dve decenije od agresije, na videlo izlaze dokazi da smo bili poligon za ispitivanje tadašnjeg futurističkih vojnih tehnologija, uključujući i klimatsku.

Klima više nije oružje budućnosti, ona je to već sada. Vremenske prilike modifikuju se elektromagnetnim zračenjem iz mreže postrojenja HAARP. Ono zagreva do stanja plazme nano-čestice kojima vojni avioni i rakete velikih sila zasejavaju nebo stvarajući klimatsko oružje Sudnjeg dana.

Ko drži prst na elektromagnetnom obaraču već sada može da izazove katastrofalne suše ili padavine. Zato je nekoliko proizvođača GMO useva zavladalo svetskom proizvodnjom hrane i zdravljem čovečanstva. Pojavila su se nova oboljenja kao što je Morgelonova bolest, koja se manifestuje čirevima na koži iz kojih izlaze raznobojne niti od materije koja nije prirodna tvorevina. Uzbunjivači kažu je reč o nanomaterijalima raspršenim u atmosferu, popularno zvanim "kemtrjls".

Ne verujete u ove priče? Mislite da je reč o bolesnoj fantaziji teoretičara zavere? Zanemarite onda svedočenje koje je 2007. na konferenciji u Firenci dao italijanski general Fabio Mini, nekadašnji načelnik združenog štaba NATO za operacije na Balkanu i komandant Kfora u periodu 2002-2003. godine.

- Te 2007. general Mini počeo je da piše i govori o novoj generaciji oružja koje ubija ali izgleda prirodno, uključujući klimatsko oružje. On bi to trebalo da zna, jer ga je koristio za vreme rata na Kosovu, od februara 1998. do juna 1999, uključujući veštačke oblake. On priznaje da su natrijum, barijum i aluminijum veoma korisni na ratištu za skretanje elektromagnetnih talasa i da su "radarske kontramere" od suštinske važnosti za elektronsko ratovanje. Pod "radarskim kontramerama" on misli na nano-čestice - navodi Elana Frilend, pisac, istoričar i biolog u knjizi "Hemijski tragovi, HAARP i potpuna dominacija na planeti Zemlji".

Ona će uskoro biti dostupna i na srpskom zahvaljujući Mašinskom fakultetu u Beogradu. Izdavanje knjige je nastavak praćenja savremenih primena ideja Nikole Tesle, koju je uveo dekan prof. dr Radivoje Mitrović. Delo Frilendove je izazvalo buru u SAD jer navodi mnoštvo dokaza o novim ubojitim tehnologijama baziranim na Teslinim otkrićima.

- Čini se da je HAARP jedinstvena alatka za globalne eksperimente koje vojska koristi za razvoj strateškog koncepta buduće sveukupne dominacije nad Zemljom iz kosmosa, od strane ljudi iz senke najmoćnije sile na svetu - smatra recenzent knjige prof. dr Momčilo Milinović, sa Katedre za sisteme naoružanja Mašinskog fakulteta.





Izveštaj laboratorije Mornarice SAD o upotrebi HAARP-a









U knjizi se može videti ceo tekst patenta američkog fizičara Bernarda Istlunda, tvorca HAARP, iz 1987. pod nazivom: "Metod i oprema za modifikovanje regiona u Zemljinoj atmosferi, jonosferi, i/ili magnetosferi". HAARP, sistem emisionih postrojenja, napravljen je da bi zagrejao deo jonosfere i pretvorio je u ogledalo od plazme od koje bi se radarski zraci reflektovali i otkrivali veoma udaljene ciljeve koji su nevidljivi zbog zakrivljenosti površine Zemlje.

U prirodnim uslovima zagrevanje jonosfere do stanja plazme je nemoguće, jer je nedovoljno naelektrisana. Zato su u nju "upumpani" aerosoli od nanočestica visokoprovodnih materijala. Oni su stvarali čudne dugotrajne pruge na nebu koje nisu nestajale kao kondenzacijski tragovi mlaznjaka. Te hemijske tragove, "kemtrejlse", prvi su primetili vazduhoplovci ranih devedesetih, u vreme kada je počeo da radi HAARP. Zatim su se pojavili i drugi uzbunjivači koji su uočili čudne atmosferske promene na prostoru gde su viđeni kemtrejlsi. Zvanične institucije i nauka SAD su njihove tvrdnje nazivale teorijama zavere.

Priča o nepostojećim kemtrejlsima izgleda drugačije kada u knjizi Frilendove vidite fotografiju priručnika "Hemija 131" Akademije ratnog vazduhoplovstva SAD iz 1990. koji je bio uvod u vojne programe zasejavanja neba aerosolima. Na koricama priručnika stoji krupan naslov "Kemtrejls".

U SAD je došlo do paradoksa jer zvaničnici države i vojske i dalje poriču upotrebu kemtrejlsa i upravljanje klimom. S druge strane, u usponu su nova grana nauke nazvana geoinženjering koja se bavi modifikovanjem vremenskih prilika i firme koje to sprovode u praksi raspršivanjem aerosola u atmosferi.

One su počele da se razvijaju ranih devedesetih, baš u vreme nastanka HAARP, o čemu svedoči i patent firme Hughes aircraft iz 1991. pod nazivom "Stratosfersko Velsbah zasejavanje za smanjenje globalnog zagrevanja". Opravdanje za raspršivanje "kemtrejlsa" tada je bilo umanjivanje efekta staklene bašte, tako što bi čestice aerosola zaklonile deo Sunčevog svetla.

- Hemijski tragovi su posledica nastavka primene Tesline tehnologije poznate pod senzacionalističkim medijskim nazivom "zraci smrti". Tehnološko opredmećivanje njegovog eksperimeta s tornjem u Vordenklifu dovelo je u moderno vreme, između ostalog, i do instalacije HAARP u Gakoni, Aljaska - kaže Vladimir Davidović, pomoćnik srpskog ministra pravde.

Postrojenje HAARP-a na Aljasci





ELEKTRIČNI RATOVI

O primeni elektromagnetizma u vojne svrhe Tesla je još 21. aprila 1908. pisao uredniku "Njujork tajmsa": "Kada govorim o ratovima u budućnosti, ja mislim da oni treba da se vode direktnom primenom električnih talasa bez korišćenja vazdušnih mašina ili drugog oružja za uništenje. Čak i sada mogu da se naprave bežična energetska postrojenja kojima bi se bilo koje područje na planeti moglo načiniti nepodesnim za život".

Frilendova smatra da je ovo predviđanje naša životna realnost:

- "Svetska IT revolucija" je sinonim za sistem naoružanja K4: komanda, kontrola, komunikacije, kompjuteri. "Bojno polje" je svuda, domaće i strano, a IT, biološko i robotičko oružje po izboru zahteva jonizovanu (naelektrisanu) atmosferu. Oružje na bazi usmerene energije (DEW) obećava "ratove po maloj ceni". HAARP tehnologija sa svojim jonizovanim hemijskim tragovima predstavlja DEW sistem globalnih razmera.

ZEMLjOTRESI S NEBA

DEO visokoenergetskih talasa koje emituje HAARP reflektovanih sa plazme u jonosferi prodire izuzetno duboko u zemlju, što ima primenu u otkrivanju rudnih i naftnih ležišta. Naučnici upozoravaju da su snopovi energije okidač za zemljotrese.

U izveštaju Ujedinjenog instituta za fiziku Zemlje u Ruskoj akademiji nauka piše: "Dejstvo elektromagnetnih impulsa velike energije (snopovi elektromagnetnih čestivca) izaziva značajne promene u seizmičnosti zona zemljotresa preko ubrzanja oslobađanja energije sačuvane u kori, usled aktivnosti prirodnih tektonskih procesa".