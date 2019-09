Novosti Online | 07. septembar 2019. 18:27 |

Oficiri, podoficiri, kadeti i učenici, članovi delegacije Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, koji su krenuli na obeležavanje Dana jasenovačkih novomučenika, sprečeni su danas da uđu u Republiku Hrvatsku, iako su bili najavljeni po ustaljenim procedurama, saopštilo je Ministarstvo odbrane Srbije.Vođa delegacije, pukovnik dr Saša Milutinović, načelnik Odeljenja za veru, po povratku u Beograd istakao je da je delegacija Ministarstva odbrane i Vojske Srbije danas trebalo da prisustvuje liturgiji u manastiru Svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu i da se poklone moštima mučenika jasenovačkih i svih žrtava nacističkog terora NDH tokom Drugog svetskog rata.- U tome smo, međutim, bili sprečeni. Već po dolasku na granični prelaz Bajakovo, u ranim jutarnjim časovima, skrenuta nam je pažnja da je granična policija upoznata sa našim dolaskom, i naredna tri sata smo čekali njihovu konačnu odluku. Tokom ta tri sata dva puta su nam skenirani pasoši, traženi dodatni podaci, pretresano vozilo i nakon svega toga rečeno nam je da nećemo ući u Republiku Hrvatsku – istakao je pukovnik Milutinović.On je istakao da je kao vođa delegacije tražio dodatno pojašnjenje i da mu se obrazloži šta je razlog, na šta je dobio odgovor da „danas neće ući“. Pukovnik Milutinović je dodao da je već bio u prilici da na isti način ulazi u Hrvatsku, kao i u druge evropske države.- Šokiran sam ponašanjem granične policije i državnih organa Republike Hrvatske – naglasio je pukovnik Milutinović, ukazujući da je Ministarstvo odbrane Republike Srbije uradilo sve što je bilo potrebno prema nadležnim institucijama Republike Hrvatske kada je reč o ovoj poseti, dodajući da je očito nešto drugo presudilo da delegacija ne prisustvuje pomenu.U delegaciji je bio i kadet Nikola Starčević, koji je na trećoj godini Vojne akademije. On ističe da je jako iznenađen jutrošnjim dešavanjima na putu ka Jasenovcu.- Veoma mi je žao što nisam imao priliku da sa članovima delegacije odam počast svim nevinim žrtvama nacističkog terora u Jasenovcu, kako Srba, tako i Roma i Jevreja, kao i svih drugih nacionalnosti – istakao je kadet Starčević, dodajući da se nada da će uprkos svemu imati priliku da oda počast žrtvama Jasenovca i da se takav zločin više nikada ne ponovi.Žaljenje zbog svega što se jutros dogodilo na putu ka Jasenovcu izražava i učenik četvrte godine Vojne gimnazije Petar Pavlović, koji kao i ostali članovi delegacije Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, nije imao priliku da do njega danas i stigne.- Meni je veoma žao što nismo mogli da dođemo do Jasenovca, jer sam lično želeo da posetim to mesto gde su stradali mnogi Srbi, Jevreji i Romi. Voleo bih da u budućnosti posetim Jasenovac –naglašava učenik Petar Pavlović.