Lj. BEGENIŠIĆ | 12. septembar 2019. 16:02 |

MINISTARSTVO prosvete priprema konkurs za stipendiranje studenata druge i treće godine fizike, matematike, informatike, srpskog, engleskog i nemačkog jezika i književnosti koji su zainteresovani da nakon studija rade u školi. Namera Ministarstva je da kroz stipendije u iznosu od oko 12.000 dinara, koje bi se isplaćivale svakog meseca u toku godine, ukaže studentima na značaj nastavničke profesije. Ovo je jedna od mera kojom će resorno ministarstvo pokušati da prevaziđe problem nedostatka stručnih nastavnika pojedinih predmeta u školama.

Matematiku, fiziku, informatiku, nemački i engleski jezik u nekim školama predavaju nestručni nastavnici, a reč je o prosvetarima koji nemaju potrebno obrazovanje, propisano pravilnicima Ministarstva prosvete. To, međutim, ne znači da oni nisu sposobni da, recimo, đacima petog razreda, predaju matematiku, ali pravno i usko stručno gledano, nemaju formalne kompetencije.

PROČITAJTE I: Masteri za robotiku

Prema podacima koje je prošle godine iznelo Ministarstvo prosvete, a koje su dostavili direktori škola, nestručnih nastavnika u Srbiji bilo je oko 1.000 i oni su učili oko 27.000 osnovaca.

Ministarstvo je na jednom skupu o nedostatku nastavnog kadra u školama iznelo podatke koji su pokazali da ima 457 nestručnih nastavnika matematike, 239 fizike, 109 nastavnika informatike, 133 nastavnika nemačkog jezika i 48 nestručnih nastavnika engleskog jezika.

Prema tim podacima, najlošija je bila situacija u Zrenjaninu, gde je matematiku predavalo 85, a fiziku 43 nestručna nastavnika. Najbolja situacija je u Kragujevcu, gde nema manjka potrebnih kadrova. Taj broj se, u međuvremenu, neznatno menjao, a precizni podaci koliko tačno nestručnih nastavnika uči decu i u kojim školama u Srbiji biće poznati kada se uspostavi jedinstven informacioni sistem u prosveti.





- Budući da su prve analize pokazale da postoji nedostatak nastavnika za pojedine predmete u nekim školama, Ministarstvo je, radi potpunijeg sagledavanja ovog problema, zatražilo podatke od škola o nastavnicima koji predaju te predmete, a koji po važećem pravilniku nemaju potrebne kvalifikacije - kažu naši sagovornici iz Ministarstva. - Iako su to uglavnom nastavnici koji su angažovani na određeno vreme i koji su često na zameni u osnovnim školama, namera Ministarstva je da sagleda sve aspekte i da početkom naredne godine organizuje prve obuke, to jest kratke cikluse u saradnji sa matičnim fakultetima i univerzitetima i to iz oblasti matematike i fizike za koje prema prvim podacima, postoji najveća potreba.

Kako bi planirani programi kratkih ciklusa bili pripremljeni i organizovani na pravi način, škole dostavljaju podatke i o svim obukama koje su nastavnici prošli.

MENADžERI SA DNEVNIKOM

MINISTAR prosvete Mladen Šarčević rekao je ranije da se odomaćilo kao normalno da matematiku i fiziku predaju ljudi koji završe menadžment.