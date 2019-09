Z.U. | 14. septembar 2019. 13:26 | Komentara: 0

Predsednik Skupštine grada Jagodina Dragan Marković Palma danas je primio odbojkašicu reprezentacije Srbije, Stefanu Veljković. Stefani je uručen grb grada, kao i dres KBK "Palmini tigrovi".„Ponosni smo na Stefanu jer je ona naša Jagodinka i ne predstavlja samo reprezentaciju Srbije već i naš grad. Grad Jagodina vodi računa o uspešnim sportistima. Ona potiče iz dobre porodice. Stefanu nije motivisao novac da bi postizala ovakve rezultate već ljubav prema domovini i svom gradu. Ja kao čovek koji se bavio sportom mogu da kažem da je teško imati kontinuitet u sportu kao što to ima Stefana Veljković. Mi, kao grad Jagodina nagradićemo Stefanu u znak zahvalnosti za sve uspehe koje je postigla. Volim sve sportove, ali sam posebno zavoleo žensku odbojku i sve utakmice sam gledao. Njihovo zlato pamtiću kao poseban dan u životu. Ovom prilikom želim da čestitam Stefani i celoj ženskoj odbojkaškoj reprezentaciji Srbije na osvojenoj zlatnoj medalji. Stefana je rod rođeni i mi je tako i gledamo. Gde god da ode Stefana je Jagodinka i mi smo na to ponosni. Ona je dobitnik Oktobarske nagrade i siguran sam da će je dobiti i ove godine. Kad jednog dana bude završila karijeru, mi se nadamo da će se ona vratiti u Jagodinu jer je ona idol mladima i u tom smislu mnogo motiviše. A to je veoma važno. Naše svako selo ima sportski teren i očekujem da će deca masovno početi da treniraju odbojku, koja je težak kolektivni sport. Država takođe vodi računa o uspešnim sportistima. Teško je doći do vrha a još teže ostati na vrhu", rekao je prvi čovek Jagodine, Dragan Marković Palma.Stefana Veljković je na prijemu u pratnji oca i sestre, istakla da je Jagodina njena kuća i da u obraćanju jagodinskoj javnosti, čak ima i veću tremu nego na balkonu u Beogradu.„Drago mi je da imam čast da se danas zahvalim svom gradu i predsedniku Markoviću na prijemu. Ja sam devojka koja potiče iz Jagodine i ovde se uvek vraćam jer je Jagodina moja kuća. Podršku Jagodine uvek osećam. Istina je da je vrlo teško ostati na vrhu. Sigurna sam da će ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igrati svim srcem i ubuduće, za vas i za nas. Verujte da sada imam veću tremu nego na balkonu prilikom dočeka u Beogradu. Srce mi je puno! Ponosna sam jer znam da jedan ovakav grad i ovakva država stoje iza mene", rekla je Stefana.U emotivnom obraćanju, jagodinska odbojkašica zahvalila se svima koji su navijali za nju, a posebno Jagodini gde se, kako kaže, uvek rado vraća.